Nova animação de Carlos Saldanha está entre as estreias da semana

O Destino de uma Nação

(Darkest Hour, Reino Unido/2017, 126 min.) – Biografia. Dir. Joe Wright. Com Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn. Winston Churchill está prestes a ser nomeado primeiro-ministro da Inglaterra. Entre seus desafios está impedir a realização de um tratado de paz com a Alemanha nazista. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

O Estrangeiro

(The Foreigner, China-Reino Unido/2017, 114 min.) – Ação. Dir. Martin Campbell. Com Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady. Depois de ter seu estabelecimento atacado por terroristas irlandeses e sem apoio nenhum da polícia, um dono de restaurante chinês em Londres buscará fazer justiça sozinho. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Literalmente Especiais

(Brasil/2017, 70 min.) – Documentário. Dir. Victor Hugo Molin. Um professor de dança de Ribeirão Preto cria espetáculos para transformar a vida de pessoas com paralisia cerebral e Síndrome de Down. Confira salas e horários de exibição.

Lou

(Lou Andreas-Salomé, Alemanha-Suíça/2016, 113 min.) – Drama. Dir. Cordula Kablitz-Post. Com Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv Lisa Fries. A história da escritora e psicanalista Lou Andreas-Salomé, que, aos 72 anos, escreveu a própria biografia com base em suas memórias da juventude. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Memórias de uma Escola

(Brasil/2017, 53 min.) – Documentário. Dir. Adriana Silva. As memórias de ex-alunos e professores do antigo Gynásio do Estado, atual escola Otoniel Mota, de Ribeirão Preto. A instituição completou 110 anos em abril de 2017. Livre. Confira salas e horários de exibição.

O Motorista de Táxi

(Taeksi Woonjunsa, Coreia do Sul/2017, 137 min.) – Drama. Dir. Hun Jang. Com Song Kang-Ho, Thomas Kretschmann, Hae-jin Yoo. Na década de 1980, um taxista de Seul recebe a proposta de levar um repórter estrangeiro à cidade de Gwangju. Lá, ele vai se deparar com os horrores da ditadura militar da Coreia do Sul. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

O Pacto de Adriana

(El Pacto de Adriana, Chile/2017, 96 min.) – Documentário. Dir. Lissette Orozco. A diretora vai em busca da história de sua tia, Adriana, uma mulher que realizou trabalhos obscuros para o General Pinochet, no Chile. Atualmente, ela vive na iminência de ser deportada da Austrália, onde reside. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Sailing Band

(Brasil/2017, 140 min.) – Documentário. Dir. Denis Nielsen. O documentarista acompanha uma banda, formada por músicos de diversos países, em uma excursão pelo Caribe. A ideia era registrar a rotina do grupo e possíveis problemas de convivência. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

O Touro Ferdinando

(Ferdinand, Estados Unidos/2017, 97 min.) – Animação. Dir. Carlos Saldanha. Com John Cena, Kate McKinnon, David Tennant. Ferdinando é um touro que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar em vez de correr por aí. Seu destino vai mudar quando homens o recrutam para touradas em Madri. Livre. Confira salas e horários de exibição.

Programação completa no Guia de Cinema do Divirta-se