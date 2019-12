Natal em São Paulo: espetáculos e atrações especiais celebram a data na capital

LEIA TAMBÉM > A Árvore de Natal do Ibirapuera está entre as opções de passeios em São Paulo

Com a chegada do fim do ano, espetáculos e atrações especiais celebram o clima de Natal em vários endereços da cidade

+ A Cisne Negro Cia. de Dança apresenta sua tradicional temporada de O Quebra-nozes, clássico natalino de Tchaikovski. Encenado pelo grupo desde 1983, o espetáculo, dirigido por Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt, retrata a história de Clara, menina que ganha muitos presentes na noite de Natal, mas se encanta, especialmente, pelo boneco quebra-nozes. O brasileiro Marcelo Gomes e a italiana Alice Mariani estão entre os solistas convidados desta edição. Teatro Alfa (1.118 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. A partir de 5ª (12). 4ª a 6ª, 20h30; sáb., 17h e 20h; dom., 15h e 18h. R$ 75/R$ 160. Até 22/12.

Festival de Natal

Decoração temática, feira de artesanato e brincadeiras compõem o evento, que ocupa o centro histórico paulistano. No Viaduto do Chá, será instalada uma roda-gigante com 22 metros de altura (R$ 10, por pessoa) e, em frente ao Mosteiro de São Bento, uma pista de patinação (grátis). A partir de 6ª (6). 12h/0h. Grátis. Até 27/12. Inf.: bit.ly/FNa19

Parada das Luzes

A 1ª edição da Parada das Luzes apresenta um desfile temático com coreografias da portuguesa Margarida Martins. O passeio é conduzido por 60 personagens do universo dos contos de fadas, com ponto de partida no Shopping Light, e percorre a região até chegar ao Pátio do Colégio. R. Cel. Xavier de Toledo, 23, metrô Anhangabaú. 14 e 21/12, 18h. Grátis.

Teatro Municipal

A agenda do teatro reúne concertos sinfônicos e de canto coral apresentados até 22/12. Neste fim de semana, o destaque é a montagem de ‘O Quebra-nozes’ pela Escola de Dança de São Paulo. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, 3053-2090. 6ª (6), 20h; sáb. (7), 16h e 20h; dom. (8), 14h. R$ 10/R$ 20.

Natal Bem Brasileiro

Ayrton Montarroyos, Claudette Soares e Maria Alcina interpretam canções natalinas em português no show especial, como ‘Feliz Natal’, ‘O Velhinho’ e ‘Boas Festas’. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. 3ª (10), 17/12 e 18/12, 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Concertos de Natal

Em frente ao CCBB, o Coral La Capella Divina, regido pelo maestro Sérgio Assumpção, conduz o concerto natalino, com canções clássicas como ‘Boas Festas’ e ‘Hallelujah!’ no repertório. CCBB. Área Externa. R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. 5ª (12), 13/12, 19/12 e 20/12, 13h e 17h. Grátis.

Natal em Sol Maior

Da série Aprendiz de Maestro, o espetáculo é regido pelo maestro João Maurício Galindo e acompanha a história de Gaspar, que se entristece quando seus melhores amigos decidem não celebrar mais o Natal. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 2344-1051. Sáb. (7), 11h. R$ 30/R$ 95.

+ Instalada no gramado em frente ao Monumento às Bandeiras, a Árvore de Natal do Ibirapuera deste ano conta com 21 laços de veludo na decoração. Sem nenhuma lâmpada na estrutura, a iluminação será feita apenas por projeções com cenas natalinas. No local, um coral fará apresentações aos sábados, sempre às 19h e às 20h30, até o dia 21/12. Na fonte do parque, o tradicional show de luzes (foto acima) tem três sessões diárias: 20h, 20h30 e 21h. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana. Grátis. Até 5/1/2020.

Palavra Cantada

Sandra Peres e Paulo Tatit fazem um show especial, ao lado de 60 crianças do Coral da Palavra Cantada, com os maiores sucessos do grupo. Na banda, haverá instrumentos como acordeom, Glockenspiel e xilofone. Além disso, a novíssima canção ‘Oficina do Papai Noel’ passa a fazer parte do repertório natalino, assim como a vibrante ‘Deve Ser Papai Noel’, lançada em 2018; ‘Pinheirinho’; e a tão esperada ‘Lá Vem Papai Noel’, que anuncia a chegada do bom velhinho com efeitos sonoros, fumaça e até sinos. Livre. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, S. Amaro, 4003-1212. Sáb. (7), 15h. R$ 69/R$ 149.

A Christmas Carol

Com versão brasileira dirigida por Fernanda Chamma e Daniela Cury, o espetáculo reúne um elenco de 130 atores para contar uma história de Natal baseada na famosa obra de Charles Dickens, cujo enredo gira em torno da redenção de Scrooge, personagem rabugento e avarento. 100 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. Sáb. (7), 11h. R$ 50/R$ 150.

