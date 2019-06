Museu Mais Doce do Mundo reúne instalações com “doces” gigantes em São Paulo; confira outros passeios

+ Com decoração que remete a doces gigantes, O Museu Mais Doce do Mundo propõe despertar memórias afetivas a partir de cores e aromas. Entre as instalações imersivas, tem piscina de marshmallow (foto) e até uma batedeira gigante. R. Colômbia, 157, Jd. Paulista. A partir de 5ª (20). 11h/21h (fecha 2ª). R$ 60. Até 18/8. Ingressos: www.eventim.com.br

Festival Amobantu

A 1ª edição do evento reúne shows, oficinas e outras atrações dedicadas à cultura bantu e afro-brasileira. Na programação musical, participam nomes como Batucada Tamarindo (5ª, 20/6, 16h), Coco de Oya (21/6, 14h) e Nega Duda (22/6, 18h). Nesta 5ª (20), às 12h, Tainara Cerqueira conduz uma aula de dança afro na área externa e uma feira de artesanato ocorre durante os três dias, das 12h às 18h. Todas as atividades são gratuitas e não é necessário retirar ingresso. Centro de Culturas Negras do Jabaquara. R. Arsênio Tavolieri, 45, Jabaquara, 5011-2421. 5ª (20), 21 e 22/6, 10h/19h30. Grátis. Inf.: bit.ly/Amobantu

Pop Plus #25

A feira de moda plus size recebe mais de 90 marcas, que vendem calçados, acessórios e peças masculinas e femininas em tamanhos grandes. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (15) e dom. (16), 11h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/PopP25