Música: confira os melhores shows para ver em São Paulo entre os dias 10/1 e 16/1

+ Bacurau Show traz canções que remetem ao universo do premiado filme de Kleber Mendonça Filho – como ‘Não Identificado’, de Caetano Veloso. No palco, nomes como Lia de Itamaracá (foto), Ava Rocha, Karina Buhr e Régis Damasceno. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (10) e sáb. (11), 21h. R$ 12/R$ 40.

Confira, abaixo, o roteiro completo:

6ª (10/1)

Ana Cañas

Com 12 anos de carreira, a cantora e compositora faz show baseado em seu disco ‘TODXS’, de 2018 – que tem letras fortes, batidas eletrônicas e foi indicado ao Grammy Latino –, além de relembrar músicas de outras fases de sua trajetória. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (10) e sáb. (11), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Angela Ro Ro

A artista celebra 40 anos de profissão com duas apresentações e repertório que vai da bossa nova ao rock, incluindo clássicos do início da carreira e canções gravadas recentemente. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (10), 20h e 22h30. R$ 140.

Cadu Barros Interpreta Canhoto da Paraíba

Cadu apresenta, no show, um repertório baseado em pesquisa que reuniu composições e registros de interpretações do violonista Canhoto da Paraíba, a partir de elementos como áudios e vídeos amadores feitos em rodas e saraus musicais dos quais ele participou. Sesc Santo Amaro. Área de Convivência. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (10) e 3ª (14), 19h. Grátis.

Gerson Conrad

Ex-integrante da formação clássica do grupo Secos & Molhados, o artista apresenta hits de sua carreira, como ‘Sangue Latino’, e músicas de seu terceiro e mais recente disco, ‘Lago Azul’, lançado em 2018. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (10), 21h. R$ 9/R$ 30.

Miranda Kassin

A cantora traz o show de seu segundo disco autoral, ‘Submersa’, com canções como ‘Eu Quero de Novo’ e ‘Vacilão’. A banda é formada por Fabio Pinczowski (baixo, guitarra e sintetizadores), Piero Damiani (piano e teclado) e Bruno Silveira (bateria). Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (10), 21h. R$ 9/R$ 30.

Pavilhão 9

Após um hiato de 11 anos, o grupo de hip-hop lançou, em 2017, o disco ‘Antes, Durante e Depois’. É ele a base do show, que também traz outros sucessos da banda, de trabalhos como ‘1º Ato’ (1992), ‘Procurados Vivos ou Mortos’ (1996) e ‘Cadeia Nacional’ (1997). Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (10), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Rachell Luz Canta Marisa Monte

A cantora, que já dividiu o palco com artistas como Marcos Valle, Guinga e Maria Gadú, apresenta show dedicado ao repertório de Marisa Monte. Entre as canções interpretadas, estão ‘Vilarejo’, ‘Na Estrada’ e ‘Não Vá Embora’. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (10), 20h30. R$ 50.

Tássia Reis

A cantora de hip-hop traz o show do disco ‘Próspera’, com 16 canções que falam sobre seguir em frente e ter um olhar mais delicado para a vida. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (10), 21h. R$ 9/R$30.

Tavinho Moura

O cantor e compositor mineiro faz show do disco ‘Anjo na Varanda’, com canções suas feitas em parceria com Fernando Brant, Beto Lopes e Ronaldo Bastos. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (10), 21h. R$ 9/R$ 30.

Rastapé

Com 20 anos de estrada, cinco discos e um DVD ao vivo no currículo, a banda coleciona parcerias com nomes como Alcione, Fafá de Belém e Trio Nordestino. Além de sucessos, a banda apresenta as composições de seu sexto álbum. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 6ª (10), 22h30. R$ 36.

SÁBADO (11/1)

Ana Cañas

Com 12 anos de carreira, a cantora e compositora faz show baseado em seu disco ‘TODXS’, de 2018 – que tem letras fortes, batidas eletrônicas e foi indicado ao Grammy Latino –, além de relembrar músicas de outras fases de sua trajetória. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (10) e sáb. (11), 21h30. R$ 9/R$ 30.

André Christovam

O disco ‘Mandinga’, de 1989, foi um marco no blues nacional (é considerado o primeiro álbum do gênero em português) e na carreira do guitarrista, que volta a apresentar as canções desse trabalho mais de 30 anos depois. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (11), 21h. R$ 9/R$ 30.

Chico César

O músico paraibano apresenta sucessos e músicas de seu novo álbum, ‘O Amor É um Ato Revolucionário’, com canções que passeiam pela MPB, pelo reggae e pelo frevo. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (11) e dom. (12), 18h e 21h. R$ 12/R$ 40.

Daniel Jobim Canta Tom

O músico Daniel Jobim mostra no palco músicas do repertório do avô, ninguém menos que o maestro Tom Jobim, em versões apenas com voz e piano. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (11), 20h e 22h30. R$ 120/R$ 160.

Filipe Catto

O artista ganhou destaque com repertório mais voltado à MPB e, com o tempo, começou a explorar gêneros como jazz e rock. Suas canções figuraram em trilhas sonoras de novelas como ‘Cordel Encantado’, ‘Saramandaia’ e ‘Joia Rara’. Em única apresentação, ele destaca faixas de seu repertório e interpreta outras canções, em voz e violão. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (11), 20h30. R$ 45.

