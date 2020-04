No Sofá: na quarentena, rir é o melhor remédio

Confira dicas da coluna No Sofá, de Murilo Busolin

Você já deve ter perdido a conta de quantos dias está em isolamento por conta da covid-19. Eu perdi e está tudo bem. A única coisa que precisamos manter nesse período complicado é o nosso bem-estar e sanidade mental. Mas calma: eu não vou bancar o falso terapeuta aqui com vocês, o que vou indicar é algo simples e eficiente… o bom humor.

Por mais difícil que seja se concentrar em conteúdos descontraídos durante uma pandemia, é extremamente necessário tirar um tempo fora das atualizações pesadas e diárias para relaxar o corpo e a mente. Aproveitando esse momento histórico em que todos se encontram no sofá, vamos nos manter nele, seguros, e partir para uma maratona de filmes que fazem todos nós esboçar alguns, ou muitos, sorrisos.

Chumbo Grosso (Amazon Prime). Para quem gosta de filmes de ação com uma grande dose de humor, a produção de 2007 vai cair como uma luva. O longa é recheado de referências e sátiras com relação à sociedade britânica e conta a história de um policial londrino renomado que é transferido para uma pacata cidade no interior da Inglaterra.

Minha Mãe é Uma Peça 1,2 e 3 (Globoplay e Now). Os dois primeiros filmes da trilogia estrelada por Paulo Gustavo (na Globoplay) levaram milhões de brasileiros aos cinemas – se você não é um deles e não conhece a história da caricata Dona Hermínia e sua família, este é o seu momento. O terceiro longa – na minha humilde opinião, o melhor – foi lançado no final de 2019, bateu o recorde de maior bilheteria da história do cinema nacional e agora está no Now.

Viver Duas Vezes (Netflix). Equilibrando a lista bem-humorada com um tempero de drama espanhol, o original da Netflix conta com muita sensibilidade a história de Emilio, um professor de matemática aposentado e diagnosticado com Alzheimer, na busca para reencontrar o grande amor de sua vida. Talvez você se perca entre sorrisos e lágrimas. Eu avisei.

Harry Potter

A escritora britânica J.K. Rowling lançou o hub digital Harry Potter Em Casa, repleto de atividades para manter os fãs da saga entretidos em casa durante o período de isolamento. O conteúdo está disponível apenas em inglês (bit.ly/harryemcasa).

Presente musical

Para animar a quarentena, o canadense Drake lançou de surpresa a faixa Toosie Slide acompanhada de um videoclipe gravado em sua mansão. Com passos fáceis de copiar, está claro que o objetivo do rapper é viralizar a faixa no TikTok: bit.ly/drakenova.