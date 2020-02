Na onda do BBB, confira outros realities para assistir

NO SOFÁ

Murilo Busolin

@murilobusolin

Fazia tempo que não via assuntos derivados do Big Brother Brasil (Rede Globo) ultrapassarem a intocável bolha do Twitter para ganhar a boca do povo. Em redes sociais, conversas com amigos e reuniões em família, a 20ª edição do BBB virou assunto. O motivo pode ser, em parte, o atual elenco, formado por alguns influenciadores digitais conhecidos na web, ou pelo machismo escancarado que foi o grande protagonista nas primeiras semanas do reality. No embalo do atual sucesso do programa, listei alguns dos realities da Netflix que vão te deixar com o olho grudado na telinha nesses próximos dias carnavalescos.

Vidrados (1 temporada/2019) Você não faz ideia do quanto é prazeroso assistir a assopradores de vidro fazendo o seu minucioso trabalho. A produção canadense envolve dez participantes disputando US$ 60 mil e esbanjando criatividade. É um aperto no coração quando a obra de arte deles se despedaça ao cair no chão…

Mandou Bem! (3 temporadas/2019)

Esqueça a formalidade dos realities culinários, como o queridinho Masterchef (Band). Mandou Bem! reúne pessoas como eu e você, sem a mínima habilidade na cozinha, em uma competição bizarra e divertida para se tornar um confeiteiro.

The Circle (1 temporada/2020)

Uma versão do BBB na qual cada participante está no próprio apartamento, no mesmo prédio – a interação é apenas via redes sociais. O mais popular vence e, para isso, ele pode inventar informações a seu respeito para se tornar mais interessante. Irônico para nossos dias atuais, né? A nova sensação da Netflix está fazendo tanto sucesso que vai ganhar uma versão brasileira apresentada por Giovanna Ewbank. A previsão de estreia é para o primeiro semestre de 2020.

As músicas que estão bombando nas plataformas de streaming

1) Tusa

A parceria reggaeton entre a colombiana Karol G e Nicki Minaj está quebrando recordes de visualizações desde o seu lançamento. Viciante

2) Adore You

O atual single do bem-sucedido segundo álbum de estúdio de Harry Styles, Fine Line, já figura na lista do Top 20 dos principais mercados

3) Blinding Lights

The Weekend anunciou o novo álbum After Hours no momento em que sua música de trabalho domina os charts da Europa

4) No Time to Die

Billie Eilish cantando a música tema para o novo 007 = sucesso instantâneo. O single está entre as três mais executadas do mundo.

5) You Should Be Sad

Halsey investiu em um country diferentão para o segundo single do seu novo álbum Manic. Ouça e me conte.

Novidade. O Estadão tem um novo podcast dedicado a series de TV e streaming, o Episódio. Disponível em todas as plataformas.

Para ouvir. O criador de conteúdo Federico Devito estreou o podcast Nunca Falei Sobre, que promete abordar conversas sinceras sobre relacionamentos, saúde mental e trabalho.