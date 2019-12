Natal em SP: espetáculo com projeções e música no centro histórico da cidade está entre as dicas natalinas

LEIA TAMBÉM > A Árvore de Natal do Ibirapuera está entre as opções de passeios em São Paulo

Com a chegada do fim do ano, espetáculos e atrações especiais celebram o clima de Natal em vários endereços da cidade

O Incrível Conto de Natal Santander

O espetáculo ao ar livre reúne 45 crianças do Coral Instituto Bacarelli de Heliópolis e um elenco de artistas, que ocuparão 40 janelas de um edifício na Rua Boa Vista. Projeções mapeadas, canções e show de luzes compõem a apresentação, que acompanha um personagem interpretado por Fernando Patau. 35 min. Livre. R. Boa Vista, 293, Centro. 6ª (13/12) e dom. (15/12), 19h30 e 21h. Grátis.

O Quebra-nozes

A Cisne Negro Cia. de Dança apresenta sua tradicional temporada do clássico natalino de Tchaikovski. Encenado pelo grupo desde 1983, o espetáculo, dirigido por Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt, retrata a história de Clara, menina que ganha muitos presentes na noite de Natal, mas se encanta, especialmente, pelo boneco quebra-nozes. O brasileiro Marcelo Gomes e a italiana Alice Mariani estão entre os solistas convidados desta edição. Teatro Alfa (1.118 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 4ª a 6ª, 20h30; sáb., 17h e 20h; dom., 15h e 18h. R$ 75/R$ 160. Até 22/12.

João Carlos Martins em Concertos de Natal

À frente da orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, o maestro pretende contar a história do Natal desde o século 4, com os cantos gregorianos, passando por períodos como a Renascença e o Barroco. No repertório, desde ‘O Quebra-nozes’, de Tchaikovski, até sucessos como ‘Jingle Bells’ e ‘Noite Feliz’. Teatro Santander (1.100 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 4810-6868. 5ª (19/12) e 20/12, às 21h; 21 e 22/12, 16h e 19h. R$ 25/R$ 70.

Encontro de Corais

No Ski Mountain Park, em São Roque, diversos corais se apresentam a partir das 19h em um cenário natalino e canções temáticas. O evento é organizado em parceria com a professora Gema F. M. Alonso, responsável pelos corais, e Vinicius Tanzi, coreógrafo. Estr. da Serrinha, 1.500, São Roque-SP, 4712-3299. Sáb. (14/12), 19h. Grátis.

1º Bazar de Natal do Pátio Metrô São Bento

Até sábado (14/12), o evento reúne expositores de marcas como Natura, Cacau Show e Champions Shirts, que vendem roupas, acessórios, cosméticos e peças de artesanato. Lgo. São Bento, 109, metrô São Bento. 6ª (13/12) e sáb. (14/12), 11h/20h. Grátis.

+ Como parte do Festival de Natal, evento temático no centro histórico paulistano, o Natal Iluminado apresenta performances diárias da americana Andrea Book (foto), com uma harpa gigante de 26 cordas, em frente ao Mosteiro de São Bento. Lgo. São Bento, s/nº, Centro. A partir de hoje (13). 20h e 21h. Grátis. Até 23/12. Inf.: bit.ly/NataIlu

Bazar da Cidade

Na edição de Natal, o bazar reúne expositores de roupas, decoração e acessórios. No sábado (14), às 17h, o local recebe o músico e saxofonista Marco Melito, que apresenta seu repertório de jazz instrumental contemporâneo. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Sáb. (14/12) e dom. (15/12), 10h/20h. Grátis.

Festival de Natal

Decoração temática, feira de artesanato e brincadeiras compõem o evento, que ocupa o centro histórico paulistano. No Viaduto do Chá, será instalada uma roda-gigante com 22 metros de altura (R$ 10, por pessoa) e, em frente ao Mosteiro de São Bento, uma pista de patinação (grátis). 12h/0h. Grátis. Até 27/12. Inf.: bit.ly/FNa19

Parada das Luzes

A 1ª edição da Parada das Luzes apresenta um desfile temático com coreografias da portuguesa Margarida Martins. O passeio é conduzido por 60 personagens do universo dos contos de fadas, com ponto de partida no Shopping Light, e percorre a região até chegar ao Pátio do Colégio. R. Cel. Xavier de Toledo, 23, metrô Anhangabaú. Sáb. (14/12) e 21/12, 18h. Grátis.

