Mostras de Irving Penn e de artistas latino-americanas estão entre as inaugurações da semana

+ Vinda do Metropolitan Museum of Art, Irving Penn: Centenário apresenta um amplo panorama da produção do fotógrafo americano. Com curadoria de Maria Morris Hambourg e Jeff L. Rosenheim, serão exibidas mais de 230 fotografias, que revelam os diferentes percursos seguidos por Penn em seus 70 anos de carreira. Morto em 2009, ele é comumente associado às fotografias que produziu no campo da moda.

Mas essa faceta – que inclui registros da alta-costura parisiense – compõe apenas um dos 12 eixos temáticos em que a mostra aparece dividida. Outras seções, por exemplo, trazem retratos que fez de artistas e escritores como Igor Stravinski, Picasso (foto abaixo) e Truman Capote; registros etnográficos feitos em viagens pelo mundo; e até mesmo nus femininos que confrontavam padrões de beleza. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Inauguração: 3ª (21). 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 18/11.

+ Mulheres Radicais: Arte Latino-americana, 1960-1985 destaca práticas experimentais realizadas por cerca de 120 artistas de origem latina nascidas em 15 países – incluindo os Estados Unidos. Entre os nomes, há obras de Lygia Pape, Martha Araújo (foto), Cecilia Vicuña, Ana Mendieta e Beatriz Gonzalez. Com curadoria de Cecilia Fajardo-Hill e Andrea Giunta, são expostos mais de 280 trabalhos criados em um momento de rompimento com representações tradicionais do corpo feminino – bastante atrelado às tensões políticas existentes no mesmo período. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (18), 11h. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 19/11.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Milton Dacosta

O pintor fluminense (1915-1988) ganha retrospectiva na Galeria Almeida e Dale. Intitulada ‘A Cor do Silêncio’, a exposição reúne 54 trabalhos, que revelam suas experiências variadas – da pintura metafísica ao cubismo. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3882-7120. Inauguração: 2ª (20). 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 24/11.

Caciporé Torres

Na mostra ‘Três Oceanos’, o artista apresenta esculturas de sua produção recente, feitas com aço inox em estado de sucata. Galeria Pintura Brasileira. R. Groenlândia, 530, Jd. América, 2729-5585. Inauguração: 6ª (17). 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 25/8.

Carlos Fadon Vicente

O artista exibe os ensaios ‘Avenida Paulista’ e ‘Noturnos’, com 26 imagens em preto e branco dedicadas à paisagem urbana. Face Gabinete de Arte. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3813-7330. Inauguração: 4ª (22). 11h/19h (sáb., 11h/ 15h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 15/9.

Desconstruindo o Hiper-realismo

A mostra reúne 42 pinturas de Rafael Resaffi, André Crespo e Ricardo Cherbeluka, que lançam seu olhar para a temática urbana paulistana. Galeria de Arte André. R. Estados Unidos, 2.280, Jd. América, 3081-3972. Inauguração: 4ª (22). 10h/20h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 22/9.

Guilherme Licurgo

Em ‘Manifesto’, com curadoria de Ian Duarte Lucas, o fotógrafo apresenta seu olhar crítico sobre a exclusão da população em tomadas de decisões políticas no País. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 4ª (22). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 22/9.

Histórias (não) Contadas

Com intervenções, fotos e grafites, busca discutir os conflitos existentes entre discursos na sociedade. Em quatro núcleos, reúne artistas como Jaime Lauriano, Bruno Moreschi, Ana Luisa Seco e Paulo Ito. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Inauguração: 5ª (23). 10h/21h (sáb., 10h/19h; dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 23/11.

Jordi Burch

Em ‘Furo’, o português exibe 14 fotografias e um vídeo que questionam a estética realista, com formas, por vezes, indistintas. Galeria Janaina Torres. R. Joaquim Antunes, 177, Pinheiros, 3064-2507. Inauguração: 6ª (17). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 2/10.

Nelson Porto

‘Habitat’ reúne duas séries do fotógrafo – ‘Ruína Carioca’ e ‘Forest Creatures’ – que, a partir da sensação de vazio e abandono, revelam aspectos destrutivos da relação do homem com seu lar. Galeria VilaNova. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição, 2691-1190. Inauguração: 2ª (20). 12h/19h (2ª, 3ª e 4ª, mediante agendamento; fecha dom.). Grátis. Até 15/9.

Ranchinho

A mostra destaca a produção do artista autodidata, morto em 2003, em 28 obras produzidas com caneta hidrográfica, guache e acrílica. Ricardo Camargo Galeria. R. Frei Galvão, 121, Jd. Paulistano, 3031-3879. Inauguração: 4ª (22). 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 21/9.

Romy Pocztaruk

A artista apresenta, em ‘Bombrasil’, uma investigação fotográfica e documental sobre a corrida armamentista nuclear durante a Guerra Fria e seus desdobramentos no Brasil. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: sáb. (18), 12h. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 15/9.