Noeland

Com cenários fantásticos, luzes e espetáculos artísticos, a 3ª edição do evento, em Holambra, a 130 km da capital, promete encantar toda a família. Instalado no Parque da Expoflora, o local conta com decoração natalina em três espaços temáticos, área de 4 mil m², 150 árvores artificiais iluminadas e cerca de 200 mil lâmpadas na área interna. Um dos cenários, o Zoo da Noeland, é inspirado em uma floresta com girafas, ursos e outros animais. Parque da Expoflora. Al. Maurício de Nassau, 249, Holambra, (19) 3802-1499. 6ª a dom., 16h/0h. R$ 60. Até 29/12. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Festa de Natal Parque da Água Branca

Com entrada gratuita, expositores vendem quitutes como panetones, biscoitos natalinos e rabanadas. O Papai Noel visita o evento nos dois dias, sempre às 14h, e oficinas para as crianças escreverem suas cartas de Natal ocorrem às 12h. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, 3453-9574. Sáb. (7) e dom. (8), 9h/19h. Grátis.

Noéis Trovadores

Na Casa dos Trovadores Urbanos, um quarteto de Papais Noéis alegra o público apresentando canções natalinas clássicas. As apresentações têm direção artística da atriz e cantora Cris Ferri. R. Aimberê, 651, Perdizes. 6ª (6), 13 e 20/12, 20h. Grátis.

Natal Mágico

Na montagem de Billy Bond, Papai Noel retorna para realizar um sonho de Maria, José e Clarinha. O espetáculo embarca em uma aventura com referências de histórias clássicas, participação de super-heróis e efeitos especiais como projeções em 3D. Em frente ao Teatro Bradesco, Papai Noel recebe o público em uma réplica de sua casa, com decoração repleta de símbolos e luzes, até o dia 23/12. 120 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. A partir de 14/12. 6ª e sáb., 16h; dom., 11h e 16h. R$ 70/R$ 160. Até 23/12.

Turma da Mônica em A Árvore de Natal

Com direção de Mauro Sousa, o espetáculo musical acompanha a aventura natalina de Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena, que tentam desvendar o mistério sobre o sumiço dos pinheiros na cidade. 60 min. Livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. Estreia 5ª (12/12). 5ª e 6ª, 15h; sáb., 10h30 e 14h; dom., 11h e 15h. R$ 75/R$ 120. Até 22/12.

Presente de Natal

Música, teatro e circo compõem a programação da Caixa Cultural São Paulo, com apresentações como a do Charanga de Natal, às 18h30, e de Reisado Sacode Poeira, às 19h – ambos nesta 6ª (6). No sábado (7), participam a Folia de Santos Reis Estrela Dalva, às 12h, e Felipe Sereno, às 17h. O edifício recebe uma decoração com oito bonecos gigantes e iluminação que simula um céu estrelado. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. A partir de 6ª (6). Grátis. Até 21/12. Inf.: www.presentedenatalcaixa.com.br

Cine Meninada

Sempre aos sábados, a série apresenta filmes infantis recentes e fora de cartaz nos cinemas. Como especial de Natal, serão duas sessões: neste sábado (7), o local apresenta ‘A Era do Gelo – O Big Bang’ (2016), de Mike Thurmeier; no dia 14/12, é a vez de ‘O Grinch’ (2018), versão animada da história clássica, dirigida por Scott Mosier e Yarrow Cheney. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Sáb. (7) e 14/12, 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mercado Manual

Com mais de cem expositores, que vendem itens para casa, acessórios, cosméticos e produtos infantis, o festival de cultura feita à mão organiza uma edição especial de Natal. A programação inclui área gastronômica e oficinas gratuitas, como a de estampagem em ‘ecobags’ – no domingo (8), às 13h (é necessário fazer inscrição no local com uma hora de antecedência). Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Sáb. (7) e dom. (8), 10h/20h. Grátis.

Fortunato Bar

Criado pelo bartender Marcos Felix, o bar serve um drinque temático inspirado no Natal. O ‘Clericot de Frutas Cristalizadas (R$ 30; foto acima) é feito com vinho branco, licor de laranja e frutas cristalizadas. A novidade fará parte do cardápio até o dia 24/12. R. Joaquim Távora, 1.356, V. Mariana, 4680-2966. 17h/23h30 (sáb. e dom., 12h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Show da Luna especial de Natal

A personagem conduz um show musical com participação de Júpiter e Cláudio em aventuras natalinas. 60 min. Livre. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. 21 e 22/12, 11h30 e 15h. R$ 80/R$ 120.

Frank Bar

Elaborado pelo bartender Spencer Amereno, o drinque natalino do bar instalado no lobby do Hotel Maksoud é o ‘Santa Claus Is Back to Town’ (R$ 39). A receita leva vinho Marsala Secco, acerola, hibisco, licor elderflower e grapefruit. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 18h/1h (5ª a sáb., 18h/2h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sesc 24 de Maio

Shows, corais e orquestras fazem parte da programação do Sesc 24 de Maio. No dia 14/12, às 13h, a dupla Fogueira das Rosas apresenta o espetáculo ‘Portal de Belém’ ao lado do acordeonista Gabriel Levy. No mesmo dia, às 17h, o grupo Mayombe convida Miriam Miráh para apresentar músicas da América do Sul com temas natalinos em diversos ritmos, como o huayno (Peru), chacareras e zambas (Argentina), carnavalitos (Bolívia) e chamamé (Argentina e Paraguai). Sesc 24 de Maio. Praça. R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. 14/12, 13h e 17h. Grátis.