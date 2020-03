Música: Maria Bethânia e Elza Soares se apresentam na cidade; veja outras opções

Danilo Casaletti, especial para o Estado

Duas cantoras, uma escolha

As cantoras Maria Bethânia e Elza Soares se apresentam neste fim de semana em São Paulo. A notícia ruim? As duas fazem show no mesmo dia e horário: sábado (14), às 22h. Ou seja, você vai ter de escolher entre assistir uma ou outra.

Bethânia traz de volta à cidade Claro Breus, que tem direção musical de Letieres Leite. No repertório do show que ocorre no Unimed Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588; R$ 200 a R$ 800), clássicos como Olhos nos Olhos e Sampa, além de A Flor Encarnada, inédita que Adriana Calcanhoto lhe confiou.

Já Elza Soares apresenta na Casa Natura (R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860; esgotado) Planeta Fome, turnê baseada em seu último álbum. Canta, entre outras, Menino, música de sua autoria, e Comportamento Geral, de Gonzaguinha.

Outros shows da semana:

Banda Mantiqueira

Criada nos anos 1990 pelo saxofonista Nailor Proveta, com influência de grandes orquestras, a banda apresenta show com versões de grandes clássicos da música brasileira compostos por nomes como Pixinguinha, Cartola, Nelson Cavaquinho e Tom Jobim. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (14), 20h e 22h30. R$ 90/R$ 120.

Beatriz e João Rabello

Filhos do compositor Paulinho da Viola, eles apresentam a homenagem Coisas do Amor- Na Canção de Paulinho da Viola, interpretando as canções de amor feitas pelo pai. Ela canta, ele toca violão. Entre as selecionadas, estão Dança da Solidão e Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (14), 21h; dom.(15), 18h. R$ 12/R$ 40.

Francisco, El Hombre e Mariana Aydar.

A banda convida a cantora para uma participação especial no show do álbum Rasgacabeza, lançado no ano passado, que tem uma pegada mais punk, com letras contestadoras. Entre as canções, Chama Adrenalina: gasolina e Encaldeirando: aqui dentro tá quente – sim, o quinteto gosta de títulos diferentes. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (14), 18h. Grátis.

Filipe Catto



O cantor apresenta o show O Nascimento de Vênus, baseado em seu terceiro álbum, batizado de Catto, além de sucessos de carreira como Adoração e Depois de Amanhã. A direção é do próprio cantor. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (13), 21h. R$ 12/R$ 40.

Goma-Laca

Um elenco formado por Alessandra Leão, Karina Buhr, Lívia Mattos, Marcelo Pretto e as Pastoras do Rosário celebra a obra da cantora carioca Elsie Houston (1902-1943), que estudou canto lírico, mas se encantou pela música popular brasileira. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (14), 21h; dom. (15), 18h. R$ 9/R$ 30.

Jards Macalé

O compositor apresenta o show de seu mais recente álbum, Besta Fera, o primeiro de inéditas em 20 anos. Acompanhado por banda, ele mostra músicas como Peixe e Buraco da Consolação, além de sucessos de carreira, como Gothan City. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (14), 21h. R$ 12/R$ 40.

Oswaldo Montenegro

Balada Para um Ex-Amor é o nome do novo show do cantor e compositor. Além da composição que dá nome ao show, Montenegro amarra o roteiro por subtemas, como fim do sentimento, representado por Bandolins, e a alegria de se libertar de uma relação sufocante, com Eu quero ser feliz agora! como inspiração. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (14), 22h. R$99/R$ 239.



Renato Teixeira

O autor de Romaria e Tocando em Frente convida o violeiro Yassir Chediak para acompanhá-lo nesta apresentação. No palco, eles farão uma viagem pela música regional brasileira. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (14), 20h. R$ 9/R$ 30.

Tetê Espíndola e Caíto Marcondes

A cantora faz uma versão mais intimista do show que aborda o repertório do álbum Outro lugar, que traz músicas inéditas. Tocando craviola, ela terá no palco a companhia do percursionista Caíto Marcondes. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (14), 21h30. R$ 40.

Tio Gê – O Samba Paulistano de Geraldo Filme

O compositor Geraldo Filme, autor de sambas como Tradição e A Morte de Chico Preto, é o tema do show que aborda músicas de sua autoria. Na 6ª (13), sobem ao palco as cantoras Alaíde Costa, Amanda Maria, Ellen Oléria e Graça Cunha. No sábado (14), é a vez de Áurea Martins, Fabiana Cozza, Luciah Helena e Virgínia Rosa. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (13) e sáb. (14), 21h. R$ 9/R$ 30.

Vanguart

A banda, que lançou seu último trabalho em 2017, se reúne para apresentar um show retrospectivo de 18 anos de carreira. No roteiro escolhido, músicas como Meu Sol, Mi Vida Eres Tu e Nessa Cidade. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (15), 21h. R$ 60/R$ 120.

MÚSICA CLÁSSICA

Claudia Nascimento e Jennifer Campbell

Dentro da série Concertos, A flautista Claudia Nascimento e a harpista Jennifer Campbell se unem para explorar a combinação de seus instrumentos. No programa, há, entre outras obras, Fauré, Histoire du Tango, de Astor Piazzolla. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (14), 18h. R$ 9/R$ 30.

Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi





A apresentação será dividida em duas partes. Na primeira, a orquestra, sob regência do maestro João Carlos Martins, apresenta obras de Beethoven, Brahms e Schubert. Depois, Martins assume o piano para interpretar temas clássicos do cinema mundial, entre eles, Em Algum Lugar do Passado, Cinema Paradiso e E o Vento Levou. A renda do espetáculo será revertida para a Associação dos Amigos do Menor pelo Esporte Maior (AMEM). Palácio dos Bandeirantes. Auditório Ulysses Guimarães (1. 000 lug.). Av. Morumbi, 4.500. Morumbi, 2193-8000. 4ª (18), 20h. R$ 110/R$ 260.



ESPECIAL

Festival Se Rasgum

O festival de música independente paraense, que completa 15 anos, faz sua primeira edição em São Paulo. Terno Rei com Tuyo, Jaloo com Jadsa, Strobo com Luiza Lian e Manoel Cordeiro com Orquestra Aerofônica apresentam shows inéditos. O evento ainda terá uma ‘nave’, ou aparelhagem, que tocará tecnobrega, guitarra e outros ritmos. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Hoje (13), 21h. R$ 70.

Sexta Básica

Em sua Ressaca de Carnaval, a festa traz as apresentações das bandas Samuca e a Selva, Cumbia Calavera, Glória e do Bloco Me Lembra Que Eu Vou. Patuá DJs e DJ Thiagão tocam brasilidades. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (15), 15h. R$ 20.