‘Mulheres Alteradas’ e ‘Custódia’ estão entre as novidades da semana nos cinemas

Cachorros

(Los Perros, Chile-França/2017, 94 min.) – Drama. Dir. Marcela Said. Com Antonia Zegers, Alfredo Castro, Rafael Spregelburd. Mariana é membro de uma importante família chilena, mas, apesar dos privilégios, encontra-se inteiramente infeliz em sua própria casa. Sentindo-se desprezada pelo pai e pelo marido, ela encontra refúgio nos braços de Juan, acusado de diversos crimes durante a ditadura. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Custódia

(Jusqu’à la Garde, França/2017, 93 min.) – Suspense. Dir. Xavier Legrand. Com Léa Drucker, Denis Ménochet, Mathilde Auneveux. O casal Miriam e Antoine Besson está se divorciando. E, para proteger seu filho do pai, que ela acusa de ser violento, Miriam pede a custódia exclusiva. O juiz, porém, acaba concedendo guarda compartilhada aos dois. E o pequeno Julien fará de tudo para evitar o pior. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Homem-Formiga e a Vespa

(Ant-Man and The Wasp, Estados Unidos/2018, 125 min.) – Ação. Dir. Peyton Reed. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas. Depois dos acontecimentos de ‘Capitão América: Guerra Civil’, Scott Lang precisa lidar com as consequências de seus atos como Homem-Formiga. Além disso, o herói terá de ajudar velhos amigos, Hope Van Dyne e Hank Pym, a derrotar uma nova vilã, com poderes nunca vistos antes. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Mulheres Alteradas

(Brasil/2017, 95 min.) – Comédia. Dir. Luis Pinheiro. Com Deborah Secco, Alessandra Negrini, Monica Iozzi. O cotidiano de quatro mulheres, cada uma com seus universos particulares, é retratado: Keka enfrenta uma crise no casamento; Marinati é uma workaholic que se apaixona por Christian; Leandra se sente insegura pelo fato de ainda não ter formado família; e Sônia, cansada da rotina doméstica, sonha com a época de solteira. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Nos Vemos no Paraíso

(Au Revoir Là-haut, França/2017, 117 min.) – Comédia dramática. Dir. Albert Dupontel. Com Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte. Em 1918, alguns dias antes do Armistício de Compiègne, Édouard Péricourt salva a vida de Albert Maillard. Ambos não têm nada em comum e são obrigados a se unir para sobreviver. Anos depois, eles planejam uma farsa para desmascarar o Tenente Preadelle, que tenta fazer fortuna com corpos de vítimas da guerra. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Noite Devorou o Mundo

(La Nuit a Dévoré le Monde, França/2018, 94 min.) – Terror. Dir. Dominique Rocher. Com Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant. Após uma noite de festa com muita bebida, Sam acorda sozinho em seu apartamento. Ainda confuso, ele descobre um terrível acontecimento: a cidade de Paris está tomada por zumbis famintos. No entanto, ele ainda não tem certeza se é o único sobrevivente neste cenário hostil. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Quer mais dicas de cultura? Divirta-se!