Musical sobre os Novos Baianos, escrito por Lúcio Mauro Filho, é uma das estreias da semana

ESTREIAS

Brazyl: Poema Anarco-Tropicalista

Escrita e dirigida por José Walter Lima, a peça, do Projeto Tropicália – Marginália III, traz 28 esquetes que flertam com a antropofagia e o conceito da arte moderna para inventar um novo sentimento de brasilidade. 120 min. 16 anos. Teatro Oficina. (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3104-0678. Estreia 5ª (14). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 15/R$ 40. Até 1/12.

Guerra

A Próxima Companhia, com direção de Edgar Castro, parte da tragédia ‘Os Sete Contra Tebas’, de Ésquilo, para tratar de temas atuais, como apagamento cultural, disputa de território e preconceito. 90 min. 12 anos. Espaço Cultural A Próxima Companhia (40 lugares). R. Barão de Campinas, 529, Campos Elísios, 3331-0653. Estreia hoje (8). 6ª, sáb., dom. e 2ª, 20h. Pague quanto quiser. Até 9/12.

Quebra-Cabeça

No monólogo documental e autobiográfico, a atriz Camilla dos Anjos, dirigida por Nelson Baskerville, busca recuperar a memória associando suas lembranças às memórias de personagens emblemáticas dos dramaturgos Tchekhov e Tennessee Williams. 60 min. 16 anos. Itaú Cultural (201 lug.). Piso Térreo. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Estreia hoje (8). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar 1 h antes). Até 10/11

Ser José Leonilson

O espetáculo faz uma costura poética entre a vida e obra do artista plástico cearense José Leonilson (1957-1993) e a biografia do ator Laerte Késsimos, o protagonista do monólogo. 90 min. 16 anos. Tusp (50 lug.). R. Maria Antônia, 294, Consolação, 3123-5233. Estreia 5ª (14). 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 20. Até 15/12.

REESTREIAS

Barulho d’Água

Alexandre Rodrigues – um dos protagonistas do filme ‘Cidade de Deus’ –, Fransérgio Araújo, Amaury Filho de Reis e Rosa Freitas atuam na peça do autor italiano Marco Martinelli, que narra o drama dos refugiados que tentam cruzar o mar Mediterrâneo. A direção é de Carina Casuscelli. 55 min. 16 anos. Teatro João Caetano (436 lug.). R. Borges Lagoa, 650, Vila Clementino, 5573-3774. A partir de hoje (8). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 17/11

A Noviça Mais Rebelde

Na comédia, Wilson de Santos interpreta a Irmã Maria José, uma freira que canta, dança e conta histórias de seu passado nada santo. A direção é de Marcelo Médici. 90 min. 12 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Sáb., 18h30. R$ 70. Até 21/12.

MUSICAL

Novos Baianos



+ A vida e a obra de um dos grupos mais cultuados da MPB estão no musical com roteiro de Lúcio Mauro Filho. Doze artistas, dirigidos por Otavio Muller, lembram histórias de Baby do Brasil, Luiz Galvão, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor e Pepeu Gomes. 90 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, V. Mariana, 5080-3000. Estreia hoje (8). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 15/R$ 50. Até 15/12

Samba Futebol Clube

+ Com roteiro e direção de Gustavo Gasparani, duas paixões nacionais se encontram em uma mistura de música, teatro, dança e vídeo. Entre as canções lembradas, há clássicos da música brasileira, como ‘Na Cadência do Samba’, ‘Fio Maravilha’ e ‘Pra Frente Brasil’. 120 min. 12 anos. Teatro Unimed (223 lug.). Al. Santos, 2159, Jd. Paulista, 4020-0084. Estreia hoje (8). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 100. Até 1º/12.