Na Mooca, Festa de San Gennaro serve pratos típicos italianos durante o fim de semana

+ Na Mooca, a 46ª edição da Festa de San Gennaro reúne mais de 30 barracas com pratos típicos da culinária italiana. Na cantina da paróquia, o ingresso (R$ 60, aos sábados; R$ 40, aos domingos) garante um prato de macarrão, um de antepasto e um pedaço de pizza. R. San Gennaro e R. Lins, s/nº, Mooca, 3209-0089. Sáb. e dom., 18h. Grátis. Até 6/10.

II Festival Candeia

Shows e oficinas compõem o evento em espaços como o Centro de Culturas Negras do Jabaquara. Neste sábado (7), das 14h às 22h, o local recebe apresentações de grupos de samba como Garoa do Recôncavo e a roda de samba Samba da Laje. A programação do festival continua nos dias 14 e 21/9. R. Arsênio Tavolieri, 45, Jabaquara, 5011-2421. Sáb. (7), 14h/22h. Grátis.

Museu do Ipiranga em Festa

Fechado para reforma desde 2013, o Museu Paulista da USP recebe a 3ª edição do evento, que celebra o feriado da Independência do Brasil. O Parque da Independência, ao longo de pontos como a Casa do Grito, a Praça Cívica e o riacho do Ipiranga, contará com apresentações musicais e passeios guiados. A ‘Lavagem com Flores e Perfumes’, às 13h, é conduzida por Nega Duda, que reúne sambadeiras e percussionistas entoando cantigas e derramando perfume e flores nas escadarias da Praça Cívica. Para as crianças, o espetáculo ‘Histórias do Brasil’ aborda os principais acontecimentos históricos do País, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral até os dias atuais – às 14h30, nos jardins do museu. Av. Nazareth, s/nº, Ipiranga. Sáb. (7), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/MuseudoIpirangaemFesta19