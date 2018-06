Maglore, Johnny Hooker e Jorge Vercillo estão entre os artistas que se apresentam no fim de semana

6ª (12)

Benito di Paula

‘Retalhos de Cetim’ é o maior sucesso do cantor e compositor, que faz o show ‘Piano e Voz’, com participação do filho Rodrigo Vellozo. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (12) e sáb. (13), 21h. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico de Assis e João Santana

A dupla de repentistas apresenta o show ‘Cantoria de Norte a Sul’. Com suas violas nordestinas, eles fazem improvisos e declamam poesias. Teatro Brincante (90 lug.). R. Purpurina, 412, V. Madalena, 3816-0575. 6ª (12), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Di Melo

Neste ‘Baile do Di Melo’, o pernambucano relembra o repertório de seu primeiro lendário álbum, de 1975, e abre espaço para canções de ‘Imorrível’ (2015), com influências de soul e funk. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (12), 23h. R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Ellen Oléria

Vencedora da primeira edição do programa ‘The Voice Brasil’, da TV Globo, a cantora faz show dedicado a trilhas sonoras marcantes de novelas. ‘Modinha para Gabriela’, de Dorival Caymmi, incluída em ‘Gabriela’ (1975), é uma delas. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (12), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gal Costa

Depois de lançar o DVD do show ‘Estratosférica’, a cantora retoma a turnê ‘Espelho D’Água’, ao lado do músico Guilherme Monteiro (violão e guitarra). ‘Coração Vagabundo’, ‘Volta’ e ‘Meu Bem, Meu Mal’ reaparecem em versões intimistas. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (12) e sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V.

João Bosco

Em show de voz e violão, o cantor e compositor relembra seus sucessos e músicas dos álbuns ‘Coisas’, de Moacir Santos, ‘Canções Praieiras’, de Dorival Caymmi, ‘Você Ainda Não Ouviu Nada!’, de Sergio Mendes e ‘The Composer of Desafinado, Plays’, de Tom Jobim. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (12), sáb. (13) e dom. (14), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da apresentação).

Jorge Vercillo

‘A Experiência’ é o nome da mais recente turnê do autor de ‘Que Nem Maré’. Além dos hits, ele apresenta canções inéditas. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 6ª (12), 21h30; sáb. (13), 21h. R$ 80/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kiko Loureiro

Atualmente guitarrista do Megadeth, o guitarrista faz show com músicas de seus quatro álbuns solo. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (12), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leny Andrade

Reconhecida como uma das principais cantoras de bossa nova, ela homenageia o amigo Johnny Alf. No repertório, há releituras de ‘Eu e a Brisa’ e ‘Ilusão à Toa’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (12), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Maneva e Belo

Com influências de rock e soul, a banda Maneva é a anfitriã da noite, que tem Belo como convidado especial. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 6ª (12), 23h. R$ 35/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Paulo Neto

Gravado com direção artística de Celso Sim e produção de Rodrigo Campos, ‘Rosário de Balas’ (2017) é álbum de 13 faixas, em que o cantor se lança como compositor. A faixa ‘’Temos Todos o Mesmo Tudo a Perder’ foi gravada ao lado de Zélia Duncan. Campos participa da apresentação. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (12), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Siba

Acompanhado pelo grupo Fuloresta, o pernambucano lança o vinil do álbum ‘Toda Vez que eu Dou um Passo o Mundo Sai do Lugar’, lançado há exatos dez anos. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (12) e sáb. (13), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tiê

Em ‘Gaya’ (2017), seu quarto disco, ela aposta de vez na sonoridade pop, em faixas como ‘Mexeu Comigo’ e ‘Amuleto’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (12), 21h. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (13)

Acruz Sesper Trio e Ludovic

Projeto paralelo de Alexandre Cruz Sesper, do Garage Fuzz, o Acruz Sesper Trio encontra o Ludovic, que recentemente voltou à ativa. Os grupos têm influências do rock alternativo e do pós-punk. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (13), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

Depois de se dedicar ao repertório de Lupicínio Rodrigues, ele interpreta músicas de Roberto e Erasmo Carlos no show ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno!’. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Johnny Hooker

No show ‘Desbunde Geral’, o cantor faz seu pré-carnaval. Em seu álbum mais recente, ‘Coração’ (2017), o novo álbum explora as várias vertentes do samba e também o r&b. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (13), 22h30 (abertura, 21h). R$ 70/R$ 190. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maglore

O elogiado ‘Todas as Bandeiras’ é o quarto trabalho da banda, agora em formação de quarteto. ‘Aquela Força’, ‘Me Deixa Legal’ e ‘Jogue Tudo Fora’ são algumas das boas faixas do álbum. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (13), 19h; dom. (14), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos

Metá Metá

Influenciado pela música africana, o trio formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (saxofone) e Kiko Dinucci (violão) apresenta canções dos álbuns do grupo e de projetos paralelos que integram. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (13), 23h. R$ 20/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Toninho Ferragutti Quinteto

O grupo do premiado acordeonista e arranjador faz um passeio pelas sonoridades do jazz, do choro e da valsa. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. Sáb. (13), 22h. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tutty Moreno, Rodolfo Stroeter, André Mehmari e Nailor Proveta

Moreno (bateria), Stroeter (contrabaixo), Mehmari (piano) e Proveta (saxofone e clarinete) lançam o álbum ‘Dorival’. Gravado na Noruega, o disco tem músicas compostas por Dorival Caymmi, reapresentadas com arranjos que privilegiam o improviso. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vanguart

A banda liderada por Helio Flanders segue em turnê para divulgar o quarto e recém-lançado disco ‘Beijo Estranho’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Xênia França

Integrante do grupo Aláfia, ela interpreta as músicas de seu primeiro álbum solo, lançado em 2017. A cultura afro-brasileira está presente em músicas como ‘Preta Yayá’. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (13), 20h. Grátis.

Domingo (14)

Guinga e Quarteto Carlos Gomes

Parceiro de Chico Buarque e Aldir Blanc, o violonista celebra 50 anos de carreira, ao lado do grupo de câmara, com o álbum ‘Avenida Atlântica’. As antigas canções ‘Saci’ e ‘Henriquieto’ ganham arranjos com sonoridade clássica. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (14), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo Mariano

Conhecido por seu trabalho com Djavan e Gal Costa, o baixista e seu grupo apresentam temas que transitam entre o jazz, o samba e a bossa nova. Cuca Teixeira (bateria), Peter Farrel (guitarra e violão), Marcelo Freitas (sax), Danilo Santana (teclados) e o cantor André Mota o acompanham. Sesc

Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (14), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Samba de Rainha

Celebrando 15 anos de existência, o grupo de samba formado só por mulheres interpreta os maiores sucessos de sua trajetória. Versões de ‘Vou Festejar’ e ‘Satisfaction’ também estão presentes. Maria Alcina faz participação especial. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (14), 15h30 (abertura, 14h). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Samuca e a Selva

Com sonoridade dançante, sustentada por diversos ritmos, o coletivo de dez músicos apresenta as canções do álbum ‘Madurar’. A faixa- título, que gerou videoclipe, tem ecos de reggae e cumbia. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (14), 16h. Grátis.

