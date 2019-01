Museu da Imaginação inaugura novo espaço interativo; confira outras atrações infantis

+ A Belas Artes promove, pela primeira vez, atividades infantis no período de férias escolares. O programa Kids & Family inclui oficinas para as crianças e palestras para os pais, simultaneamente. Nesta 2ª (14), às 11h, por exemplo, tem a oficina ‘Sucateando Ideias’ para os pequenos, enquanto os adultos conferem a palestra ‘Mitos e Verdades sobre Tecnologia para Crianças’. No mesmo dia, às 14h30, tem a atividade ‘Modelando Argila’, para os filhos, e ‘Por que Obedecemos às Crianças?’, para os pais. E, na 4ª (16), às 14h30, enquanto meninas e meninos participam de uma aula de ‘Yoga Kids’, seus acompanhantes assistem à palestra ‘Por que É Difícil Dizer Não?’. A partir de 3 anos. Belas Artes. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, V. Mariana, 4003-3797. R$ 160/R$ 200.

+ Na Pisa da Uva da Quinta do Olivardo, adultos e crianças recebem um cesto de vime, um chapéu de palha e uma tesoura para ajudar na colheita da uva. Por fim, os cachos vão para o lagar, onde são pisados e transformados em vinho artesanal. Para completar, música e gastronomia lusitana. Em 19/1, tem ainda menu infantil e atividades com monitores. Estrada do Vinho, Km 4, São Roque, (11) 4711-1100. Sáb. (12) e 27/1, 10h30/16h30; 19/1, 10h30/16h. R$ 120/R$ 240.

+ O Teatro Viradalata está com programação de férias: às terças-feiras, tem ‘João e Maria’ (Cia. Le Plat du Jour); às quartas, ‘Os Três Porquinhos’ (Cia. Le Plat du Jour; foto); às quintas, ‘Minha Vizinha, que Vive Sozinha’ (Cia. do Tempo); e, às sextas, ‘João e o Pé de Feijão’ (Despertar Produções. Sábado é dia de ‘Avoar’ (Cia. Pic & Nic) e domingo, de ‘Isso Não É uma Ilusão’ (Cia. Caixa Mágica). Livre. R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. 3ª a dom., 16h. R$ 40. Até 27/1.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



+ No Museu da Imaginação, o novo Espaço Pequenos Construtores é um ambiente temático feito para aguçar a criatividade das crianças por meio de construções com blocos de espuma, carrinhos de mão e outras ferramentas disponíveis no local. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/17h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). R$ 50/R$ 70.

DANÇA

Gestinho Sonoro – Brinquedo de Dançar

Comandada pelo grupo Babado de Chita, a apresentação convida as crianças a dançarem com ritmos como congada, jongo e cacuriá, tocados ao vivo por integrantes da banda. Adereços cênicos fazem parte da performance. Livre. Sesc Parque Dom Pedro II. Tenda. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (12), 16h. Grátis.

OFICINAS

Brincando no Pé

Para o mês das férias escolares, atividades recreativas e experiências sensoriais são organizadas no local de 2ª a 6ª. O espaço tem vagas diárias de meio período – das 9h às 13h ou das 14h às 18h – e em período integral, das 9h às 18h. As atividades são voltadas para crianças a partir de 2 anos (menores de 3 anos devem estar acompanhados de um adulto). R. Pedroso de Camargo, 319, Chácara S. Antônio, 99364-6887. 2ª a 6ª, 9h/13h e 14h/18h. R$ 80 (meio período)/R$ 150 (integral). Até 1º/2.

