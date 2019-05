‘Noitão’ do Belas Artes e outras opções de mostras de cinema em São Paulo

Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental

O evento anual dedicado ao tema socioambiental apresenta mais de 132 filmes, de 32 países, em diversos espaços da capital. No sábado (1º), às 16h, no Centro Cultural Banco do Brasil (R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651), tem o belga ‘A História do Porco (Em Nós)’, de Jan Vromma, que traz uma visão sobre o animal desde a pré-história até hoje em dia. No domingo (2), às 19h, no Espaço Itaú Augusta (R. Augusta, 1475, Cerqueira Cesar, 3288-67800), é exibido o brasileiro ‘O Amigo do Rei’, que tem como tema a tragédia ambiental em Mariana (MG). Na 3ª (4), às 18h30, no Reserva Cultural (Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3287-3529), uma coprodução entre Aústria e Gana, ‘Bem-vindos a Sodoma’, de Florian Weigensamer, que retrata o maior lixão de lixo eletrônico do mundo. Até 12/6. Grátis. Programação completa: ecofalante.org.br

Noitão Rock It

A maratona noturna de filmes, desta vez, terá como tema o mundo pop. O primeiro longa a ser exibido será ‘Rocketman’, sobre Elton John. Depois, a noite segue com ‘Velvet Goldmine’ (1998), que faz um panorama sobre o glam rock britânico; ‘Não Estou Lá’ (2007), uma cinebiografia de Bob Dylan; e ‘Quase Famosos’ (2000), uma história fictícia de um fã ávido por rock’n’roll. Por fim, a organização promete um ‘filme-surpresa’, sobre uma banda que marcou uma geração de roqueiros. Petra Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. Hoje (31), 23h30. R$ 20/R$ 34.

Petra Belas Artes da Diversidade

O projeto celebra do Mês do Orgulho ao exibir um filme sobre a temática LGBTQ+ por semana. Na estreia, 4ª (5), às 20h, tem ‘Socrates’, com direção de Alex Moratto. O filme, inédito no Brasil, conta a história de um jovem negro, homossexual e morador da periferia que precisa sobreviver por conta própria após a morte de sua mãe. Petra Belas Artes. R. da Consolação, 2423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 20/R$ 34. Programação completa: www.cinebelasartes.com.br