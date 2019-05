Mostra sobre poesia visual brasileira é uma das inaugurações da semana

História da Poesia Visual Brasileira

Com 213 obras do acervo de Paulo Bruscky, a mostra destaca materiais gráficos de diferentes artistas e movimentos, tais como Vicente do Rego Monteiro, ligado à poesia visual e experimental, e Wlademir Dias-Pino (foto), do grupo Poema/Processo. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Inauguração: 5ª (30). 9h/21h (sáb., 10h/21h; dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/9.

Evandro Prado

O artista apresenta uma série de pinturas em que propõe reflexões sobre gênero, mídia e poder. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Inauguração: sáb. (25). 10h/20h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 25/8.

Fernando Barata

Sob curadoria de Regina Boni, o artista apresenta ‘NIN – Novo Impressionismo Numérico’, mostra que reúne 30 obras, entre gravuras e outros trabalhos digitais, com paisagens e naturezas mortas. Galeria São Paulo Flutuante. R. Estados Unidos, 2.186, Jd. América, 3064-4768. Inauguração: 2ª (27). 10h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 2/7.

Hiato

A mostra discute conceitos de interrupção e continuidade a partir de trabalhos de Hélio Oiticica, Juan Parada, Lais Myrrha, Ricardo Alcaide e Sam Moyer. Sim Galeria. R. Sarandi, 113 A, Cerqueira César, 3062-8980. Inauguração: sáb. (25). 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 17/7.

João Trevisan

Com curadoria de Mario Gioia, o artista brasiliense apresenta ‘Corpo-Trajeto’, mostra composta por trabalhos tridimensionais, pinturas, desenhos e vídeo. Adelina Instituto. R. Cardoso de Almeida, 1.285, Perdizes, 3868-0050. Inauguração: 3ª (28). 10h/19h (sáb., 10h/16h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6/7.

Niobe Xandó

A Galeria Simões de Assis propõe um panorama da produção da artista (1915-2010), com 50 obras concebidas entre 1960 a 1992, entre óleos sobre tela e trabalhos sobre papel. R. Sarandi, 113 A, Cerqueira César, 3062-8980. Inauguração: sáb. (25). 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 17/7.

Samico

A Galeria Estação homenageia o artista pernambucano, morto em 2013, em mostra com 34 obras. Um núcleo destaca gravuras que revelam a influência de seus mestres; um segundo, a sua relação com as tradições populares da literatura; e um terceiro, o período em que produzia uma única gravura por ano, com inúmeros desenhos e estudos preparatórios. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. Inauguração: 4ª (29). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 13/7.