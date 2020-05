No Sofá: os lançamentos mais importantes das plataformas de streaming em maio

@murilobusolin

Big Brother Brasil 2020 chegou ao fim e, com isso, o brasileiro enfrenta um curto período de abstinência de reality shows até a estreia da nova temporada de De Férias com o Ex, na MTV e na Prime Video, no dia 21 deste mês. Para diminuir a “dor” da espera por uma nova leva de entretenimento que vai render discussões diárias no Twitter e no Instagram, separei os lançamentos mais importantes das plataformas de streaming em maio.

Enquanto a Disney+ não chega ao Brasil, a Amazon Prime continua com a exclusividade dos lançamentos da marca. Desde 1º de maio estão no catálogo a sequência recordista Frozen 2 e – para os corajosos e entediados de plantão – a continuação que não deveria ter acontecido, Malévola 2.

Cena de “Rogue One – Uma História Star Wars”. FOTO: Reprodução

Vale prestar atenção em outros lançamentos da Amazon para os próximos dias: Rogue One – Uma História Star Wars e Star Wars – Capítulos 1 a 9 (já disponíveis); a animação da Pixar que passou despercebida Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica (a partir de 10 de maio), e Jurassic World: Reino Ameaçado (a partir de dia 12 maio).

Já na Netflix, a bola da vez está nas mãos da animação The Midnight Gospel. Do mesmo criador de A Hora da Aventura, Pendleton Ward, a novidade conta a história de um apresentador de “espaçocast”, que visita mundos malucos em seu simulador de universo e explora questões existências sobre a vida e a morte. Apenas elogios nas redes sociais.

A nova série de Ryan Murphy, Hollywood, chegou à plataforma de streaming no primeiro dia do mês e mostra a saga dos profissionais do entretenimento em busca de sucesso após a Segunda Guerra Mundial. A produção não está sendo bem recepcionada pela crítica especializada e contabilizou notas baixíssimas em sites do ramo.

Já na HBO GO, temos a primeira temporada de I Know This Much Is True (10 de maio), drama protagonizado por Mark Ruffalo e inspirado no best-seller de Wally Lamb. Neste domingo, 3 maio, estreia no canal e aplicativo a aguardada terceira temporada de Westworld.

Anotou tudo? É muita estreia para o pouco tempo que sobra durante esse home office, eu sei…

