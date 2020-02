No feriado: uma seleção das melhores atrações para aproveitar nesta 2ª (24) e 3ª (25)

CINEMA



Carnaval em 35 mm

O projeto do CineSesc exibe uma seleção de filmes em seus formatos originais de 35 mm, Fargo, na 2ª (24), e Amateur, na 3ª (25), sempre às 20h. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 6/R$ 20.

Dolittle

Dir. Stephen Gaghan. Com Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen . Dr. John Dolittle é um excêntrico e famoso médico que vive cercado de animais. Quando a rainha Victoria fica doente, ele parte para uma aventura. 10 anos. 96 min. Confira salas e horários.

MÚSICA

Frevo SP

Uma junção de músicos paulistas e nordestinos, entre eles, o baixista Sidiel Vieira e o trombonista Douglas Antunes, mostra a magia do frevo em apresentação especial. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 2ª (24), 20h. R$ 90.

PASSEIOS

Mercado Municipal de São Paulo

No Mercadão, como é chamado pelos paulistanos, a dobradinha cultura e gastronomia é garantida. Vá sem pressa e aprecie os coloridos vitrais do artista alemão Conrado Sorgenicht e a arquitetura do edifício, projetado pelo escritório de Ramos de Azevedo e inaugurado em 1933. Pelos corredores, há uma rica variedade de frutas, carnes, peixes, temperos e tantos outros produtos brasileiros à venda. Além do famoso sanduíche de mortadela e pastel de bacalhau – carros-chefe do local –, há ainda vários restaurantes, que servem de comida árabe a japonesa. R. Cantareira, 306, metrô São Bento, 3313-1518. 6h/18h (dom. e fer., 6h/16h).

Parque da Água Branca

Com 137 mil m², o parque criado em 1929 tem um clima de fazenda – não estranhe se cruzar com galinhas soltas durante o passeio. No feriado de carnaval – na 2ª (24) e na 3ª (25), das 9h às 19h –, o local vai receber um festival de culinária nordestina com barraquinhas que venderão pratos como baião-de-dois, carne-seca, sarapatel, galinhada, mandioca, acarajé, pamonha e cuscuz. No evento, não é permitida a entrada de animais. Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, 3803-4200. 6h/20h. Grátis.