Museu da Língua Portuguesa ocupa a Estação da Luz com atividades culturais

Em homenagem ao Dia Internacional da Língua Portuguesa, o Museu da Língua Portuguesa, atualmente em processo de reconstrução, promove uma ocupação artística no saguão da Estação da Luz. Com o tema ‘Museu, Escola e Território’, os três dias de programação reúnem poesia falada, oficinas e contação de histórias. Neste domingo (5), às 11h, a oficina ‘Cartografias Imaginadas’ apresenta a criação de mapas com territórios inventados; às 12h, o grupo As Iyagbás apresenta o show ‘Awó’, com diversos ritmos africanos. Na 2ª (6), às 10h, Ana Luísa Lacombe conduz contação de histórias sobre mitos indígenas brasileiros, com os contos ‘A Árvore de Tamoromu’, ‘Carne de Língua’ e ‘As Três Cidras’. No mesmo dia, às 17h, a Banda Indaiz canta músicas de reggae com expressões em português usadas nas periferias. E, na 3ª (7), às 17h, o grupo Slam das Minas conduz batalhas de poesia falada. Pça. da Luz, 1, Luz. Dom. (5), 9h/12h; 2ª (6) e 3ª (7), 9h/17h. Grátis. Inf.: bit.ly/MLPort19

Bazar da Praça

Para o Dia das Mães, a edição reúne expositores com trabalhos autorais nas áreas de moda, astronomia e design, com itens como acessórios, roupas em tricô e cosméticos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 197, Pinheiros, 3021-6221. 5ª (9) a 11/5, 10h/20h. Grátis.

Mercado Manual

Com mais de mil expositores, que vendem itens para casa, acessórios, cosméticos e produtos infantis, o festival de cultura feita à mão chega à 10ª edição. A programação inclui oficinas, como a de compostagem, que ocorre às 13h nos dois dias, e a de pintura em madeira, no domingo (5), às 16h30. Para participar, é necessário fazer inscrição no local com duas horas de antecedência. MCB. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulista, 3032-3727. Sáb. (4) e dom. (5), 10h/20h. Grátis.

The Gaarden

Em clima de piquenique, o evento instalado no Parque Burle Marx conta com feira de artesanato, decoração e artes gráficas, além de área gastronômica e trilha sonora comandada por DJs. Pq. Burle Marx. Av. D. Helena Pereira de Moraes, s/nº, Morumbi. Sáb. (4), 12h/21h. R$ 30. Vendas pelo site: www.ingresse.com