Nova carta de drinques é destaque do Isola Bar; confira outras dicas de bares e baladas

+ A nova carta do Isola Bar, criada pelos mixologistas Jailson Viana, da unidade Itaim, e Alexandre Clement, do JK Iguatemi, são à base de cachaça, uísque e gim. O ‘Mullata’ (R$ 24; foto acima), de Viana, leva cachaça, campari e vermute. R. Gal. Mena Barreto, 765, Itaim Bibi, 3885-4004. 15h/23h (6ª e sáb., 16h/0h30; dom., 17h/22h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: E, M e V.

NOVOS

Cervejaria Central

Com decoração minimalista, são poucas as distrações para quem preza pelo essencial: cerveja boa. Experimente ao menos uma das Milk Stouts da lista, como a marcante Central PPD (R$ 24, o pint), produzida com lactose e café. Do menu, os sanduíches saciam bem a fome – como o ‘Escabeche’ (R$ 26), que leva sardinha com maionese de molho de ostras e pimenta sriracha. R. Jesuíno Pascoal, 101,

V. Buarque, 4179-7534. 18h/0h (sáb., 16h/23h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vino! Bar

De 350 rótulos disponíveis, 60 podem ser servidos em taça, com preços a partir de R$ 12. Criado pelo chef Flávio Miyamura, o menutem entradas bem servidas, como o ragu de linguiça com ovo mole e pão (R$ 19), além de ‘mini pratos’, pratos principais e sobremesas. R. Fradique Coutinho, 47, Pinheiros, 2614-0145. 17h/0h (6ª e sáb., 17h/1h; fecha dom.). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

BOTECOS

Bar do Sacha

A costela assada no bafo, acompanhada de mandioca cozida, maionese artesanal, vinagrete e farofa (R$ 89), é o carro-chefe da casa. Se estiver difícil encontrar uma mesa livre, fique no balcão ou na calçada na companhia de uma cerveja Original de 600 ml (R$ 10,90). R. Original, 103, V. Madalena, 3815-7665. 12h/1h (dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jabuti

No cardápio, há a famosa ‘Joana D’Arc’ (R$ 28), linguiça grelhada na labareda do álcool. O chope Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 10,90, black) completa o programa. Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1.315, V. Mariana, 5549-8304. 10h/0h (dom., 10h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Bar do Beco

Um dos lanches mais pedidos da casa é o argentino ‘Choripan’ (R$ 26), preparado com pão baguete, linguiça, chimichurri e picles de cebola roxa. Entre as bebidas, a carta de drinques assinada pelo bartender Márcio Silva inclui o ‘Graffiti’ (R$ 28), que leva gim com infusão de gengibre, xarope de especiarias, limão-siciliano e angostura. R. Aspicuelta, 17, V. Madalena, 3031-0465. 17h/0h (6ª, 15h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ilha das Flores

O carro-chefe da casa é o ‘Tanqueray Five’ (R$ 35), com gim Tanqueray, tônica zero e tangerina. O filé Oswaldo Aranha (R$ 75) é uma boa pedida – são 200 g de filé mignon grelhado, arroz e batata frita. R. Curumins, 5, Cidade Jardim, 3031-5644. 12h/0h (dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Botuca

A casa conta com mais de 50 rótulos de cerveja. O destaque vai para o chope Burgman, com preços entre R$ 8,90 e R$ 19,90. Porções de bolinhos de camarão com catupiry (R$ 34,90) ou bacalhau (R$ 36,90) também estão no cardápio. R. Serra do Japi, 560, Tatuapé, 2227-1776. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/23h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Baile do Dennis

O DJ e produtor recebe vários convidados, como os MCs Jerry Smith, MM, Lan e Delano, além do grupo de funk Bonde do Tigrão. Pavilhão do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb. (24), 17h/4h. R$ 130/R$ 250. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Batekoo

A festa é tema central do novo episódio da série documental ‘Inspire the Night’, produção da Red Bull TV. Após a exibição do filme, o evento, parte do Red Bull Music Festival, segue com seu tradicional line-up, com ritmos como hip-hop, trap e funk. Void General Store. R. Martim Carrasco, 56, Pinheiros, 3031-0088. 3ª (27), 19h/23h. Grátis. Inf.: bit.ly/RBBtk

Charanga do França

O bloco promove o chamado ‘Espetacular Ensaio Aberto’, preparação para o carnaval do ano que vem. Após o ensaio, a noite segue com a programação da festa ‘Terça Open’, das 23h às 4h, com apresentação do grupo Mental Abstrato, que mescla jazz e hip hop. Após a meia-noite, a entrada custa R$ 15. Mundo Pensante. R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (27), 21h30/23h. Grátis (após 23h59, R$ 15). Inf.: bit.ly/MPEea

Concreto Som Sistema

Parte do Red Bull Music Festival, a festa homenageia a cultura sound system jamaicana com músicos e artistas influenciados por sonoridades do país, como Lei di Dai, Sound Sisters, Buguinha Dub, Negu Edmundo e Dubversão Sistema de Som. Fabriketa. R. do Bucolismo, 81, Brás, 3326-3514. Sáb. (24), 22h/6h. R$ 40. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

MBR

A festa, inspirada pelo festival americano de música eletrônica Burning Man, traz os DJs Nico Stojan e Be Svendsen, além do residente Alistair Gillespie. Av. Pres. Wilson, 200, Mooca. Sáb. (24), 23h/8h. R$ 60. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br