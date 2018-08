Mostra de filmes espanhóis e festival de cinema judaico entram em cartaz na capital

Novas Cinefilias – O Espírito de Resistência do Outro Cinema Espanhol

Até 29/8, o Instituto Cervantes exibe uma seleção de filmes espanhóis alternativos que, geralmente, não entram em cartaz no circuito comercial. As sessões ocorrem sempre às quintas-feiras, às 19h. Na 5ª (9), ganha projeção o longa ‘La Película de Nuestra Vida’, de Enrique Baró. Na trama, o diretor parte da história de sua própria família para retratar seu cotidiano. Av. Paulista, 2.439, metrô Consolação, 3897-9600. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

22º Festival de Cinema Judaico de São Paulo

Entre domingo (5) e 15/8, o Clube Hebraica realiza o festival, que traz 32 produções premiadas e apresentadas em diversos festivais internacionais. Além de longas-metragens de ficção, a edição deste ano também traz documentários, cujas temáticas vão de história e política até questões relacionadas aos direitos humanos. Outra novidade é que o festival conta com mais dois locais de exibição: Sesc Bom Retiro e IMS. Este ano, o evento também apresenta o inédito Panorama Israel, que comemora os 70 anos do país. Na 2ª (6), às 18h, tem ‘A História do Amor’, de Radu Mihaileanu. Hebraica. R. Hungria, 1.000, Pinheiros, 3818-8800. R$ 30. Programação completa.

Hello Cinema

No domingo (5), às 14h, o CCSP recebe mais uma edição do projeto, que exibirá, ao ar livre, o aclamado ‘Blade Runner – O Caçador de Andróides’. A projeção será precedida do bate-papo ‘Andróides Sonham com Ovelhas Elétricas?’, que conta com a participação da jornalista Lídia Zuin, mestre em semiótica e pesquisadora de tendências tecnológicas, e do escritor André Alves. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. Grátis.

Mostra de Cinema para Idosos

Entre terça-feira (7) e 28/8, a mostra ocupa o Sesc Avenida Paulista, que tem como foco filmes que abordam a doença de Alzheimer. As sessões ocorrem sempre às terças-feiras, às 15h. O longa ‘Íris’, de Richard Eyre, abre o evento. Na trama, que se passa na década de 1990, Íris Murdoch, uma das principais romancistas da sua época, começa a sentir as primeiras manifestações da doença de Alzheimer, que passam a afetar o seu trabalho e sua vida pessoal. Sesc. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Grátis (retirar ingresso 1h antes).