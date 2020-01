Jennifer Lopez e outras estrelas ignoradas nas premiações de 2020

NO SOFÁ

A temporada de premiações em Hollywood está a todo vapor e, como é de praxe, vários nomes e produções enaltecidos pela crítica especializada acabam sendo ignorados na lista de finalistas de premiações – como o Oscar e o Emmy, por exemplo. Abaixo, três mulheres que movimentaram as redes sociais nas últimas semanas pela falta de indicações:

1. Jennifer Lopez (‘As Golpistas’): Cantora, produtora e atriz, Jennifer Lopez teve a maior bilheteria de sua carreira (não contando animações) no papel da coadjuvante Ramona, uma stripper que não mede esforços para conquistar uma vida de luxo para sua filha. Mesmo com atuação elogiada pela crítica, Jlo não recebeu a esperada indicação ao Oscar 2020 – o filme está disponível em algumas poucas salas de cinema e na Amazon US (sem previsão de estreia no Amazon Prime BR). Azar? Só se for da Academia! A cantora se apresenta, ao lado da colombiana Shakira, em fevereiro, no show de intervalo do Super Bowl, o ‘palco ápice de carreira’ para cantores de sucesso e considerado o evento de maior audiência da TV norte-americana.

2. Zendaya (‘Euphoria’; HBO GO): A novata série de TV se destacou em audiência, repercussão em redes sociais e críticas em 2019, mas amargou em indicações na atual temporada de premiações. Euphoria é uma série teen pesada e pensada nos adultos. Queridinha nas redes sociais e red carpets, Zendaya, que interpreta a protagonista Rue, também entrou para atual lista de esnobadas.

3. Lupita Nyong’o (‘Nós’; NOW): Talvez o nome mais mencionado nas redes sociais e coroada em tweets viralizados como a maior injustiçada pelo Oscar deste ano, Lupita foi ignorada pela Academia, mesmo entregando dois (!) papéis arrebatadores no terror. A atriz, que já tem uma estatueta por 12 Anos de Escravidão, fala quatro línguas e foi mencionada em umas das músicas do último álbum de Beyoncé, The Lion King –The Gift, deve dormir tranquila com a esnobada. Mas a internet não vai esquecer tão fácil.

QUEM SEGUIR NO YOUTUBE

Will Smith. Com mais de 7 milhões de inscritos, os vídeos de seu canal no YouTube mostram da rotina da família aos bastidores de seus filmes.

Vitor Liberato. As viagens e o lifestyle de Vitor em seu canal no YouTube (youtube.com/ user/backtotriangle) chamam atenção por sua inspiradora e caprichosa edição de vídeo.

AS CINCO MELHORES APRESENTAÇÕES DO GRAMMY 2020

Lizzo



A artista dedicou a energética apresentação de ‘Cuz I Love You’ + ‘Truth Hurts’ para Kobe Bryant, além de faturar 3 estatuetas.

Billie Elish



A grande vencedora da noite, que levou 5 das 6 indicações, cantou ‘When the Party’s Over’ acompanhada de seu irmão Finneas no violão.

Ariana Grande



Saiu de mãos vazias do Grammy, mas não deixou a desejar com o medley de hits de seu aclamado álbum ‘Thank U, Next’.

Tyler, the Creator



Apontou ‘racismo implícito’ da premiação durante entrevista e cantou ‘Earfquake’ + ‘New Magic Band’ em meio a chamas.

Lis Nas X.



Levando todos os artistas que participaram das várias versões remixes de seu mega hit ‘Old Town Road’, ele animou o Grammy deste ano.