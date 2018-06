Tom Zé, João Bosco e banda Rhapsody estão entre os shows da semana

6ª (5)

Arnaldo Antunes

Ele apresenta as músicas do CD e DVD ‘Ao Vivo em Lisboa’ (2017). Além de músicas de seu último álbum de estúdio, ‘Já É’ (2015), o cantor e compositor repassa canções significativas de sua carreira. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (5) e sáb. (6), 21h30. R$ 9/R$ 30 (6ª e sáb., esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

BaianaSystem

O grupo volta a São Paulo com a turnê do álbum ‘Duas Cidades’ (2016). Misturando guitarras e percussão, apresenta músicas como ‘Playsom’. Bnegão é o convidado especial dos shows, enquanto Flora Matos participa apenas da apresentação de 6ª (5) e Rico Dalasam de sábado (6). No domingo (7), às 18h, há show gratuito no Sesc Campo Limpo. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (5) e sáb. (6), 21h30. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Coutto Orchestra

De Sergipe, a ‘micro big band’ aposta na mistura de ritmos tradicionais com elementos eletrônicos. No sábado (6), às 19h, o grupo faz apresentação gratuita no Sesc Campo Limpo. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (5), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hyldon

Autor dos sucessos ‘Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda’ e ‘As Dores do Mundo’, o cantor e compositor, referência da soul music nacional, lança o álbum ‘As Coisas Simples da Vida’. Transitando entre o pop e o soul, ele apresenta novidades como ‘Depois do Inverno’. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (5), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Péricles

Ex-integrante do Exaltasamba, ele apresenta as músicas de seu quarto álbum solo, ‘Deserto da Ilusão’, com cordas e piano acústico. Os grupos Já é Samba e Nosso Destino também fazem shows. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. 6ª (5), 23h. R$ 35/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Nuno Mindelis

Renomado guitarrista de blues, o músico apresenta sua nova banda com Marcos Klies (baixo), Alex Bessa (teclados) e Dhieego Andrade (bateria). Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (5), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tom Zé

Em ‘Canções Eróticas de Ninar’, lançado em 2016, Tom Zé fala sobre o sexo nos dias de hoje. ‘Orgasmo Terceirizado’ e ‘No Tempo em que Ainda Havia Moça Feia’ estão entre as faixas do álbum, que é a base do show. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (5) e sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (6)

Alaíde Costa

Com mais de 50 anos de carreira, a cantora faz show dedicado às músicas que Chico Buarque e Edu Lobo fizeram em parceria. Também há espaço para ‘Sonho de Um Carnaval’, esta apenas de Chico, gravada pela intérprete no início da carreira do compositor. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (6), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arnaldo Antunes

Leia mais acima

BaianaSystem

Leia mais acima

Jah9

Nascida Janine Cunningham, a cantora jamaicana aposta no reggae, com letras que versam sobre o feminino e a espiritualidade. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (6), 23h. R$ 35/R$ 70. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Negra Li, Lurdez da Luz, Stefanie e Luana Hansen

No show ‘Empodere a Mente’, as cantoras de hip hop interpretam músicas sobre feminismo e diversidade, acompanhadas por uma banda formada apenas por mulheres. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulinho Moska

‘Violoz – Paulinho, Violões e Voz’ é o show que o cantor e compositor apresenta. Sozinho no palco com vários tipos de violões, ele interpreta sucessos como ‘A Seta e o Alvo’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 12/R$ 40 (Esgotado). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Tom Zé

Leia mais acima

Teresa Cristina

A cantora faz show dedicado a clássicos de Cartola. Ao lado do violonista Carlinhos Sete Cordas, ela relembra ‘As Rosas Não Falam’, ‘O Mundo É um Moinho’ e ‘Acontece’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (7)

Corte

Ao lado de Marcelo Dworecki (baixo e guitarra), Daniel Gralha (trompete), Cuca Ferreira (sopros) e Fernando Thomaz (bateria), Alzira E participa do projeto que adapta suas músicas a uma sonoridade pesada. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (7), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Edvaldo Santana

Flertando com música europeia e africana, o músico apresenta o repertório do álbum ‘Só Vou Chegar Mais Tarde’ (2016). ‘Gelo no Joelho’ e ‘Sou da Quebrada’ estão entre as 13 faixas. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (7), 16h. Grátis.

Negra Li, Lurdez da Luz, Stefanie e Luana Hansen

Leia mais acima

Nevilton

Tendo à frente Nevilton de Alencar (guitarra e voz), o grupo paranaense apresenta músicas do álbum ‘Adiante’, lançado este ano, com influências do pop e do rock. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (7), 16h. Grátis.

