Música: entre os shows da semana em São Paulo, estão Céu, Roberto Carlos e Gal Costa

Por Danilo Casaletti (especial para o Estado)

A agenda de apresentações tem lançamentos dos novos álbuns de Céu, Chico César, Pitty e Siba, além da volta de Gal Costa

Chico César

O cantor mostra, no palco, seu mais recente trabalho, ‘O Amor É um Ato Revolucionário’, que traz 13 novas composições, todas assinadas por ele. São canções como ‘History’, ‘Pedrada’ e ‘Eu Quero Quebrar’. O show conta com participação especial da cantora Flaira Ferro. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (19) e 20/9, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pitty

Esta será a primeira apresentação do ano de Pitty em São Paulo. E ela vem com novidades: ‘Matriz’, seu novo trabalho, é a base do show em que ela mostra novas possibilidades sonoras, como a dançante ‘Noite Inteira’ e a psicodélica ‘Bicho Solto’. BaianaSystem, Larissa Luz e Lazzo Matumbi são convidados da cantora. A cantora também relembra sucessos como ‘Equalize’ e ‘Me Adora’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (14), 22h . R$ 120. Cc. e Cd.: todos.

Gal Costa

A cantora faz o lançamento do DVD que registra a turnê do show ‘A Pele do Futuro’, com músicas novas, como ‘Cuidando de Longe’, ‘Palavras no Corpo’, ‘Sublime’ e ‘Mãe de Todas as Vozes’. Entre os sucessos de carreira, ela relembra ‘Azul’, de Djavan, e ‘Sua Estupidez’, de Roberto e Erasmo Carlos. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Hoje (13), 22h. R$ 149/R$ 229. Cc.: todos. Cd.: todos.

Céu

Depois de comemorar 15 anos de carreira e fazer apresentações pela Europa, Céu lança seu novo álbum, ‘APKÁ!’. A produção é assinada pela cantora em parceria com os músicos Hervé Salters e Pupillo, os mesmos do bem-sucedido ‘Tropix’. O álbum já está disponível nas plataformas digitais e a música ‘Coreto’ ganhou um clipe. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (19) e 20/9, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Siba

O pernambucano Siba lança seu terceiro álbum solo, ‘Coruja Muda’. No palco, ele mostrará ao público a mistura de ritmos de matriz nordestina – como o coco, a embola e o zambê – presente no trabalho que traz faixas como ‘Tamanqueiro’ e ‘Daqui Pracolá’. Ele será acompanhado pela banda Fuloresta. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (13) e sáb. (14), 21h30. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Edu Lobo, Romero, Lubambo e Mauro Senise

Eles estarão juntos para mostrar ‘Quase Memória’, álbum que completa a trilogia que reúne os três músicos. Entre as inéditas, estão composições como ‘Silêncio’ e ‘Peregrina’, além de ‘Terra do Nunca’, gravada pelo grupo Boca Livre. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (13) e sáb. (14), 21h; dom. (15), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Confira outros bons shows para ver em São Paulo nos próximos dias:

SEXTA-FEIRA (13/9)

Chico Chico & Duda Brack

Nomes de destaque na nova geração da música brasileira, eles apresentam o show ‘O Futuro É um Flashback’, no qual mostram canções autorais e composições de nomes como Alzira E. e Itamar Assumpção. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Hoje (13), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Lia de Itamaracá

A artista, considerada um ícone da ciranda no Brasil, apresenta a diversidade de ritmos brasileiros no show ‘Ciranda de Ritmos’, com participação de Alessandra Leão e o bloco afro Ilú Oba de Min. No domingo (15), às 16h30, Lia ainda é a anfitriã da atividade gratuita Aprendendo a Cirandar, que explorará os três elementos que compõem o ritmo – dança, percussão e voz – no Sesc Guarulhos (Praça de Convivência. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Hoje (15), 21h. R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O cantor segue em turnê na capital paulista em show que apresenta seus grandes sucessos, como ‘Detalhes’ e ‘Emoções’. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Hoje (13), sáb. (14) e 20/9, 20h30 (abertura dos portões, 18h30); 22/9, 17h (abertura dos portões, 15h). R$ 200/R$ 880. Cc.: todos. Cd.: todos.

SÁBADO (14/9)

Christian Chávez

Em sua turnê pelo Brasil, o mexicano, ex-integrante da banda RBD, canta seus principais sucessos ao lado dos convidados Li Martins e Matheus Carrilho. Haverá opção Exclusive, com bate-papo e selfie com o artista, às 13h (R$ 695) e também o Meet & Greet, com encontro e pôster autografado, às 16h30 (R$ 288). Teatro Gamaro (756 lug.).R. Dr. Almeida Lima, 1.176, Mooca, 9 8380-1492. Sáb. (14), 19h30. R$ 38,40/R$ 96. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luedji Luna

A cantora apresenta o show ‘Mundo’, com sonoridade voltada ao rap e à música eletrônica. O show conta com participação do DJ Nyack. Sesc Itaquera. Palco da Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (14), 20h. Grátis.

Madeleine Peyroux

A cantora americana está de volta à cidade para apresentar – ao lado de uma banda de jazz – músicas de seu novo disco, ‘Anthem’, como ‘Down on Me’ e ‘The Brand New Deal’. Madeleine também promete mostrar canções que marcaram seus 25 anos de carreira. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (14), 22h. R$ 200/ R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

DOMINGO (15 /9)

Karol Conka

Na companhia do DJ Hadji, a artista mostra canções de seu último trabalho ‘Ambulante’, como ‘Kaça’, ‘Bem Sucedida’ e ‘Vida que Vale’, além de sucessos como ‘Farofei’, ‘Tombei’ e ‘É o Poder’. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (15), 15h. Grátis.

Thiago Pethit

O cantor apresenta o repertório do disco ‘Mal dos Trópicos’, o quarto da carreira, em show com a participação do grupo de tambores femininos Mbeji. Centro Cultural São Paulo. Praça Mário Chamie (170 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (15), 18h. R$ 20.

QUINTA-FEIRA (18/9)

Àttooxxá

O grupo apresenta as composições de ‘LuvBox’. São canções com temática de amor, entre elas, ‘É Sim de Verdade’ e ‘Caixa Postal’. Tudo com muito groove. Sesc Bom Retiro. Pça. de Convivência (350 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. 5ª (19), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fióti e Tuyo

Dentro do projeto Frequências, que une novos expoentes da música, Fióti mostra sua mistura de MPB e samba. Já o trio Tuyo vem com um som com textura eletrônica. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (19), 21h30. R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.