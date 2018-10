Mostra sobre realismo no CCBB está entre as inaugurações da semana

A exposição 50 Anos de Realismo – Do Fotorrealismo à Realidade Virtual leva ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) diferentes representações da realidade na arte contemporânea. Com cerca de 90 obras de 30 artistas, estrangeiros e brasileiros, a mostra traz exemplos de fotorrealismo, hiper-realismo e realidade virtual. “As pinturas do fotorrealismo e hiper-realismo expõem uma reprodução fiel de cenas do cotidiano através de ‘portraits’ (retratos), paisagens naturais, natureza e espaços urbanos”, explica a curadora Tereza de Arruda, que selecionou trabalhos como ‘Grade’ (na foto, detalhe da obra), de Hildebrando de Castro.

Além das pinturas, o público poderá conferir esculturas que representam fielmente a figura humana (como a obra ‘Mãe e Filho’, do americano John de Andrea, que Tereza cita como uma das mais impressionantes), além de vídeos e instalações interativas – sendo os dois últimos voltados à realidade virtual, cada vez mais presente na atualidade. “A linguagem é bastante direta e o público em geral poderá se identificar com muitas das pessoas, das cenas e dos contextos expostos”, observa Tereza. Luciana Lino (especial para o Estado)

ONDE: CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. QUANDO: Inauguração: 5ª (8). 9h/21h (fecha 3ª). Até 14/1/2019. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Por Matheus Cordeiro (especial para o Estado)

África Revisitada

Com curadoria de Alfons Hug, a coletiva apresenta uma seleção de trabalhos que foram exibidos na mostra ‘Ex Africa’, que itinerou pelas sedes do CCBB este ano. A mostra reúne trabalhos de J. D. ‘Okhai Ojeikere, Karo Akpokiere, Leonce Raphael Agbodjelou e Nástio Mosquito. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: 4ª (7). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 12/1/2019.

Asas Convergentes

A exposição reúne pinturas do cubano Kiko Malbranche e fotografias do brasileiro Renan Leandrini, cujo objetivo é mostrar as tradições culturais de Brasil e de Cuba. Estação Cultura. R. Mauá, 51, Luz, 3339-8000. Inauguração: 3ª (6). 10h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 16/11.

Corpo Articulado

Com curadoria de Marcus de Lontra Costa, os artistas Farnese de Andrade, Luciano Zanette, Nazareth Pacheco e Nelly Gutmacher apresentam 30 trabalhos em técnicas variadas, cuja temática é o corpo. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 4ª (7). 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 8/12.

Espaços Compartilhados da Imagem

Com curadoria de Bruno Vilela e Guilherme Cunha, 45 fotografias, de oito artistas, propõem reflexões sobre questões atuais, como consumo e relação com o trabalho. Centro Cultural Fiesp. Galeria de Fotos. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439. Inauguração: 4ª (7). 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 13/1/2019.

Gretta Sarfaty

‘Reconciliação’ reúne os trabalhos mais recentes da artista. Com curadoria de Fabio Magalhães, são expostas fotografias, gravuras e vídeos compostos a partir de seu cotidiano. Galeria Pilar. R. Barão de Tatuí, 389, V. Buarque, 3661-7119. Inauguração: 4ª (7). 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 22/12.

Galeria Zero

O novo espaço, inaugurado na Vila Madalena, apresenta a exposição ‘Ossos e Asas 98’, de João Roberto Aguilar. O artista apresenta 36 pinturas em acrílica sobre tela e esculturas em vidro. R. Simpatia, 23, V. Madalena. Inauguração: 5ª (8). 11h/20h (fecha dom.). Grátis. Até 7/12.

Hugo Curti

Esculturas, fotografias, desenhos e objetos fazem parte da exposição ‘Tudo Posso Naquilo que me Conduz’, com curadoria de Ricardo Resende. Com referências surrealistas, o artista busca reconstruir e ressignificar objetos do cotidiano. Emmathomas Galeria. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0755. Inauguração: 4ª (7). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 21/12.

A Light Un Light

O vestiário do futuro é a proposta da mostra, que apresenta itens criados pelo designer japonês Kunihiko Morinaga, os quais expõem o contraponto entre peças manuais e roupas cortadas a laser e tratadas com tintas monocromáticas. Japan House. 2º andar. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. Inauguração: 4ª (7). 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/1/2019.

MAB-Faap

A 50ª Anual de Arte reúne 33 trabalhos de alunos da Faap, selecionados por uma comissão de artistas e professores. Salão Cultural. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. Inauguração: 4ª (7). 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/18h). Grátis. Até 20/1/2019.

Textão

Mais de 50 artistas, pensadores e coletivos brasileiros se reúnem para a mostra, cujo objetivo é promover reflexões sobre o poder do uso da palavra por meio de textos, apresentados em diferentes linguagens e suportes. Curadoria das plataformas Explode!, Lanchonete.org e Lastro. Museu da Diversidade Sexual. Estação República do Metrô. R. do Arouche, 24, piso mezanino, República, 3882-8080. Inauguração: 4ª (7). 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 12/1/2019.