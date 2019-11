No Ibirapuera, Bar Obelisco lança nova carta de drinques; confira outras dicas de vida noturna em São Paulo

+ Instalado na cobertura do Museu de Arte Contemporânea (MAC USP), o Obelisco acaba de lançar uma nova carta de drinques, assinada pelo bartender Jairo Gama. As receitas são servidas sempre de 3ª a 5ª, preparadas por Jairo no local, e incluem ingredientes brasileiros com fermentados indígenas e alguns dos copos feitos à mão. Uma das opções é o ‘Copan’ (R$ 39; foto), que leva Jack Daniel’s, licor Drambuie, café expresso e casca de laranja desidratada. Os coquetéis são divididos entre ‘clássicos defumados’, ‘contemporâneos’ e ‘nossas origens’ – que inclui, por exemplo, o ‘Jaci’ (R$ 35), feito com rum e infusão de cumaru, fermentado de abacaxi, creme de coco com mel silvestre e folhas de capuzin. MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 97382-7261. 18h/2h (dom., 16h/22h; 3ª e 4ª, 18h/1h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVOS

Cabíria Bar

Os drinques e petiscos bem preparados indicam que ali está uma das melhores novidades na região. Na carta, não deixe de provar o ‘Cabíria’ (R$ 35), uma combinação com sabor ao mesmo tempo cítrico, doce, apimentado e até levemente salgado. A receita leva conhaque, licor de tangerina e ‘shrub’ de morango com pimenta. Além de sete autorais, a casa serve diversas receitas clássicas da coquetelaria. Para comer, há sanduíches, bruschettas e porções – como as imperdíveis croquetas de abóbora com gorgonzola (R$ 27, 8 unid.), ambas macias e bem saborosas. R. Cônego Eugênio Leite, 1.028, Pinheiros, 3819-0946. 19h/1h (6ª e sáb., 19h/2h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Atol

O ambiente despojado lembra praia, com paredes azuis e varanda ampla. Aos fins de semana, grupos de amigos se reúnem para assistir a jogos de futebol e beber uma Original (R$ 13,90). A porção mista de frango, calabresa e filé mignon grelhados (R$ 74) acompanha bem a bebida. Em dias de calor, peça um açaí (R$ 19/R$ 23). R. Barão da Passagem, 1.460, V. Leopoldina, 3641-7934. 17h/1h30 (sáb. e dom., 14h/3h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bar do Sacha

A costela assada no bafo, acompanhada de mandioca cozida, maionese artesanal, vinagrete e farofa (R$ 69), é o carro-chefe da casa. Outras carnes, como a picanha grelhada e fatiada (R$ 106, para duas pessoas), são igualmente preparadas com capricho. Se estiver difícil encontrar uma mesa livre, fique no balcão ou na calçada, na companhia de uma cerveja Original bem gelada (R$ 10,90, 600 ml). R. Original, 103, V. Madalena, 3815-7665. 12h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Boteco Boa Praça

Entre os destaques do cardápio, vale experimentar uma das versões de caipirinha, feitas com vodca, saquê ou cachaça, como a de morango com maracujá (R$ 27,90). Para comer, peça a porção de empanadas (R$ 36,90, 9 unid.) ou os deliciosos dadinhos de tapioca (R$ 33,90, 12 unid.), recheados com queijo coalho e servidos com pimenta biquinho. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.183, Itaim Bibi, 3232-1497. 17h/ 1h (sáb., 13h/1h; dom., 14h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Cervejaria Zuraffa

A casa serve três rótulos próprios, como a Kazanan (R$ 19, o pint), do tipo Stout. A quinta torneira recebe sempre uma artesanal convidada. O menu enxuto inclui porções como as batatas rústicas (R$ 23). Hoje (1º), às 19h30, o local conta com apresentação de blues, R&B e rock do trio Los Interesantes Hombres Sin Nome. R. Artur de Azevedo, 1.902, Pinheiros, 2371-8391. 17h/ 23h45 (6ª, 12h/15h; sáb., 16h/23h45; dom., 14h/19h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Ipo Bar

Pé-direito alto, luzes baixas e cozinha à vista dão charme ao bar, que serve clássicos (e algumas variações) da coquetelaria. O cítrico ‘Moloco Vellocet’ (R$ 35), com Absinto, uísque, suco de limão-siciliano, xarope de pistache, clara de ovo e anis estrelado, vai bem com a porção de bruschetas (R$ 30, 3 unid.), uma das poucas mas boas opções do cardápio. R. Mota Pais, 32, V. Ipojuca, 3853-6178. 19h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sky Hall Terrace Bar

Para beber, vale apostar nos drinques da casa, entre clássicos e criações do Renan Tarantino. Há duas excelentes opções, como o ‘Moscow Mule’ (R$ 31), com vodca, gengibre e espuma cítrica, e o ‘Guaraci’ (R$ 36), feito com rum, maracujá, licor de cacau, limão e bitter de laranja e anis. Para petiscar, prove o ‘Chips n’ Sauces’ (R$ 27), chips de raízes da terra com dois molhos à escolha, como o de abóbora agridoce. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.327, Itaim Bibi, 2828-9740. 12h/3h (2ª, 12h/15h; 3ª, 12h/23h30; 4ª, 12h/1h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Baile da Massa Real

A festa baiana toca clássicos de nomes como Gilberto Gil, Novos Baianos e Chiclete com Banana, além de ritmos como rock e percussão do Olodum e Timbalada. Fabrique Club. R. Barra Funda, 1.071, Barra Funda, 99874-4062. Sáb. (2), 23h59/5h. R$ 35/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Exagerada!

A festa recebe 14 horas de discotecagem 100% brasileira na cobertura da balada, com ritmos que vão do pop rock ao axé. Não deverão faltar sucessos de artistas como Cazuza, Tim Maia, Elba Ramalho e Anitta, conduzidos por DJs como Lilian Pratés, Ju Mineira e Adan Stokinger. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (2), 16h/6h. R$ 50/R$ 90. Inf.: bit.ly/ExaNov

Halloween Retrô: Batman 80 anos

No Madame Club, a festa a fantasia recebe, na primeira pista, o selo Bats & Robots, com clássicos e novidades do rock comandados pelo DJ Cyber. Na outra pista, a Pop & Wave toca o melhor dos anos 1980 e 1990 com Alessandra Garanci, Marcio Vaez e Alex Bonaccio. Uma das comemorações mais tradicionais do Dia das Bruxas na cidade, a balada costuma lotar – recomenda-se chegar cedo. Madame. R. Conselheiro Ramalho, 873, Bela Vista, 2592-4474. Hoje (1º), 22h/7h30. R$ 30/R$ 60. Inf.: bit.ly/MadameHall

MBR 5 Anos

Inspirada no festival americano de música eletrônica Burning Man, a festa celebra cinco anos com DJs residentes, como Alistair e Burstin, e convidados internacionais – entre eles, o holandês Unders e a turca Carlita. R. Gomes Cardim, 556, Brás. Sáb. (2), 15h/8h. R$ 30/R$ 80. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Open Bar: Dia de Los Muertos

Inspirada no Dia dos Mortos, data celebrada no México, a festa toca, nas duas pistas, sucessos do pop, funk, latinidades e eletrônica. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Hoje (1º), 22h/6h. R$ 50/R$ 70. Inf.: bit.ly/MuertosDesm

VHS Halloween

A festa de música pop organiza uma comemoração de Dia das Bruxas com concurso de fantasia e decoração especial no Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Sáb. (2), 23h/6h. R$ 40/R$ 80. Vendas pelo site: www.ingresse.com