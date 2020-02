Música: tributo ao samba-canção, Maroon 5, Tiê e outras opções de shows no roteiro da semana

Danilo Casaletti, especial para o Estado

Os sucessos e os fracassos das canções de amor

“Ai, ioiô, eu nasci pra sofrer”. “Acontece que meu coração ficou frio”. “O nosso amor não teve, querida, as coisas boas da vida”. O gênero samba-canção, que dominou a música popular brasileira entre as décadas de 1920 e 1950, produziu lindos e tristes versos. Muitas dessas canções se tornaram clássicos; outras foram desdenhadas pelo tempo. E na mescla entre as que triunfaram e as que se perderam é que se baseia o show Copacabana: Um Mergulho nos Amores Fracassados, que o musicólogo e produtor musical Zuza Homem de Mello apresenta no Sesc Bom Retiro, hoje (28) e sábado (29), às 21h. A apresentação é derivada do CD homônimo, recém-lançado pelo selo Sesc.

Criterioso na escolha do repertório e dos intérpretes, Zuza convidou nomes de diferentes gerações, desde Dóris Monteiro e Edy Star até jovens artistas, como Ayrton Montarroyos e Anna Setton. “Não importa se o cantor não viveu naquela época; o que interessa é a cultura musical que ele tem’, diz Zuza ao Divirta-se, sobre o elenco.

Uma das faixas que merecem uma segunda chance, segundo o especialista, é Ocultei, composta por Ary Barroso e gravada por Elizeth Cardoso (cantora que ainda será tema de um tributo; leia mais abaixo). “É uma música lindíssima, mas nunca entra na lista das melhores gravações da Elizeth. Uma injustiça”, opina Zuza.

Para quem faz questão de ouvir sucessos, o show reunirá canções como Fim de Caso, de Dolores Duran, e Sábado em Copacabana, de Dorival Caymmi. Entre um número e outro, Zuza conta histórias e curiosidades sobre as canções.

O espetáculo ocorrerá no teatro do Sesc Bom Retiro (Al. Nothmann, 185, 3332-3600) e os ingressos custam de R$ 9 a R$ 30.

CONFIRA OUTRAS OPÇÕES DE SHOWS NO ROTEIRO DA SEMANA:

100 anos de Elizeth Cardoso

Para marcar o centenário da cantora, que morreu em 1990, um elenco formado por Claudette Soares, Leci Brandão, Alaíde Costa, Zezé Motta, Eliana Pittman e Ayrton Montarroyos mostra canções como ‘Sei lá, Mangueira’, ‘É Luxo Só’ e ‘Nossos Momentos’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (1º), 18h. R$ 12/R$ 40.

Ana Canãs

Acompanhada de violão, a cantora apresenta um show mais intimista, no qual, entre uma música e outra, ela bate um papo com o público. No repertório, canções gravadas em seu mais recente álbum ‘Todxs’, lançado em 2018, além de sucessos de carreira e músicas que nunca gravou. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 3ª (3) e 4ª (4), 21h30. R$ 53/R$ 62.

Margareth Menezes

A cantora baiana traz para a cidade o show ‘Baile da Maga’, no qual canta sucessos de seus mais de 30 anos de carreira, entre eles, o icônico ‘Faraó’ e ‘Dandalunda’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª(28), 22h. R$ 60/R$ 200.

Maroon 5

A banda americana que tem Adam Levine como líder impressiona pelos números: são mais de 56 milhões de álbuns vendidos no mundo todo e shows em mais de 30 países. De volta ao Brasil – a última vez que eles estiveram por aqui foi em 2017 – o grupo mostra sucessos e novas músicas, como ‘Memories’. A abertura será da banda Melim. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Dom. (1º), 21h (abertura dos portões, 17h). R$ 290/R$ 680.

Ricardo Herz Trio

Na companhia dos músicos Michi Ruzitschka (violão 7 cordas) e Pedro Ito (bateria), o violinista Ricardo Herz apresenta um show instrumental inédito em que se junta ao flautista e compositor Teco Cardoso para interpretar canções que eles gravaram ao longo da carreira. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (4), 20h. R$ 60.

Teago Oliveira

Guitarrista da banda Maglore, o compositor faz show de seu primeiro disco solo, ‘Boa Sorte’, que traz músicas autorais – algumas delas gravadas por cantoras como Gal Costa e Pitty. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (29), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 12/R$ 40.

Tiê

Acompanhada de sua banda, a cantora celebra seus dez anos de carreira e relembra sucessos como ‘A Noite’, que foi tema da novela ‘I Love Paraisópolis’, de 2015, e a tornou conhecida do grande público. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª(28), 21h. R$ 12/R$ 40.

Tiganá Santana

O cantor e compositor baiano, bastante ligado às raízes africanas, mostra no palco canções que estão em seu quarto álbum, ‘Vida-código’, que produziu ao lado do percussionista sueco Sebastian Notini. Entre as músicas, uma foi gravada em kibongo, dialeto africano falado em Angola. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (28), 21h. R$ 9/R$ 30.

MÚSICA CLÁSSICA

Carmina Burana

A Orquestra Acadêmica de São Paulo e o Coral da Cidade de São Paulo, sob regência de Luciano Camargo, apresentam a cantata composta por Carl Orff nos anos 1930. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Hoje (28) e sáb. (29), 21h; dom. (1º), 20h. R$ 60/R$ 180.