Mostra exibe longas nacionais premiados em 2017

Nas próximas três terças-feiras (13, 20 e 27), o Itaú Cultural (Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777) realizará a primeira edição da Mostra Longas Premiados, reunindo produções nacionais que obtiveram destaque, ao longo de 2017, em diferentes festivais. A programação exibe dois filmes por dia (um às 18h e outro às 20h), num total de seis (dois documentários e quatro ficções), com curadoria do Núcleo de Audiovisual e Literatura do instituto. A mostra é gratuita, mas é preciso retirar ingresso com uma hora de antecedência.

Quem abre o evento, na 3ª (13), às 18h, é o filme ‘Cidades Fantasmas’, vencedor de Melhor Documentário na Competição Brasileira de Longas e Médias-Metragens do festival É Tudo Verdade 2017. Com direção de Tyrell Spencer, conta a história de quatro destinos latino-americanos que, após passado seu período de progresso, foram abandonados até se tornarem apenas ruínas e silêncio.

No mesmo dia, às 20h, também há sessão de ‘Como Nossos Pais’, drama de Laís Bodanzky que retrata os dilemas de uma mulher à procura de autoconhecimento e tem como protagonista Maria Ribeiro.

A seguir, confira a programação completa do evento:

3ª (13)

Cidades Fantasmas (Tyrell Spencer, Porto Alegre/RS, 2017, 71 min, Documentário). Classificação indicativa: livre.

Como Nossos Pais (Laís Bodanzky, São Paulo/SP, 2017, 85min, Ficção). Classificação indicativa: 14 anos.

20/3

Pitanga (Beto Brant e Camila Pitanga, São Paulo/SP, 2017, 113 min, Documentário). Classificação indicativa: 12 anos.

As duas Irenes (Fabio Meira, 2017, 84 min, Ficção), Classificação indicativa: 14 anos.

27/3

Pela Janela (Caroline Leone, Brasil/Argentina, 2017, 84 min, Ficção). Classificação indicativa: 10 anos.

Arábia (Affonso Uchôa, João Dumans, 2017, 96 min, Ficção). Classificação indicativa: 16 anos.

Não deixe de conferir o Guia de Cinema do Divirta-se.