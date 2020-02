Música: shows temáticos de carnaval para se planejar para a folia. Entre eles, tem a cirandeira pernambucana Lia de Itamaracá

Shows para quem quer carnaval com moderação

Enfrentar multidões ou ficar em casa? Acredite: essas não são as únicas opções durante o carnaval para quem fica em São Paulo. A cidade também tem uma programação de shows com ritmo de folia, mas numa proposta mais intimista. Frevo, ciranda, samba e as canções atemporais de Carmen Miranda estão na programação.

Não vai faltar o bom frevo pernambucano, que estará presente em dose dupla. A Orquestra Frevo Capibaribe – fundada em 2005 na cidade de Cabo de Santo Agostinho – se apresenta sábado (22), às 15h30, no Sesc Bom Retiro. Prepare a sombrinha: o repertório conta com músicas tradicionais dos blocos e bailes do Recife e Olinda e é grátis. Já a Frevo SP, uma junção de músicos paulistas e nordestinos (entre eles, o baixista Sidiel Vieira e o trombonista Douglas Antunes), leva a magia do frevo para a Blue Note em apresentação na segunda (24), às 20h. Ingressos a R$ 90.

Por falar em ritmos pernambucanos, uma instituição do Estado se apresenta no Sesc Pompeia no sábado (22). A cirandeira Lia de Itamaracá – que, aos 76 anos, carrega o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco – traz à cidade o show de lançamento de seu novo álbum, Ciranda Sem Fim, em duas apresentações: sábado (22), às 21h30; e domingo (23), às 18h30. Ingressos de R$ 9 a R$ 30. Também no Sesc Pompeia, a Fanfarra Clandestina agita o deque na segunda (24), às 16h, transformando em ritmo carnavalesco diferentes estilos musicais.

Se a pedida é voltar no tempo dos bailes de antigamente, se apresse. Sexta-feira (21), às 21h, Ná Ozzetti entra em cena no Sesc Paulista com O Baile Embalar e Outros Balangandãs – Ou Embailar, show em que mistura sucessos de Carmem Miranda com músicas de compositores atuais. Os ingressos vão de R$ 9 a R$ 30.

Para quem gosta de samba-enredo e não resiste à bateria de uma escola de samba, a Velha Guarda da Vai-Vai estará no Sesc Vila Mariana no sábado (22), às 15h. Um antigo samba, composto por Geraldo Filme, diz que “quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver”. E os guardiões do gênero vão mostrar sambas que fazem parte da história da agremiação, desde o tempo em que ela era apenas um cordão carnavalesco. E o melhor: é grátis.

Endereços:

+Sesc Bom Retiro: Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600.

+ Sesc Paulista: Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800.

+ Sesc Vila Mariana: R. Pelotas, 141, 5080-3000.

+ Sesc Pompeia: R. Clélia, 93, 3871-7700.

+ Blue Note SP: Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar.

Opções para dançar em outros ritmos

Banda Black Rio

A consagrada banda carioca, fundada na década de 1970, faz o seu ‘Baile Show’, no qual toca sucessos do samba soul gravados por Tim Maia, Jorge Ben Jor, Elza Soares, Sandra de Sá e Seu Jorge, além de composições próprias, que fazem parte de álbuns como Maria Fumaça e Gafieira Universal. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Dom.(23), 22h30. R$ 90.

Black Mantra & BNegão

A banda de funk e soul se junta ao rapper para relembrar uma das fases mais celebradas da carreira de Tim Maia, a Racional, quando ele lançou músicas como Que Beleza!, Bom Senso, O Caminho do Bem e Guiné Bissau – todas elas no roteiro do show. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (22), 22h30. R$ 90/R$ 120.

Carne Doce

Na estrada desde 2013, a banda goiana, que mescla rock dos anos 1970 com MPB, apresenta novas composições, além de músicas dos álbuns Tônus (2018), Princesa (2016) e Carne Doce (2014). Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (21), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Helio Flanders

O músico apresenta o show ‘Helio Flanders & As Folhas de Relva’, uma homenagem aos 200 anos do poeta americano Walt Whitman. Entre canções de carreira e outras da banda Maglore, da qual é vocalista, ele apresenta trechos de poemas escritos por Whitman. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (23), 18h. R$ 9/R$ 30.

Maglore

O quarteto baiano faz show de comemoração de 10 anos de carreira, com um apanhado de músicas que lançou ao longo de sua trajetória. São canções que mesclam o pop atual com elementos do rock alternativo dos anos 1970. No palco, eles estarão acompanhados por um trio de metais. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (21), 21h. R$ 12/R$ 40.