Natal Bem Brasileiro

Ayrton Montarroyos, Claudette Soares e Maria Alcina interpretam canções natalinas em português no show especial, como ‘Feliz Natal’, ‘O Velhinho’ e ‘Boas Festas’. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. 3ª (17/12) e 4ª (18/12), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Concertos de Natal

Em frente ao CCBB, o Coral La Capella Divina, regido pelo maestro Sérgio Assumpção, conduz o concerto natalino, com canções clássicas como ‘Boas Festas’ e ‘Hallelujah!’ no repertório. CCBB. Área Externa. R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. 6ª (13/12), 19/12 e 20/12, 13h e 17h. Grátis.

+ Instalada no gramado em frente ao Monumento às Bandeiras, a Árvore de Natal do Ibirapuera deste ano conta com 21 laços de veludo na decoração. Sem nenhuma lâmpada na estrutura, a iluminação será feita apenas por projeções com cenas natalinas. No local, um coral fará apresentações aos sábados, sempre às 19h e às 20h30, até o dia 21/12. Na fonte do parque, o tradicional show de luzes (foto acima) tem três sessões diárias: 20h, 20h30 e 21h. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana. Grátis. Até 5/1/2020.

Noeland

Com cenários fantásticos, luzes e espetáculos artísticos, a 3ª edição do evento, em Holambra, a 130 km da capital, promete encantar toda a família. Instalado no Parque da Expoflora, o local conta com decoração natalina em três espaços temáticos, área de 4 mil m², 150 árvores artificiais iluminadas e cerca de 200 mil lâmpadas na área interna. Um dos cenários, o Zoo da Noeland, é inspirado em uma floresta com girafas, ursos e outros animais. Parque da Expoflora. Al. Maurício de Nassau, 249, Holambra, (19) 3802-1499. 6ª a dom., 16h/0h. R$ 60. Até 29/12. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Natal Mágico

Na montagem de Billy Bond, Papai Noel retorna para realizar um sonho de Maria, José e Clarinha. O espetáculo embarca em uma aventura com referências de histórias clássicas, participação de super-heróis e efeitos especiais como projeções em 3D. Em frente ao Teatro Bradesco, Papai Noel recebe o público em uma réplica de sua casa, com decoração repleta de símbolos e luzes, até o dia 23/12. 120 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. A partir de sáb. (14/12). 6ª e sáb., 16h; dom., 11h e 16h. R$ 70/R$ 160. Até 23/12.

Turma da Mônica em A Árvore de Natal

Com direção de Mauro Sousa, o espetáculo musical acompanha a aventura natalina de Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena, que tentam desvendar o mistério sobre o sumiço dos pinheiros na cidade. 60 min. Livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. 5ª e 6ª, 15h; sáb., 10h30 e 14h; dom., 11h e 15h. R$ 75/R$ 120. Até 22/12.

Cine Meninada

Sempre aos sábados, a série apresenta filmes infantis recentes e fora de cartaz nos cinemas. Como especial de Natal, o local apresenta ‘O Grinch’ (2018), versão animada da história clássica, dirigida por Scott Mosier e Yarrow Cheney. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Sáb. (14/12), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Show da Luna especial de Natal

A personagem conduz um show musical com participação de Júpiter e Cláudio em aventuras natalinas. 60 min. Livre. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. 21 e 22/12, 11h30 e 15h. R$ 80/R$ 120.

Sesc 24 de Maio

Shows, corais e orquestras fazem parte da programação do Sesc 24 de Maio. No sábado (14/12), às 13h, a dupla Fogueira das Rosas apresenta o espetáculo ‘Portal de Belém’ ao lado do acordeonista Gabriel Levy. No mesmo dia, às 17h, o grupo Mayombe convida Miriam Miráh para apresentar músicas da América do Sul com temas natalinos em diversos ritmos, como o huayno (Peru), chacareras e zambas (Argentina), carnavalitos (Bolívia) e chamamé (Argentina e Paraguai). Sesc 24 de Maio. Praça. R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb. (14), 13h e 17h. Grátis.