Mostra de cinema exibe produções do cineasta japonês Yasujiro Ozu

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que inventaram a linguagem fílmica e possibilitaram a evolução da sétima arte. O primeiro homenageado deste ano é o japonês Yasujiro Ozu. Nesta 3ª (15), às 20h, será exibido ‘Pai e Filha’ (foto), sobre uma jovem que cuida do pai viúvo e idoso e, apesar de não pensar em se casar, aceita conhecer um pretendente ao ser pressionada pela família. 108 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. 3ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 26/2.

Cineciência

O projeto exibe o drama ‘Giordano Bruno’, clássico do cinema italiano dirigido por Giuliano Montaldo. A sessão ocorre no domingo (13), às 16h, no Auditório LABMIS. O enredo aborda o processo de condenação e a execução do astrônomo Giordano Bruno, queimado na fogueira por suas teorias contrárias às da igreja católica. Após a exibição, o curador José Luiz Goldfarb participa de debate sobre o filme. 123 min. 16 anos. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cineklap – Dinamarca em Foco

Até 21/1, 16 títulos de diretores e atores dinamarqueses serão exibidos na mostra, entre longas-metragens, documentários e produções infantis. Fazem parte da programação filmes como ‘O Show da Guerra’, de Obaidah Zytoon e Andreas Dalsgaard – exibido hoje (11), às 17h, e na 4ª (16), às 17h. Outra produção é ‘Boas Coisas nos Aguardam’, de Phie Ambo, com sessão no sábado (12), às 16h. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis. Programação completa: bit.ly/CiKlap