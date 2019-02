Museu da Energia conduz visitas guiadas no fim de semana; confira outros passeios

Dia Nacional do Imigrante Italiano

Em comemoração à data, comemorada em 21/2, o Museu da Energia de São Paulo organiza duas visitas guiadas com o tema ‘São Paulo, Café e Imigração’. O roteiro apresenta o prédio, com estilo arquitetônico Art Nouveau, e explora a influência das ondas imigratórias em São Paulo a partir do século 19. Al. Nothmann, 184, Campos Elísios, 3224-1489. Sáb. (23), 11h e 14h. Grátis.

Festival de Mágicas de São Paulo

Nomes da mágica no Brasil como Ricardo Harada, Caio Ferreira, Dimy e Ortega apresentam diversos números em diferentes modalidades, como manipulação e mágica clássica. Teatro Gamaro (780 lug.). R. Dr. Almeida Lima, 1.176, Mooca, 2081-5924. 6ª (22) e sáb. (23), 21h; dom. (24), 20h. R$ 60.

Geologia no Centro de São Paulo

Em um passeio a pé e por transporte público, o roteiro turístico vai explorar as características das rochas dos principais edifícios e monumentos históricos do Centro. O trajeto foi elaborado por membros do Geohereditas, Instituto de Geociências da USP. 12 anos. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (23), 10h. Grátis.

Mercado Manual

A feira reúne mais de cem marcas de artesanato e gastronomia. No sábado (23), às 13h, marchinhas carnavalescas animam o espaço. No domingo (24), o Grupo Maracatu Bloco de Pedra fará apresentação às 14h30. MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Morumbi, 4003-4132. 6ª (22) e sáb. (23), 10h/22h; dom. (24), 14h/20h. Grátis.

Tour de Arte Urbana

O passeio, com início na Escadaria das Bailarinas (R. Alves Guimarães, s/nº, Pinheiros), vai percorrer as obras expostas a céu aberto em Pinheiros e na Vila Madalena, como o Muro Criola e a Escadaria do Patapio. Com cerca de 1h30 de duração, o roteiro termina no Beco do Batman. Inscrições devem ser feitas por telefone (99182-8858). Dom. (24), 10h/12h. Grátis.