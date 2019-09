Noma Sushi: restaurante de Florianópolis ganha unidade paulista com clima de balada

LEIA TAMBÉM > Bons restaurantes de comida regional em São Paulo

Filial de restaurante de sucesso em Florianópolis, o Noma Sushi inaugurou sua unidade paulistana em maio, seguindo a fórmula da matriz, com ambiente escuro e modernoso, de estilo industrial, música em elevados decibéis e a combinação de comida japonesa e drinques. Não é o tipo de lugar para quem quer um jantar tranquilo. O clima de balada impera desde a entrada e uma pulseira colocada no pulso faz a vez de comanda.

O menu leva a assinatura do chef executivo Rafael Portes, que faz sua versão para clássicos da culinária nipônica. Com destaque para produtos vindos de Santa Catarina – ostra, siri mole, vieira, ouriço e alguns peixes –, vale conferir o que há de mais fresco para os sushis. E, a menos que você seja fã desse tipo de ingrediente, fuja de preparos com azeite ou mel trufado, que dominam completamente o paladar.

Para começar (e dividir), há porção de ostras gratinadas (R$ 49, 6 unid.), tempurá de camarão (R$ 62, 4 unid.) e ‘Tiradito Tuna’ (R$ 42, 12 unid.), que traz lâminas de atum com molho picante. As duplas de sushi custam a partir de R$ 18, com peixe branco. Já o temaki de atum ou salmão sai por R$ 32.

Na ala dos quentes, o ‘Teppanyaki’ (R$ 58), de salmão, mignon ou buri, vem com legumes salteados na manteiga. O atendimento, apesar de simpático e esforçado, cometeu um erro na ocasião da visita ao omitir que havia água nacional – e não apenas opções importadas, a R$ 18, a garrafa (sem gás).

ONDE: R. Padre João Manuel, 1.050, Jd. Paulista, 2640-3358.

QUANDO: 19h/0h (5ª a sáb., 19h/3h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.