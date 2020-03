Música: Ney Matogrosso, MPB4 e Marília Mendonça estão entre os shows da semana

Danilo Casaletti, especial para o Estado

LEIA TAMBÉM > Taylor Swift lidera lista de artistas com maiores vendas

No tempo da censura

Para que a canção Pesadelo passasse pelo crivo da censura federal durante o governo militar, Paulo César Pinheiro, um dos compositores da música ao lado de Maurício Tapajós, colocou-a na pasta de composições que o cantor romântico Agnaldo Timóteo pretendia gravar em 1972. Era assim, entre dribles e metáforas, que os artistas tentavam contornavam a repreenda que suas obras recebiam.

Essa e outras histórias (e canções) do tempo da censura prévia estão no show Você Corta um Verso, Eu Escrevo Outro que o grupo carioca MPB4 apresenta 6ª (6) e sábado (7), às 21h, e no domingo (8), às 18h, no Sesc 24 de Maio (R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300), com ingressos de R$ 15 a R$ 50.

No roteiro, músicas como Partido Alto, de Chico Buarque, cuja palavra ‘titica’ precisou ser trocada por ‘coisica’, e Tiro Ao Álvaro, de Adoniran Barbosa e Oswaldo Moles, que teve a letra classificada como ‘falta de gosto’. “Hoje, com o distanciamento, parece até engraçado, mas nós sofremos muito com isso”, diz Miltinho, um dos integrantes do MPB4, ao Divirta-se. Com textos de Aquiles Reis, que com Dalmo Medeiros e Paulo Malaguti Pauleira completa o quarteto, o show dá seu recado.

Confira outros shows no roteiro da semana:

Dona Bernadete

Ela foi a primeira mulher a integrar a ala dos compositores da escola de samba Unidos do Peruche. Entre músicas que gravou como Farsa do Amor e Jogo da Vida, ela recebe as convidadas Preta Ferreira e Carol Naine. Sesc Belenzinho. Comedoria (650 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (7), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Fellini

A banda paulista de pós-punk formada nos anos 1980 volta ao palco quatro anos depois da última da apresentação para lançar ‘A Melhor Coisa Que Eu Fiz’, com músicas inéditas. No palco, a formação original com Cadão Volpato (voz), Thomas Pappon (guitarra), Jair Marcos (guitarra), Rocardo Salvagni (baixo) e Lauro Lellis (bateria). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (6), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Glue Trip

A banda paraibana, com influências do psicodélico e do eletrônico, convida os cantores Otto, Felipe S (Monbojó) e YMA para um show dentro da festa Burger Revolution Party – que ainda terá diversos DJS tocando ao longo da noite. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (7), 21h. R$40/R$ 80.

Hermeto Pascoal

O músico é o primeiro convidado do projeto Toda Quinta que terá, até abril, uma programação de música instrumental. Hermeto e seu grupo vão apresentar o show do álbum No Mundo dos Sons, que tem músicas em homenagem a Miles Davis e Tom Jobim. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. 5 ª (12), 20h. R$ 50/R$ 80.

Ilú Obá De Min

O grupo formado apenas por mulheres, que tradicionalmente abre o carnaval de rua da cidade, estica um pouco mais a folia. Com o objetivo de divulgar a cultura negra, a banda apresenta cantos populares, além de repertório próprio. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (7) e dom. (8), 16h. Grátis.

Luiza Lian

A cantora apresenta, ao lado do produtor Charles Tixier, o repertório autoral dos álbuns ‘Azul Moderno’ e ‘Oya Tempo’, que trazem repertório contemporâneo e misturam ancestralidade e tecnologia. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (8), 15h30. Grátis.

Luiza Possi

A cantora apresenta o show Águas de Março, com sucessos de carreira e músicas de Lulu Santos e Charlie Brown Jr. Zélia Duncan e a banda Bangalafumenga fazem participação especial. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (6), 22h. R$ 60/R$ 150.

Marília Mendonça

A rainha da ‘sofrência’ faz sua volta aos palcos depois da pausa para o nascimento de seu primeiro filho, Léo. No repertório, as inevitáveis Bebi Liguei e Infiel. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª(6) e sáb. (7), 23h30. R$ 140/R$ 260.

Mateus Aleluia

O cantor e compositor baiano faz show do álbum Fogueira Doce no qual mostra temas tradicionais de Angola, onde morou, e músicas com influências da Bahia. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (7), 22h. R$ 62/R$ 80.

Ney Matogrosso

O cantor retorna à cidade com Bloco na Rua, espetáculo em que costura no roteiro músicas como Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua e Pavão Mysterioso para falar de liberdade. UnimedHall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (6) e sáb. (7), 22h. R$ 140/R$ 380.

O Som Imaginário

Wagner Tiso, Robertinho Silva, Luiz Alves e Nivaldo Ornelas apresentam uma celebração ao disco Milagre dos Peixes, de 1974, em que acompanharam o cantor e compositor Milton Nascimento. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (11), 20h. R$ 90/R$ 120.

MÚSICA CLÁSSICA



Orquestra Sinfônica Municipal

Na abertura da temporada, a orquestra, sob regência do maestro Roberto Minczuk, apresenta a Sinfonia Nº 3, composta por Gustav Mahler. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (6) e sáb. (7), 20h. R$ 12/ R$ 40.

ESPECIAL



Festival Spam

A terceira edição do evento tem como tema o beiradão, movimento musical que mistura ritmos como carimbó, lambada, xote, samba, forró e música latina. As bandas Naka & Os Piranha e AlaideNegão se apresentam para o público. Estúdio Bixiga. R. Treze de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (7), 21h. R$ 15/R$ 25.