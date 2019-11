Mr. Cheesecake abre primeira loja em São Paulo; confira outras dicas de quitutes na cidade

Com inspiração americana, as tortas da marca, antes vendidas apenas por aplicativos ganharam uma vitrine própria na Vila Madalena

Antes vendidas apenas por aplicativos, as tortas da Mr. Cheesecake agora têm vitrine própria. A primeira Mr. Cheesecake Bake Shop ocupa um espaço anexo à loja de roupas UMA, na Vila Madalena, com direito a mesinhas também na área externa.

As tortas são preparadas numa cozinha central e vendidas ali em duas versões: a clássica ‘New York’, com base delicada e fininha de pão de ló, recheio alto à base de cream cheese, macio e doce na medida (R$ 16,50, a fatia, sem cobertura; foto); e a ‘Oreo’, com pedaços de biscoito na massa e no recheio (R$ 21,50, a fatia, sem calda).

As coberturas são escolhidas na hora do pedido e há opções como goiabada, frutas vermelhas, amora, framboesa, blueberry, chocolate amargo com café, laranja e cardamomo, creme de limão, caramelo com macadâmia e até brigadeiro (R$ 3,50/R$ 5, cada). Na dúvida, peça uma “provinha” aos simpáticos atendentes.

O lugar também serve sanduíches, como o ‘Lox’ (R$ 30), que traz o bagel recheado com salmão defumado, cream cheese, cebola roxa e dill, e o de pastrami, com molho da casa e picles, no pão de centeio (R$ 30). Para beber, há cafés, sucos, cervejas e vinhos orgânicos.

R. Girassol, 273, V. Madalena, 3819-4093. 9h/17h30 (sáb. e dom., 10h/18h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

