Música: confira os shows da semana em São Paulo

Por Carlos Costa e Erica Carnevalli (especiais para o Estado)

6ª (19)

Duda Beat

A cantora pernambucana mistura tecnobrega, pop, axé e dub no show que divulga seu disco de estreia ‘Sinto Muito’. Filipe Catto é o cantor convidado da apresentação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (19), 22h. R$70/R$100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Francis Hime

No piano, o compositor apresenta clássicos da MPB, como ‘Meu Caro Amigo’, ‘Atrás da Porta’, ‘Vai Passar’, ‘Passaredo’ e ‘Pivete’. Tupi or not Tupi (110 lug). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (19), 21h30. R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Igor Willcox Quartet e Duda Neves Trio

Pelo projeto Baterias Brasileiras, os dois artistas de jazz apresentam canções que se cruzam com outros gêneros, como funk, fusion e MPB. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (19), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Johnny Hooker

Último lançamento do cantor, ‘Coração’ mistura temas como o amor e a luta LGBT. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (19) e sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tião Carvalho

O cantor maranhense se apresenta em comemoração aos seus 40 anos de carreira. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (19), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Verônica Ferriani

Após o bem-sucedido ‘Porque a Boca Fala Aquilo do que o Coração Tá Cheio’ (2013), em que se lançou também como compositora, a cantora apresenta o repertório de seu novo disco, ‘Aquário’. Sesc Pompeia. Teatro (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (19), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (20)

Against Me!

A banda de punk apresenta toda sua discografia. Os shows de abertura ficam por conta dos grupos Water Rats, Weedra e Mau Sangue. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. Sáb. (20), 16h (abertura dos portões). R$ 130/R$ 200. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Anna Setton

No show de pré-lançamento de seu primeiro álbum autointitulado, a cantora apresenta músicas autorais e regravações de artistas como Dorival Caymmi e Caetano Veloso. Teatro Brincante (90 lug.). R. Purpurina, 412, V. Madalena, 3816-0575. Sáb. (20), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Capital Inicial

A turnê ‘Sonora’ reúne tanto os sucessos da banda quanto canções inéditas, como o single ‘Não me Olhe Assim’, de projeto ainda a ser lançado. Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (20), 22h. R$ 140/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Castello Branco

O cantor apresenta ‘Castello Dança – Sintoma’, álbum que confere sonoridades eletrônicas às faixas de ‘Sintoma’ (2017). O show tem participação de Clarice Falcão e abertura do maranhense Lucas Maciel. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (20), 22h. R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Coro Infantil Coração Jolie

Crianças refugiadas de oito nacionalidades apresentam releituras de sucessos como ‘Azul da Cor do Mar’, de Tim Maia. Sesc Campo Limpo. Tenda (400 lug.). R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (20), 17h30. Grátis.

Fernanda Abreu

‘Amor Geral’, novo álbum da cantora, inspira a Festa Amor Geral, na qual são apresentados o repertório do disco e também performances de dança, circo e música. O DJ e produtor Afrika Bambaataa, o rapper Rappin Hood e o cantor Jaloo são alguns dos convidados da noite. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (20), 23h30. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

FurmigaDub

O projeto que mescla a cultura nordestina com a música eletrônica convida Mestre Nico e Rafa Nepomuceno. Sesc Santo Amaro. Praça coberta (450 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (20), 17h. Grátis.

Jards Macalé

Em show de voz e violão, o músico sobe ao palco com repertório que traz composições como ‘Farinha do Desprezo’. Tupi or not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (20), 21h30. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Donato e Fabiana Cozza

Os artistas apresentam músicas do box ‘A Mad Donato’, alusão ao disco ‘A Bad Donato’ (1970) do cantor. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Johnny Hooker

Leia mais acima

Luiza Lian

Lançado em setembro, o disco ‘Azul Moderno’ é o segundo da carreira da cantora, com produção de Charles Tixier e coprodução de Tim Bernardes. No palco, ela também relembra ‘Oya Tempo’ (2017). Teatro Oficina (350 lug.). R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678. Sáb. (20) e dom. (21), 20h. R$ 35. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Melim

A banda, que reúne os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim, apresenta seu álbum de estreia autointitulado. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (20), 23h30 (abertura da casa; show, 1h30). R$ 100. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberta Sá

Com participação do multi-instrumentista Yuri Queiroga, a cantora se apresenta no projeto Samba Imenso, interpretando canções de Lupicínio Rodrigues. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Braz

O cantor comemora 50 anos com show de lançamento do álbum ‘Canto Guerreiro – Levantados do Chão’. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Teresa Cristina

Com direção de Caetano Veloso, o show ‘Teresa Cristina canta Noel: Batuque é um Privilégio’ presta homenagem a Noel Rosa. Canções como ‘Com que Roupa’, estão no repertório. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb. (20), 21h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (21)

João Donato e Fabiana Cozza

Leia mais acima

Johnny Hooker

Leia mais acima

Luiza Lian

Leia mais acima

Renato Braz

Leia mais acima

Roberta Sá

Leia mais acima

Shakira

A vencedora de 14 prêmios Grammy volta ao Brasil com a turnê mundial ‘El Dorado’, com clássicos de sua carreira. O duo de DJs Cat Dealers abre a apresentação, às 19h30. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, 4800-6680. Dom. (21), 21h. R$ 240/R$ 570 (esgotado).

