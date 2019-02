Mostra com obras inéditas de Leonilson é uma das inaugurações da semana

Leonilson: Arquivo e Memória Vivos

Entre pinturas, desenhos e bordados, cerca de 120 obras – muitas delas inéditas – compõem a mostra (foto), que tem curadoria de Ricardo Resende. Centro Cultural Fiesp. Galeria de Arte. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7000. Inauguração: 4ª (20). 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 19/5.

Hebe Eterna

Com curadoria de Marcello Dantas e Camila Mouri, a exposição destaca a trajetória de Hebe Camargo (1929-2012). Em ambientes imersivos, são exibidos itens de seu acervo e conteúdos digitais interativos. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. Inauguração: 3ª (19). 9h/20h (dom., 9h/18h; fecha 2ª). R$ 20. Até 2/6.

Alex Flemming

O artista apresenta a série ‘Ecce Homo’, com 27 pias de banheiro das décadas de 1970 e 1980, nas quais esculpiu, com ponta de diamante, desenhos de mãos. Emmathomas Galeria. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0755. Inauguração: 6ª (15). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 23/3.

Bárbara Helena Morais

Em sua primeira mostra individual, ‘Entretempos’, a artista apresenta uma ‘foto-instalação’ com imagens de uma casa inacabada e em ruínas. A ideia é refletir sobre a passagem do tempo. Espaço Vitrine. R. Caiubi, 492, Perdizes. Inauguração: sáb. (16). 11h/18h (sáb., 11h/ 16h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 16/3.

Iuri Sarmento

Em ‘Paraíso’, o artista apresenta uma seleção de pinturas que remetem às técnicas de porcelana, azulejo e bordado. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. Inauguração: 5ª (21). 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/3.

Juliana Stein

Com curadoria de Agnaldo Farias, ‘Não Está Claro Até que a Noite Caia’, primeira individual da artista, reúne uma série composta por pequenos textos impressos em placas de acrílico. Sim Galeria. R. Sarandi, 113, Cerqueira César, 3062-8980. Inauguração: 4ª (20). 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 23/3.

Lucia Mindlin

Em ‘Questões do Dia’, com curadoria de Denise Gadelha, a artista apresenta obras em que se apropria de livros tirados do contexto, como listas telefônicas, livros de receitas e periódicos, fazendo alusões ao período colonial. Galeria Maília Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 131, Itaim Bibi, 3079-0853. Inauguração: 2ª (18). 10h30/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 16/3.

Luiz Martins

‘Silêncio Negro’ reúne obras em diferentes suportes a partir de pesquisas realizadas pelo artista e ligadas à tradição abstrata da arte afro-brasileira. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 6ª (15). 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 23/3.

Marius Sperlich

Conhecido por ironizar a obsessão pelas redes sociais, o fotógrafo alemão apresenta sua primeira exposição no Brasil. Galeria Gabriel Wickbold. R. Lourenço de Almeida, 167, V. Nova Conceição, 3051-4919. Inauguração: 6ª (15). 10h/18h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 20/3.

Nhandepa

A exposição reúne trabalhos desenvolvidos nas aldeias Huni Kuin em conjunto com o fotógrafo Danilo Arenas e a artista visual Vanessa Rosa. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 6ª (15). 10h/20h (dom., 9h/18h; fecha 2ª).Grátis. Até 3/3.

Pinacoteca

O museu apresenta quatro novas aquisições em diálogo com a exposição de longa duração. São obras, em suportes variados, dos brasileiros Marcius Galan, Regina Parra, Débora Bolsoni e Matheus Rocha Pitta. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (16), 11h. 10h/ 18h (fecha 3ª). R$ 10 (sáb., grátis). Até 17/6.