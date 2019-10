Música Clássica: Teatro Municipal recebe concertos gratuitos ao longo do mês de outubro

Confira também outras dicas de música clássica na cidade

Duke Ellington Orchestra

Liderada atualmente por Edward Kennedy Ellington, neto do lendário músico e compositor de jazz que dá nome à orquestra, o grupo, de 18 músicos, faz uma única apresentação na cidade, com renda revertida ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer. No repertório, grandes clássicos de Ellington, como ‘Sophisticated Lady’, ‘Take the Trem’, ‘Caravan’ e ‘Satin Doll’. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 14/10, 21h. R$ 80/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Happy Hour

A apresentação contempla trios e quartetos do período clássico e romântico, interpretados por alunos da professora Marta Vidigal, da Escola Municipal de Música. Teatro Municipal. Saguão (80 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 28/10, 18h. Grátis (retirar ingresso 1 h antes na bilheteria do teatro).

Joyce DiDonato e Il Pomo d’Oro

A mezzo-soprano vem ao Brasil com a orquestra italiana Il Pomo d’Oro com o espetáculo ‘Na Guerra e na Paz: harmonia através da Música’ em que apresenta obras de compositores como Haendel, Leonardo Leo, Emilio de’Cavalieri, Purcell, Carlo Gesualdo e Arvo Pärt. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 22 e 23/10, 21h. R$ 75/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Bachiana Filarmônica

Sob regência do maestro João Carlos Martins e com Dani Campolongo no piano, o concerto apresenta obras de Wolfgang A. Mozart e Modest Mussorgsky. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 15/10, 20h. R$ 35/R$ 70.Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Com a regência de Neil Thomson e a participação do pianista brasileiro Cristian Budu, a orquestra executa obras como ‘Concerto Para Piano em Lá Menor, Op.54’, de Schumann e ‘Sinfonia nº 7’, de Claudio Santoro. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 24 e 25/10, 20h30; 26/10, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jovem Vale de Música

No projeto Matinais, a orquestra, regida por Miguel Campos, apresenta ‘Romeu e Julieta: Abertura – Fantasia’, de Tchaikovsky. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 27/10, 11h. Grátis (ingressos a partir das 10h do dia 21/10 na Sala São Paulo).

Percorso Ensemble

O projeto Vespertino, promovido pelo Sesc Santana, traz uma formação de clarinete, trompete, violoncelo, contrabaixo e dois percussionistas para apresentar obras de compositores como Pixinguinha, Hermeto Pascoal e Ernesto Nazareth, além de músicas compostas por autores contemporâneos. Biblioteca de São Paulo (86 lug.). Parque da Juventude. Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Santana, 2089-0800. 13/10, 15h. Grátis.

Quartas Musicais

Os integrantes da Oficina Texto e Contexto, da Escola Municipal de Música, apresentam no dia 9/10 (18) o recital “Palavra, Canto e Expressão – o libreto”, interpretando solos e conjuntos de óperas de Mozart e libretistas Da Ponte, E. Schikaneder e G. Varesco. No dia 30/10 ( 18h), alunos da mesma escola apresentam trios e quartetos dos períodos clássico e romântico. Teatro Municipal. Saguão (80 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Grátis (retirar ingresso 1 h antes na bilheteria do teatro).

Quarteto da Cidade

O quarteto de cordas convida o pianista Fábio Martino para o concerto ‘O Piano e o Quarteto’, no qual apresentam as obras ‘Quinteto em Dó Maior’, de Nicolai Medner, e ‘Quinteto, Op. 44’, de Robert Schumann. Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 10/10, 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos

Quarteto de Cordas e Trio Corrente

O quarteto de cordas da cidade convida o Trio Corrente – formado pelos músicos Edu Ribeiro (bateria), Fabio Torres (piano) e Paulo Paulelli (baixo) – para uma apresentação que reúne músicas autorais e clássicos da música brasileira, entre eles, ‘Garota de Ipanema’, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, e ´É Doce Morrer no Mar’, de Dorival Caymmi. Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 24/10, 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.