Terreiro de Mauá

Em homenagem aos 30 anos do falecimento de Aracy de Almeida, o grupo apresenta canções eternizadas pela artista. Instituto Moreira Salles (IMS). Térreo (180 lug.). Av. Paulista, 2.424, Consolação, 2842-9120. Dom. (21), 16h. Grátis.

2º (22)

Ney Matogrosso

O artista apresenta sete canções acompanhado pelo violonista Zé Paulo Becker. Antes do show, ele participa de entrevista com o jornalista e crítico musical Júlio Maria, responsável por sua biografia. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 2ª (22) e 3ª (23), 21h (abertura da casa, 19h). R$ 280 (2ª, esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (23)

Mestrinho e Mariana Aydar

Com curadoria da Casa de Francisca, o show do acordeonista recebe a participação especial da cantora Mariana Aydar. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4000. 3ª (23) e 4ª (24), 20h (abertura da casa). R$ 160. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Ney Matogrosso

Leia mais acima

Paula e Jaques Morelenbaum

A cantora e o violoncelista interpretam músicas de Tom Jobim, em comemoração aos 60 anos da bossa nova. Eles são acompanhados pelo CelloSam3aTrio, formado por Lula Galvão (violão) e Marcelo Costa (percussão). Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (23), 21h30. R$ 65/R$ 85. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (24)

Mestrinho e Mariana Aydar

Leia mais acima

5º (25)

Alaíde Costa

No repertório da apresentação da cantora, estão composições do disco ‘Canções de Alaíde’ (2015), incluindo parcerias com Vinicius de Moraes e Geraldo Vandré. Sesc Carmo. Salão I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (25), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Edson Cordeiro

O show de lançamento do álbum ‘Bem na Foto’ reúne canções inéditas do artista, que completa 30 anos de carreira.[ROTTEXTOBOLD] Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (25), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Laura James Grace & The Devouring Mothers

Aproveitando a passagem pelo Brasil à frente da banda de punk Against Me!, a musicista também apresenta seu projeto paralelo, ‘The Devouring Mothers’, que lança em novembro seu primeiro álbum, ‘Bought to Rot’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (25), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Kopenhagen Laptop Orchestra

Reproduzindo uma orquestra completa, o grupo faz apresentação eletrônica improvisada a partir de laptops. Os dinamarqueses também promovem um workshop gratuito nos três dias (6ª e sáb., 18h30; dom., 15h30), no qual os participantes podem conhecer mais a respeito do uso de sequenciadores e sintetizadores e sobre a improvisação de música eletrônica. Os ingressos para o workshop devem ser retirados com uma hora de antecedência. Sesc Avenida Paulista. Arte II (80 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Hoje (19) e sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Tributo a Dércio Marques

A cantora Dani Lasalvia e os violonistas Cao Alves e João Omar prestam homenagem ao violeiro Dércio Marques, que morreu em 2012. Os músicos realizam show de lançamento do álbum ‘Recantos – ao Apanhador de Cantigas’, com canções de Marques. Sala Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro. Sáb. (20), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

A Viola no Sertão Roseano

Inspirado na obra do escritor Guimarães Rosa, que comemoraria 110 anos, os músicos Paulo Freire, Mestre Manelim e Badia Medeiros fazem concerto que mescla música e causos regionais. Sala Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro. Dom. (21), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Música Clássica

Maratona Mozart – Concurso Jovens Solistas

Regido pelo maestro Neil Thomson, a Osesp apresenta concertos realizados pelos finalistas do concurso de 2018 dedicados ao compositor austríaco. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (19) e sáb. (20), 19h30. Grátis (esgotado).

Orquestra Jazz Sinfônica Brasil

Sob regência de Luís Gustavo Petri, a orquestra apresenta programa de clássicos da MPB, com canções de artistas como Chiquinha Gonzaga e Tom Jobim. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (21), 12h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo

Em conjunto com o pianista Ronaldo Rolim e com o violinista Pablo de Leon, o Quarteto mostra obras de Massenet e Chausson. Teatro Municipal. Sala do Conservatório (200 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 5ª (25), 20h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Quarteto Modigliani

A apresentação do grupo de cordas, cujo programa executa Webern e Brahms, conta com a participação de Matan Porat no piano. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3º (23), 21h. R$ 65/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto Osesp

A apresentação da Orquestra traz a execução de peças de Schubert, Krieger e Beethoven. Pinacoteca. Átrio (180 lug.). Pça. da Luz, 2, Bom Retiro, 3324-1000. 4ª (24), 19h30. Grátis (retirar ingressos 30 min. antes).

Pelléas et Mélisande

Baseado na obra de Claude Debussy, a ópera, dirigida por Iacov Hillel, retrata um triângulo amoroso. Alessandro Sangiorgi rege a Orquestra Sinfônica Municipal, que acompanha o espetáculo. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (21), 18h. R$ 20/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V.