Mostra sobre a escola alemã Bauhaus está entre as inaugurações da semana

Por Luciana Lino (especial para o Estado)

+ A mostra Bauhaus Imaginista: Aprendizados Recíprocos comemora cem anos da escola alemã e parte da obra ‘Tapete’ (foto abaixo), de Paul Klee, a fim de investigar a arte popular e pré-colonial. Sesc Pompeia. Área de Convivência. R. Clélia, 93, 3871-7700. Inauguração: 5ª (25). 10h/21h30 (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/1/2019.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Ai Weiwei Raiz

Considerada a maior mostra já realizada pelo artista plástico chinês Ai Weiwei, a exposição reúne 70 obras que ocupam 8 mil metros quadrados. Trabalhos emblemáticos de Weiwei, expoente da arte contemporânea, são expostos ao lado de obras inéditas, resultado de uma imersão do artista na cultura brasileira. Confira mais informações e uma entrevista realizada com o curador da mostra, Marcello Dantas. Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portões 1, 2 e 3, 5082-1777. Inauguração: sáb. (20). 11h/20h (dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª), com visitas de hora em hora. R$ 20. Vendas pelo site: eventim.com.br/exporaiz. Até 20/1/2019.

Fernanda Papa de Boer

Inspirada na psicologia humana, a individual ‘Enquanto Me Envolver’, sob curadoria de Bianca Boeckel, é composta por 16 obras, entre elas pinturas, esculturas e uma performance. Galeria VilaNova. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição, 2691-1190. Inauguração: 6ª (19). 12h/19h (2ª a 4ª, com agendamento; fecha dom.). Grátis. Até 21/11.

Guilherme de Faria

‘Naturezas Vivas e Imaginárias’ é o nome da mostra, com pinturas que remetem a uma nova fase floral do artista plástico. Inn Gallery. R. Dr. Melo Alves, 138, Jd. Paulista, 2659-0630. Inauguração: 3ª (23). 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 31/10.

Nelson Felix

A mostra ‘Esquizofrenia da Forma e do Êxtase’ apresenta desenhos inéditos e uma escultura do artista, que atualmente também está presente na 33ª Bienal e na Ocupação 9 de Julho. Os trabalhos expostos nos três locais conversam entre si. Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, Pinheiros, 3031-6007. Inauguração: sáb. (20). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 10/11.

O Olho que Aponta Não É o Mesmo Que Vê

Quinze artistas nordestinos apresentam suas obras na coletiva. Sob curadoria de Paulo Azeco, a exposição é composta por 32 obras, entre colagens, desenhos, gravuras, fotografias e pinturas. Galeria Base. Av. 9 de Julho, 5.593, Jd. Paulista, 3071-3614. Inauguração: sáb. (20), 15h/18h. 14h/19h (sáb., com agendamento; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 23/11.

Os Planetas de Ziraldo

Com curadoria de Daniela Thomas e Adriana Lins, a exposição mostra a influência que o universo exerce na obra do cartunista, que resultou em obras como ‘Flicts, O Planeta Lilás’. Casa Melhoramentos. R. Tito, 479, V. Romana, 3874-0402. Inauguração: 6ª (19). 9h/21h (fecha dom. a 3ª). Grátis. Até 22/12.

Sobe o Sol ou a Noite Desce?

Nove artistas plásticos, como Sueli Espicalquis e Rafael Santacosta, abordam temas pessoais e cotidianos em suas obras. A mostra é organizada por Nino Cais, Carla Chaim e Marcelo Amorim. Vão Espaço de Arte. R. Mourato Coelho, 787, Pinheiros. Inauguração: 6ª (19). 14h/18h (fecha de 2ª a 5ª). Até 28/10.

Sun Hao

Pela primeira vez no Brasil, o artista chinês expõe tanto obras inéditas feitas exclusivamente para a mostra ‘Aqui é onde nos encontramos’, quanto trabalhos de coleções particulares. MAB FAAP. Mezanino. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. Inauguração: 6ª (19). 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 3ª). Grátis. Até 16/12.

Wagner Barja

A individual ‘Experiência Tumulto IV’ é um desdobramento da instalação ‘Jonas, o Profeta’, de 2015. Com curadoria de Fábio Magalhães, a exposição traz três peças de alumínio que entram em contraste com elementos digitais. Andrea Rehder Arte Contemporânea. Av. Brasil, 2.079, Jd. Paulista, 3081-0083. Inauguração: sáb. (20), 15h/20h. 12h/18h (sáb. com agendamento; fecha dom.). Grátis. Até 22/11.