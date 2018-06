No clima da Copa do Mundo, casas criam comidinhas para festejar

Inspirada no cachorro-quente de porta de estádio, a rede Bullguer serve sua versão de ‘Dogão’ (R$ 14), com salsicha tipo Frankfurt, molho de tomate, purê de batata, milho e batata palha. A receita fica no menu apenas durante a Copa do Mundo. R. Traipu, 156, Perdizes, 3865-4648. 12h/15h30 e 18h30/0h (sáb. e dom., 12h/17h e 18h30/0h).

O verde e o amarelo dominaram a vitrine da Éclair Moi. Na linha ‘Vai Brasil!’ está a éclair de baunilha com a bandeira brasileira (R$ 12,65). Também há opção de brigadeiro ou leite Ninho com Nutella (R$ 13,90, cada). A caixa com 16 trufas sai por R$ 86,60. Al. Lorena, 1.204, Jd. Paulista, 2985-2204. 11h/21h (sáb., 10h/21h; dom., 10h/20h; fecha 2ª).

Misto de doceria e café, o Espaço D serve uma seleção de quitutes para compartilhar durante a exibição dos jogos da Copa. Entre as pedidas, coxinhas de frango com cream cheese de ervas (R$ 25, 12 unid.) e croquetes de vaca atolada (R$ 30, 12 unid.). R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 733, Itaim Bibi, 3034-5408. 9h/20h (sáb., 10h/16h; fecha dom.).

Confira outras dicas de Quitutes em São Paulo:

Cafés

Canelinha

O cafezinho vem com muita espuma e bem polvilhado. Mas você vai beber de pé: o lugar é tão pequenino que quase se lê de fora da loja a carta de cafés afixada na parede. O expresso ou o ‘Canelinha’ custa R$ 4. Para comer, vá de pão de queijo (R$ 2,50). R. Dom José de Barros, 32, República, 3255-2363. 7h40/17h45 (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Octavio Café

O cafezinho é só mais um pretexto para quem frequenta a movimentada casa. O drinque ‘Menta Café’, com expresso, menta, chocolate cremoso, pedaços de chocolate belga e sorvete de menta, custa R$ 22. Para comer, há saladas, sanduíches e pratos rápidos. Hoje (22), a casa transmite o jogo entre Brasil e Costa Rica, com menu fechado de café da manhã (R$ 90, com bebidas), das 7h às 13h. Av. Brig. Faria Lima, 2.996, Jd. Paulistano, 3074-0111. 7h/21h (sáb., 10h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Anusha Chocolates

Uma tentação, prepara brigadeiros de diferentes sabores, bolos, tortas e bombons com chocolate belga (R$ 4,80, cada; R$ 390, o quilo). Experimente os brigadeiros de pistache, Ovomaltine, paçoca e amargo, que podem ganhar confeitos verde-amarelo durante a Copa. A unidade sai por R$ 5,50. Além dos doces, a casa serve sanduíche de picadinho de filé com queijo (R$ 25) e salgadinhos, como a empada de palmito (R$ 9). R. Bandeira Paulista, 847, Itaim Bibi, 3887-2809. 8h30/18h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd. todos.

Chocolates Marghi

Nesta simpática casa da região de Interlagos, você encontra biscoitos caseiros que derretem na boca, chocolates especiais, feitos com matéria-prima belga, e delicadas trufas. O quilo dos bombons custa R$ 240. Não saia de lá sem os biscoitinhos de castanha-do-pará (R$ 18, 200 g) e o ótimo marzipã (R$ 16, 50 g). R. Nossa Senhora do Outeiro, 537, Interlagos, 5666-0877. 9h/17h (sáb., 9h30/16h; fecha dom. e fer.).Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Galeria dos Pães

Bem amplo, o lugar tem uma tradicional seção de confeitaria, além de pães, frios, frutas, legumes e uma loja de conveniência com produtos nacionais e importados. As filas se formam em busca dos fartos bufês de café da manhã (R$ 25,80/R$ 39,80) e sopa da noite (R$ 44,80, com acompanhamento e bebida). No balcão, o sanduíche ‘Da Vinci’ leva presunto cru, queijo brie, rúcula e azeite no pão francês (R$ 29,50). R. Estados Unidos, 1645, Jd. América, 3064-5900. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Pastel da Maria

O famoso pastel da Dona Maria é recheado com 28 combinações diferentes; 24 versões salgadas e quatro doces. Prove o de escarola com queijo (R$ 7,50) e o de camarão (R$ 8). Os tradicionais de carne e de queijo custam R$ 7, cada. Entre os doces, faz sucesso o de chocolate (R$ 7). Para completar a visita, peça um copo de caldo de cana (R$ 7,50, 500). R. Fradique Coutinho, 580, Pinheiros, 2373-7071. 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Burger do Posto

A hamburgueria fica dentro do posto de combustível – com entrada independente, deck e chapa à vista. O cardápio traz hambúrguer (R$ 18) e cheese salada (R$ 20), com carne Wessel, e uma lista de complementos para adicionar à parte, como picles e bacon (R$ 1,50/R$ 4, cada). O cliente também escolhe o queijo e o tipo de pão. Na dúvida, peça a sugestão da casa: ‘Super X-Salada, Bacon e Cebola Caramelizada’ (R$ 26), na companhia de batatas rústicas com maionese (R$ 11). R. Inácio Pereira da Rocha, 50, V. Madalena, 3813-3455. 12h/5h (dom., 12h/0h; 2ª e 3ª, 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Come on Burger

O ambiente é simples e o hambúrguer, de primeira. Na entrada fica uma geladeira com cervejas especiais, que pedem a companhia das porções de batatas fritas (R$ 8) ou de ‘Chicken Fingers’ (R$ 18), tiras de frango empanadas e servidas com maionese defumada. A seleção de hambúrgueres lista o ‘X Salada’ (R$ 25) e ‘BBQ’ (R$ 31), com cheddar, cebola crispy, barbecue, bacon e picles. R. Dr. Álvaro Alvim, 193, V. Mariana, 5082-1645 / 5083-4879. 11h30/ 23h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Vico – Gelato Artigianale

O lugar é um charme, com vários ambientes, todos com janelas voltadas à rua e um cantinho para as crianças. Sem conservantes ou corantes, os sorvetes são feitos diariamente em maquinário italiano. Sabores como manga, morango, limão taiti e frutas vermelhas, por exemplo, levam água e fruta fresca – e são tão cremosos quanto os que têm leite. Além de combinações refrescantes, como melancia com capim-santo e maracujá com manga, destacam-se sabores tradicionais, como pistache, chocolate 70% e doce de leite (R$ 12/R$ 17). R. Goiás, 47, Higienópolis, 2373-6739. 11h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Feira do Caminho do Queijo Artesanal Paulista

A segunda edição do evento vai reunir produtores de queijo e chefs no Mercado de Pinheiros. Entre os participantes estão a Queijaria Belafazenda (Bofete) e a Pé do Morro (Cabreúva). Os restaurantes também estarão abertos. A Comedoria Gonzales, por exemplo, terá comida mexicana feita pelas Lourdetes. R. Pedro Cristi, 89, Pinheiros. Dom. (24), 10h/17h. Grátis.