No Sofá: os donos do jogo

Confira dicas da coluna No Sofá, de Murilo Busolin

@murilobusolin

A 20.ª edição do Big Brother Brasil (Rede Globo) se encaminha para a grande final na próxima terça, 28. O reality show movimentou mutirões nas redes sociais por mais de 90 dias e, pela primeira vez, contou com participantes já conhecidos pelo público; esses foram convidados, sem precisar passar pelos testes de inscrição. Dois deles se tornaram finalistas. Ambos são artistas com anos de carreira que agora carregam um fardo facilmente coroado por qualquer espectador: Babu Santana e Manu Gavassi foram os grandes nomes do BBB 20.

O ator e cantor Alexandre da Silva Santana, conhecido como Babu, agora detém recorde de participante mais “emparedado” da história do programa, além de ter mais de 40 filmes e 30 produções televisivas em seu currículo. Para quem simpatizou com o jogador, as produções de maior destaque de sua carreira podem ser vistas na plataforma de streaming Telecine Play (disponível gratuitamente por 30 dias por causa da pandemia).

Babu foi protagonista da cinebiografia do incomparável Tim Maia (2013) e também interpretou o personagem Grande no clássico nacional Cidade de Deus (2002). Recentemente, mesmo confinado, lançou seu single Soul África em todas as plataformas de streaming voltadas à música.

A multifacetada Manoela Latini Gavassi, Manu, já tinha seus milhões de seguidores antes de entrar para o BBB, por causa dos seus mais de 10 anos de carreira. A ex-estrela teen carrega consigo os hits Planos Impossíveis e Garoto Errado da sua cobiçada época de garota da revista Capricho, além de ter emplacado papéis em novelas da Rede Globo.

Seu mais recente EP musical lançado, Cute but Psycho (2018), apresenta um pop íntimo e pode ser ouvido em qualquer plataforma musical. Assim como Babu, uma de suas participações de destaque em uma produção cinematográfica pode ser conferida de perto em Socorro. Virei uma Garota! (2019), também disponível no Telecine Play.

Ainda não sabemos qual vai ser o grande vencedor do prêmio de R$ 1,5 milhão, mas tanto Babu, quanto Manu conquistaram os fandoms campeões de visualizações e engajamento durante toda a temporada. A nova carreira dos dois participantes tem tudo para ser, no mínimo, interessante. Boa sorte!

CONECTE-SE

O churrasco de Ludmilla

Ela prometeu e entregou. Após ser coroada como melhor cantora no Prêmio Multishow 2019, a funkeira Ludmilla deixou uma promessa: lançaria um compilado de novas músicas com os dois pés no pagode. Numanice foi lançado sexta-feira, 24, no Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music e por aí vai. São quatro canções inéditas e duas regravações. As letras tratam de liberdade, preconceitos e relacionamentos. Como não podemos reunir os amigos para um churrasco, deixe a cerveja gelar para dar o play no ótimo EP. A vontade de abrir uma vai surgir na primeira faixa – que será tratada como single –, Amor Difícil. Se mantenha isolado e se contente na live que a cantora fez para a divulgação do lançamento e comemoração dos seus 25 anos: bit.ly/churraslud.