Flagelador

A banda de thrash metal de Niterói hoje tem apenas Armando Macedo da formação original. No show, ele apresenta, ao lado de Alan Magno (baixo), Lucas Chuluc (guitarra) e Hugo Golon (bateria), músicas de toda a carreira. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (11), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Humberto Gessinger

O ex-vocalista da banda Engenheiros do Hawaii toca músicas de seu novo disco, ‘Não Vejo a Hora’, e outros clássicos de sua trajetória. Unimed Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (11), 22h. R$ 100/R$ 300.

Zé Renato

Com mais de 40 anos de carreira e um dos fundadores do grupo Boca Livre, o músico faz show de lançamento do CD em que canta composições de Paulinho da Viola. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (11) e dom. (12), 21h. R$ 9/R$ 30.

DOMINGO (12/1)

Baluarte do Samba

O cantor e compositor João Pedro e a banda Fruto do Nosso Suor interpreta músicas do sambista Almir Guineto, fundador do grupo Fundo de Quintal. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (12), 16h. Grátis.

Chico César

O músico paraibano apresenta sucessos e músicas de seu novo álbum, ‘O Amor É um Ato Revolucionário’, com canções que passeiam pela MPB, pelo reggae e pelo frevo. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (11) e dom. (12), 18h e 21h. R$ 12/R$ 40.

Duo Charlier-Pelegatti

A flautista Celina Charlier e o cellista Fábio Pelegatti formam esse duo que interpreta, junto da violonista Flávia Prando, canções de Pixinguinha e Benedito Lacerda. O recital será comentado pelos músicos. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom. (12), 11h. Grátis.

Ivan Lins & Brasilidade Geral

O músico toca ao lado da banda Brasilidade Geral, com quem recentemente gravou um álbum, e também apresenta clássicos como ‘Dinorá’, ‘Madalena’ e ‘Meu País’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (12), 20h.R$ 95/R$ 190.

Projeto Unknown

Formado em 2014, o grupo apresenta músicas de seus dois discos, cheios de influências de nomes como Weather Report, Miles Davis, Herbie Hancock e do jazz dos anos 1970. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (12), 18h. R$ 9/R$ 30.

Toninho Horta e Orquestra Fantasma

Um dos expoentes da geração do Clube da Esquina, o mineiro Toninho Horta comemora 50 anos de carreira com o show do álbum instrumental ‘Belo Horizonte’ e outros sucessos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (12), 18h. R$ 12/R$ 40.

Zé Renato

Com mais de 40 anos de carreira e um dos fundadores do grupo Boca Livre, o músico faz show de lançamento do CD em que canta composições de Paulinho da Viola. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (11) e dom. (12), 21h. R$ 9/R$ 30.

2ª (13/1)

Hercules Gomes

O pianista lança seu terceiro trabalho, feito com o selo Sesc: ‘Tia Amélia Para Sempre’, que homenageia a artista Amélia Brandão Nery. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (13), 19h. Grátis.

3ª (14/1)

Cadu Barros Interpreta Canhoto da Paraíba

Cadu apresenta, no show, um repertório baseado em pesquisa que reuniu composições e registros de interpretações do violonista Canhoto da Paraíba, a partir de elementos como áudios e vídeos amadores feitos em rodas e saraus musicais dos quais ele participou. Sesc Santo Amaro. Área de Convivência. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (10) e 3ª (14), 19h. Grátis.

Teago Oliveira

O vocalista e guitarrista da banda de rock alternativo Maglore traz o show de seu primeiro álbum solo, ‘Boa Sorte’, que conta ainda com outras canções de sua autoria. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 3ª (14), 20h. R$ 60.

4ª (15/1)

Majur

Um dos destaques do carnaval de Salvador de 2019, a música investe em sua nova música de trabalho, ’20ver’, e se prepara para lançar seu próximo álbum, ainda este ano. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (15), 21h30. R$ 44.

5ª (16/1)

Anaí Rosa

A cantora paulista apresenta o show do disco ‘Anaí Rosa Atraca Geraldo Pereira’, com direção musical de Cacá Machado, no qual interpreta várias composições do sambista conhecido pelo ‘Samba do Teleco Teco’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (16), 21h30. R$ 35/R$ 44.

Ná Ozetti e Luiz Tati

Em formação com apenas voz e violão, os artistas apresentam canções de seus respectivos álbuns, como ‘Estopim’, ‘Atração Fatal’, ‘Crápula’, ‘Capitu’, ‘Musa da Música’ e ‘Sem Destino’. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 5ª (16), 20h30. R$ 40.

Tony Gordon

Com mais de 30 anos de carreira, o vencedor da oitava edição do reality show ‘The Voice Brasil’ faz show com repertório de sucessos do blues, do soul e jazz. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (16), 22h30. R$ 60.

Tribo de Jah

Um dos grupos pioneiros do reggae nacional, a banda se prepara para lançar o novo ‘Pedra de Salão’, no qual investe nos sons do reggae do Maranhão. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (16), 21h. R$ 60/R$ 100.

MÚSICA CLÁSSICA

6º Ilumina Festival Ouvir/Escutar

O encerramento do festival, que reúne vários jovens talentos da música clássica, traz, no repertório, obras de compositores como Beethoven, Bach, Robert Schumann, Franz Schubert e Francis Poulenc. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (12), 15h. Grátis.