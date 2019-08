Musical do Castelo Rá-Tim-Bum apresenta nova temporada em São Paulo; confira outras dicas

+ Para quem ainda não viu (ou quer rever), o espetáculo Castelo Rá-Tim-Bum – O Musical faz nova temporada, no Theatro Net. Em cena, a história de Nino, o menino feiticeiro com 300 anos de idade, e o mágico castelo onde vive é contada com efeitos especiais e orquestra ao vivo, sob direção de Léo Rommano. Uma curiosidade: o ator Duda Mamberti integra o elenco dando vida a Dr. Vitor, personagem originalmente vivido por seu pai, Sérgio Mamberti. A volta do espetáculo celebra os 25 anos do programa televisivo que fez sucesso nos anos 1990. Criado por Cao Hamburger e Flávio de Souza, ele estreou na TV Cultura em 1994 e contou com 90 episódios, além de um especial. Livre. Theatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 36, 3448-5061. A partir de hoje (9). 6ª, 20h30; sáb., 16h e 20h; dom., 18h. R$ 50/R$ 120. Até 22/9.

+ O fenômeno infantil Mundo Bita – sucesso entre os pequenininhos, com mais de 3 bilhões de visualizações no YouTube e indicação ao Grammy Latino 2018 na categoria de Melhor Álbum para Crianças – faz três sessões neste fim de semana do espetáculo Show do Bita – Viva as Descobertas. Livre. Teatro Opus. Shopping Villa-Lobos. Av. Das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3515-6650. Sáb. (10), 15h; dom. (11), 11h e 15h. R$ 60/R$ 120.

+ Neste sábado (10), tem oficina aberta no espaço Roda de Matemática. A atividade, gratuita, é voltada para pequenos de 5 a 10 anos. A ideia é despertar o interesse pelos números, de forma prazerosa e criativa, estimulando a investigação e a troca de ideias entre as crianças. As vagas são limitadas e as oficinas têm uma hora de duração. 5 a 10 anos. R. Emílio de Menezes, 76, Higienópolis, 99147-9442. Sáb. (10), 15h ou 16h. Grátis.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





AÇÃO

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de no mínimo quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas – como a ‘Missão Judith’, inspirada em um vídeo do canal Porta dos Fundos. Nesta 3ª (13), o local também inaugura uma sala inspirada no desenho animado ‘Bob Esponja Calça Quadrada’. Na brincadeira, os jogadores devem ajudar Bob Esponja a proteger a fórmula secreta do hambúrguer de siri. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª e sáb., 10h/23h50). R$ 84,90 (por pessoa).

CIRCO

Num Passe de Música

Com Ricardo Malerbi e Flavio Tris, o espetáculo conta com números de mágica e ilusionismo acompanhados por canções executadas com instrumentos como o violão e o harmônio. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. A partir de sáb. (10). Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 18/8.

LIVROS

Zé, Mané e o Lobisomem

Com contação de histórias e oficina, o evento recebe o lançamento do livro de Nireuda Longobardi, ilustrado com recortes de papel. No local, às 15h, ocorre uma oficina de teatro de sombras, em que os participantes aprenderão a confeccionar seus próprios personagens e histórias. Em seguida, às 16h, a atriz Penélope Martins dá vida aos personagens da obra em uma contação de história. Livraria NoveSete. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (10), 15h. Grátis.

MÚSICA

JazzBB Pais e Filhos

Com shows voltados para famílias com crianças, esta edição recebe o pianista e cantor Adylson Godoy e sua filha, a cantora Adriana Godoy. Juntos, eles realizam um show com repertório composto por nomes como Elis Regina, Elizeth Cardoso e Jair Rodrigues. JazzB. R. Gal. Jardim, 43, República, 3257-4290. Sáb. (10), 13h. R$ 25.

TEATRO

2por4

Do grupo Esparrama, o espetáculo apresenta um Quarteto de Cordas. Surpreendidos por dois palhaços maestros, eles entram em uma divertida disputa para decidir qual palhaço será o regente do dia. 45 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência (3º andar). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb. (10) e dom. (11), 16h. Grátis.

Alice no País das Maravilhas

Baseado na obra de Carroll, o espetáculo da Cia. dos Tantos apresenta os célebres personagens da história clássica, como o Coelho, a Lagarta e o Chapeleiro Maluco, e aposta em elementos da cultura pop. 50 min. 3 anos. Teatro Novo (497 lug.). R. Domingos de Moraes, 348, V. Mariana, 3542-4680. Estreia sáb. (10). Sáb. e dom., 15h. R$ 50. Até 28/9.

As Formidáveis

Com direção de Priscila Jorge e Neca Zarvos, o espetáculo acompanha as aventuras de três amigas que são, ao mesmo tempo, cantoras pop e agentes secretas. Chefiado por um ex-vilão, o trio enfrenta vários inimigos enquanto se prepara para uma apresentação em um concurso de calouros. 75 min. 5 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (11), 12h. R$ 5/R$ 17.

Muito Ruído por Shakespeare

Da Cia. Núcleo, a montagem utiliza parte da obra de Shakespeare como inspiração e acompanha dois mensageiros, que tentam contornar problemas relacionados à tarefa de contar uma história. 50 min. 3 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb., 17h30. R$ 40. Até 1º/9.

Nem Sim Nem Não

Pedro Cardoso e Graziella Moretto apresentam sua primeira peça infantil. Em cena, são abordados temas como educação e autoestima, 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. (10), 16h. R$ 60 (até 3 anos, grátis).

Princesa Falalinda, Sem Papas na Língua

Com direção de Cynthia Falabella, o espetáculo acompanha uma princesa que recebeu a maldição de falar sempre o que pensa. Quando criança, a menina é vista como divertida e inteligente, mas passa a incomodar o reino a partir da vida adulta. 55 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia sáb. (10), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 31/8.