Música: os melhores shows da semana, entre eles, Jorge Aragão, Metá Metá e Lulu Santos

Danilo Casaletti (especial para o Estado)

Flora Purim e Airto Moreira

A cantora e o baterista brasileiros, ambos ligados ao jazz, voltam a se apresentar juntos – eles são casados e já dividiram palcos e discos, sobretudo no exterior. Agora, mostram canções do disco ‘Flora Brasileira’. Quem os acompanha é o baixista Thiago Espirito Santo. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (31), 21h. R$9/R$ 30.

Hamilton de Holanda

O bandolinista lança seu mais recente álbum, ‘Harmonize’, o 38° de sua carreira. Com dez canções autorais, o trabalho tem inspiração na vida cotidiana. O acordeonista Mestrinho faz participação especial. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (1º), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Jorge Aragão





Nome importante do samba brasileiro, o cantor e compositor carioca comemora 70 anos de idade com uma apresentação cheia de sucessos, entre eles, ‘Vou Festejar’ e ‘Malandro’, gravadas respectivamente por Beth Carvalho e Elza Soares. Para completar a celebração, ele recebe a bateria da tradicional escola de samba paulistana Rosas de Ouro. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (1º), 22h. R$ 79/R$ 179.

Jussara Silveira, Lan Lanh, Rodrigo Faria e Mig Martins

Os artistas se reúnem no palco para apresentar o que chamam de show poético-musical, em homenagem ao álbum ‘Joia’, lançado por Caetano Veloso em 1975. Entre as canções que fazem parte do disco, estão ‘Canto do Povo de um Lugar’, ‘Lua, Lua, Lua, Lua’ e ‘Help’, sucesso dos Beatles. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (31), 22h. R$ 53.

Lulu Santos





O cantor e compositor traz à cidade o pop romântico da turnê ‘Pra Sempre’, baseada em seu mais recente álbum. Ele também não deixa de lado canções que viraram hits, sobretudo dos anos 1980, entre elas, ‘O Último Romântico’, ‘Tempos Modernos’ e ‘Como uma Onda’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (31), 22h30. R$ 100/R$ 280.

Marcos Valle



O compositor carioca faz show de lançamento do vinil de ‘Previsão do Tempo’, lançado por ele em 1973 e que, até hoje, é um dos mais cultuados de sua discografia. Entre as músicas do trabalho estão ‘Mentira’ e ‘Não Tem Nada Não’, além da faixa-título. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (1º), 21h; dom. (2), 18h. R$ 9/R$ 30.

Metá, Metá

O trio Juçara Marçal (voz), Thiago França (sax) e Kiko Dinucci (guitarra) está na estrada desde 2008 com uma mistura de música brasileira, africana, jazz e rock. No show, eles mostram canções que lançaram ao longo da carreira, como ‘Umbigada’ e ‘Me Perco Nesse Tempo’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Hoje (31), 22h30. R$ 80.

Orquestra Imperial



Depois de um hiato de três anos sem tocar na cidade, a trupe, em uma mescla de integrantes veteranos e novatos, leva ao palco a reunião de nomes como Kassin, Berna Ceppas, Nina Becker, Rubinho Jacobina, Marlon Sette e Daniel Conceição para seu famoso ‘baileshow’. Ana Frango Elétrico e Guga Stroeter fazem participação especial. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (1º), 23h59. R$ 60/R$ 120.

Rodrigo Campos

Cantor e compositor oriundo das rodas de samba de São Mateus, bairro da zona leste de São Paulo, ele apresenta músicas do álbum ‘9 Sambas’, lançado em 2018, que marca seu retorno ao ritmo. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, 2523-9200. Dom. (2), 15h30.Grátis.

Samuca e a Selva

Dentro do projeto Estéreo MIS, dedicado à música independente, o coletivo mostra canções que gravaram no projeto ‘Tudo Que Move É Sagrado’ com releituras originais de composições de Ronaldo Bastos, entre elas, ‘Fé Cega, Faca Amolada’ e ‘Chuva de Prata’. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (31), 21h. R$ 20.

Yamandú Costa

O instrumentista apresenta repertório brasileiro e latino-americano com influências do samba, do jazz, do choro, da bossa nova e de outras vertentes musicais. Nome de destaque entre os violonistas mundiais, o artista costuma dar interpretações bastante pessoais às canções. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom. (2), 18h. R$ 9/R$ 30.