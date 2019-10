Nando Reis e Andreas Kisser fazem shows nesta sexta-feira (25/10)

6ª (25)

Alessandra Leão

No show de seu novo disco, ‘Macumbas e Catimbós’, a cantora, compositora e percussionista interpreta pontos tradicionais de umbanda e candomblé. Lia de Itamaracá participa da apresentação. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (25), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Andreas Kisser

Ao lado de convidados, o guitarrista do Sepultura apresenta versões acústicas de clássicos do heavy metal. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (25), 22h30. R$ 80.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Cidadão Instigado

A banda toca na integra o repertório do álbum ‘Uhuuu!, que saiu há dez anos. Sesc Vila Mariana.Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (25), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Creedence Clearwater Revisited

Integrantes fundadores da banda Creedence Clearwater Revival, Stu Cook e Doug “Cosmo” Clifford estão à frente do grupo, que relembra ‘Proud Mary’ e ‘Born on the Bayou’. A noite é aberta com show do Doctor Pheabes. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (25), 22h. R$ 200/R$ 440. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

Ela apresenta o show do álbum ‘Canto da Noite na Boca do Vento’, dedicado ao repertório da sambista Dona Ivone Lara. Há releituras de ‘Nasci Pra Sonhar e Cantar’ e ‘Alguém Me Avisou’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (25) e sáb. (26), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Il Volo

Formado por Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, o grupo mescla ópera e música pop. Neste show, o trio comemora dez anos de carreira, acompanhados pela Orquestra Sinfônica Villa-Lobos. Eles interpretam ‘O Sole Mio’, ‘Volare’, ‘Granada’ e outros clássicos da canção internacional. UnimedHall (4.070 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (25), 21h30. R$ 200/R$ 680. Cc.: todos. Cd.: todos.

Linn da Quebrada

A cantora, bailarina e performer lançou em 2017 o álbum ‘Pajubá’, definido como afro-funk-vogue. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (25), 21h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mônica Salmaso

A cantora faz show dedicado a Wilson Batista. ‘Acertei no Milhar’ é uma das músicas compostas por ele. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (25), 22h (abertura, 20h30). R$ 100/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nando Reis

Em show da turnê ‘Esse Amor Sem Preconceito’, Nando Reis interpreta músicas compostas por Roberto Carlos e também sucessos da carreira. Hoje (25), ele recebe Samuel Rosa e, no sábado (26), Arnaldo Antunes. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (25) e sáb. (26), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Perotá Chingó

Tendo à frente Julia Ortiz e Dolores Aguirre, a banda argentina vai do acústico ao eletrônico. Em setembro deste ano, o grupo lançou o single ‘Vértigo’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (25), 22h (abertura, 20h). R$ 100/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Romero Ferro

Em ‘Ferro’, seu segundo álbum, o cantor pernambucano mistura a new wave com o brega. Sesc Santo Amaro. Praça coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (25), 19h30. Grátis.