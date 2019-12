Mostra interativa no Octógono da Pinacoteca é uma das inaugurações da semana

Confira as mostras que chegam a museus e galerias de São Paulo entre 6/12 e 12/12

Jorge Pardo: Flamboyant

A mostra ocupa o Octógono da Pinacoteca com uma instalação do cubano, que une arte e design. Com 14 peças, entre tapete, luminárias e cadeiras, o trabalho propõe um ‘ambiente de estar’ interativo. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (7), 11h. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 10 (sáb., grátis). Até 2/3/2020.

Antonio Bandeira

O MAM inaugura mostra com 60 trabalhos de Antonio Bandeira (1922-1967), um dos expoentes do abstracionismo brasileiro. A curadoria é de Regina Teixeira de Barros e Giancarlo Hannud. Pq. Ibirapuera. Portão 3. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera, 5085-1300. Inauguração: 4ª (11). 10h/18h (fecha 2ª). R$ 10 (sáb., grátis). Até 1º/3/2020.

Bob Wolfenson

Desenvolvida em parceria com uma rede social, a mostra ‘Somos’ reúne oito obras em grande formato nas quais o fotógrafo registra grupos reunidos por interesses em comum. Os temas vão desde a paternidade até o carinho por animais de estimação. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 3ª (10). 11h20h (fecha 2ª). Grátis. Até 13/1/2020.

Íntimo\Estranho

Com curadoria de Higo Joseph, a mostra reúne trabalhos em diferentes suportes dos artistas Catarina Sabino, Franco Palioff, Nalu Rosa e Roberta Fortunato. Eles exploram as noções de ‘íntimo’ e ‘estranho’ usando desde elementos do cotidiano até desenhos de figuras semelhantes a organismos extraterrestres. Lona Galeria. R. Brigadeiro Galvão, 990, Barra Funda, 99403-0023. Inauguração: sáb. (7). 13h/17h (fecha dom., 2ª e 3ª). Grátis. Até 11/1/2020.

Pictórico Surreal Moderno: o Retrato no Fotoclubismo Brasileiro

A mostra busca resgatar a memória dos fotoclubes do país, reunindo fotografias produzidas entre 1940 e 1970. Entre os fotógrafos, estão nomes como Aldo de Souza Lima, Dulce Carneiro, Madalena Schwartz e Marco Ferro. Foto Cine Clube Bandeirante. R. Augusta, 1.108, Consolação, 3214-4234. Inauguração: 6ª (6). 11h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 4/4/2020.

Primeiros Passos

Em sua segunda edição, a mostra reúne trabalhos de 30 jovens artistas emergentes. Entre eles, Alejandra Varela, Bárbara Ramos, Lucca Girardi e Theo Casadei. Galeria Gravura Brasileira. R. Ásia, 219, Cerqueira César, 3624-0301. Inauguração: sáb. (7), 15h/20h. 12h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 29/2/2020.