PARQUE DE DIVERSÃO

Jump Mania

A estrutura do parque de trampolins totaliza 2.500 m2 e conta com uma piscina de espuma, local perfeito para praticar algumas acrobacias. Uma outra área reúne quatro cestas de basquete, posicionadas em alturas diferentes e com trajetos individuais de cama elástica que levam até a altura da tabela. Shopping Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 2059-1813. 10h/22h (sáb., 10h/23h; dom., 10h/21h). R$ 35/R$ 50 (meias: R$ 20). Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

SHOPPING

Dinos Experience

Mais de 20 réplicas de dinossauros em tamanho real compõem o espaço, que inclui uma exposição interativa com área de escavação, apresentando o trabalho dos paleontólogos, e espetáculo (70 min.) com ‘dinossauros’ em movimento, como um filhote de Triceratops e sua mãe. Recomenda-se chegar 45 minutos antes da apresentação para aproveitar as instalações. Mooca Plaza Shopping. Estacionamento. R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502. A partir de sáb. (12). 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom., 16h e 18h. R$ 40/R$ 120. Até 17/2. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

TEATRO

30º Festival de Férias Teatro Folha

Com apresentações em todos os dias da semana, sete espetáculos infantis compõem o festival, incluindo montagens para crianças a partir de 2 anos. ‘Saltimbancos’ (sábados e domingos), para crianças acima de 3 anos, conta a história de bichos integrantes de um grupo musical. Para crianças acima de 5 anos, uma das sugestões é ‘Alice – O Musical’ (toda 4ª), com direção de Max Oliveira. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 2ª a 6ª, 16h; sáb. e dom., 16h e 17h30. R$ 50. Até 3/2. Inf.: bit.ly/FestF30

A Bela e a Fera

O clássico conto de fadas chega aos palcos com um elenco formado por 25 pessoas, além de 150 figurinos assinados por Bruno de Oliveira. Dividido em dois atos, o musical conta com projeções em 3D, que promovem a interação entre os personagens e os cenários. 105 min. Livre. Teatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. 6ª, 20h; sáb., 19h; dom., 17h. R$ 75/R$ 250. Até 27/1.

Cinderella

Dirigido por Billy Bond, o clássico conto infantil é adaptado em forma de musical. A história é contada com efeitos especiais, como telões de LED, gelo seco e truques de ilusionismo. 120 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 15h. R$ 40/R$ 160. Até 17/2.

Pequena Magdalena

No espetáculo sobre a pintora mexicana Frida Kahlo, o enredo acompanha a menina Magdalena, que deve salvar as festas do Día de Los Muertos após causar um acidente. 55 min. 5 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 10/2.

Umbigo

Estreia de Gero Camilo no teatro infantil, o espetáculo conta a história de Aderbal, menino de 9 anos que, após descobrir que não tem umbigo, busca a aceitação de seus colegas. Por meio do humor, a montagem discute temas como diversidade e preconceito. 55 min. 4 anos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 3/2.

PASSEIOS

Planta Resistência

O projeto tem quatro oficinas sobre consumo de alimentos saudáveis e PANCs – plantas alimentícias não convencionais. A primeira, na 3ª (15), fala sobre assados de vegetais, com integrantes do grupo Menina Brasileira. Sesc Consolação. Hall do Teatro Anchieta. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (15), 19h. Grátis (retirar senha 30 min. antes). Até 30/1.

Sesc Verão

Até 5/3, a 24ª edição do evento reúne cerca de 1.800 atividades esportivas em todas as unidades paulistas do Sesc. De 4ª (16) a 20/1, das 10h às 17h, a oficina ‘Aprendendo a Pedalar’ será comandada no Sesc Parque Dom Pedro II (Pça. S. Vito, s/nº) por profissionais que ensinam crianças, jovens e adultos a andar de bicicleta – 30 bicicletas e capacetes estarão disponíveis no local. Já no Sesc Avenida Paulista (Av. Paulista, 119) a aula de ‘Postura e Equilíbrio’ ensina diferentes técnicas corporais ideais para ajustar a postura – sempre aos domingos, às 10h, até 27/1. Inf.: bit.ly/SVerão19

Theatro Municipal

Em janeiro, o teatro terá visitas guiadas pelo prédio histórico de hora em hora, entre 11h e 17h. No passeio, chamado de ‘Visita aos Lugares Não Visitáveis’, que ocorre às 12h, o público poderá conhecer o subterrâneo do teatro. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 31/1.