Paulinho Moska

Leia mais acima

Rhapsody

Despedindo-se dos palcos, a banda italiana de power metal Rhapsody, dissidência do Rhapsody of Fire, celebra os 20 anos do álbum ‘Symphony of Enchanted Lands’. Eles também interpretam músicas nunca executadas ao vivo. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (7), 20h. R$ 180/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Teresa Cristina

Leia mais acima

Trio Nordestino

Com 60 anos de carreira, o grupo de forró apresenta as músicas do álbum ‘Trio Nordestino Canta o Nordeste’. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Dom. (7), 16h. Grátis.

3ª (9)

Grooveria

A banda liderada pelo baterista Tuto Ferraz apresenta versões dançantes para clássicos da música brasileira. Neste show, eles interpretam músicas do novo álbum, ‘Moto-Contínuo’, com uma nova versão de ‘Jorge Maravilha’, composta por Chico Buarque. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (9), 23h. R$ 15 (grátis, até 23h59). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

5ª (11)

Baye Fall Africa Rythms

O grupo do Senegal toca instrumentos tradicionais de seu país e ressalta os laços sonoros entre África e Brasil. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (11), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Farufyno

Dedicada ao samba-rock e ao funk, a banda toca músicas representativas de seus 15 anos de carreira, além de inéditas. Bourbon Street (580 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (11), 22h30 (abertura, 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gal Costa

Depois de lançar o DVD do show ‘Estratosférica’, a cantora retoma a turnê ‘Espelho D’Água’, em que relembra ‘Coração Vagabundo’ e outras canções conhecidas. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.).

R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (11), 21h. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Bosco

Em show de voz e violão, o compositor de ‘Papel Machê’ relembra seus sucessos e músicas dos álbuns ‘Coisas’, de Moacir Santos, ‘Canções Praieiras’, de Dorival Caymmi, ‘Você Ainda Não Ouviu Nada!’, de Sergio Mendes e ‘The Composer of Desafinado, Plays’, de Tom Jobim. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (11), 12, 13 e 14/1, 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da apresentação).

Leny Andrade

Reconhecida como uma das principais cantoras de bossa nova, tanto nacional quanto internacionalmente, a intérprete carioca homenageia o amigo Johnny Alf, acompanhada de seu quarteto. No repertório, releituras de ‘Eu e a Brisa’ e ‘Ilusão à Toa’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (11), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Roberta Campos

Acompanhada por Michelle Abu (bateria e vocais), Pit Souza (baixo) e Zeca Loureiro (guitarra), a cantora e compositora apresenta músicas do álbum ‘Todo Caminho É Sorte’ (2015). A faixa ‘Minha Felicidade’ foi tema de abertura da novela ‘Sol Nascente’, da TV Globo. Outro destaque é a canção ‘De Janeiro a Janeiro’, parceria com Nando Reis, que alcançou mais de 30 milhões de visualizações na internet. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (11), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Intervalo Sonoro

O projeto, que consiste em apresentações instrumentais com repertório diversificado durante o horário de almoço, no restaurante 1 da unidade, recebe o violonista e arranjador Rafael Altro. Ele interpreta clássicos compostos por Milton Nascimento. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, Metrô Sé, 3111-7000. 2ª (8), 3ª (9), 4ª (10), 5ª (11) e 12/1, 13h. Grátis.

Let’s Dance

No mês em que David Bowie completaria 71 anos, Blubell, Filipe Catto, Leo Cavalcanti e Ritchie – quatro vocalistas de diferentes estilos e gerações – se reúnem para interpretar músicas de todas as fases do artista inglês – do folk do primeiro álbum ao glam rock dos anos 1970. Ao todo, serão apresentadas 23 faixas. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (10), 14h e 21h; 5ª (11), 12h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

O Sal da Terra – Homenagem a Beto Guedes

Vânia Bastos e Sérgio Santos estão à frente da homenagem ao compositor mineiro, autor de ‘Amor de Índio’ e ‘Sol de Primavera’. Wagner Tiso assina a direção musical do show, que tem participação especial de Tavinho Moura. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Viva Walter Franco

Um dos expoentes da música de vanguarda do Brasil, o paulistano participa de evento que comemora seus 45 anos de carreira. No sábado (6), o artista toca músicas de seu primeiro disco, ‘Ou Não’ (1973), e outras que gravou no decorrer da carreira. O repertório de ‘Revolver’ (1975) é o foco do show de domingo (7). O artista bate-papo com seu biógrafo, Thales de Menezes, em conversas abertas ao público no sábado (16h) e domingo (15h). Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (6), 19h; dom. (7), 18h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

A Canção da Terra

O espetáculo operístico de Gustav Mahler é encenado com direção de Yoshi Oida. A história mostra monges budistas que lamentam a crise ecológica do planeta. A regência do Ensemble Instituto Fukuda é de Erica Hidrinkson e a coordenação musical, de Ricardo Fukuda. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 14/1. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulo Martelli

O violonista clássico lança o álbum ‘Debut’, gravado em 1993 e até hoje inédito no Brasil. Há temas compostos por Paganini e Anton Diabelli. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (10), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.