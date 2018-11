Mostra com gravuras de artistas europeus está entre as inaugurações da semana

Com mais de cem itens, a exposição Imagens Impressas: um Percurso Histórico pelas Gravuras do Itaú Cultural mapeia seis séculos da produção gráfica europeia, em um recorte que revela a diversidade de técnicas e temáticas das criações dos artistas que exploraram tal linguagem – incluindo aqueles que não a tinham como atividade principal.

Sob curadoria de Marcos Moraes, são reunidos, em dois andares do instituto, trabalhos de nomes como Eugène Delacroix, Francisco Goya, Edouard Manet, Rembrandt van Rijn e Toulouse-Lautrec. Além disso, ganham destaque duas obras incorporadas recentemente à coleção – composta, no total, por 453 imagens. São elas: a litogravura ‘David et Bethsabée’, de Pablo Picasso, e a xilogravura ‘Girls on the Bridge’, assinada por Edvard Munch.

Na mostra – que não segue, necessariamente, um rigor cronológico –, o público ainda poderá conferir a gravura mais antiga da seleção, ‘Cristo Carregando Cruz’, feita em 1475 por Martin Schongauer, um dos primeiros gravuristas de que se tem notícia. E também o primeiro trabalho a ser incorporado a esse acervo, a obra ‘Haec Crux’, de 1590, produzida pelo gravador Ian Collaert.

Assim, a exposição engloba desde técnicas tradicionais de impressão até experimentações de linguagens feitas, por exemplo, pelas vanguardas russas e por nomes como inglês Stanley William.

Aliás, a mostra evidencia como tais inovações contrariaram, no fim do século 19, a ideia de que novidades técnicas como o desenvolvimento da fotografia enfraqueceriam as gravuras.

ONDE: Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-7777. QUANDO: Inauguração: 5ª (29). 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Até 17/2/2019. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Karin Lambrecht

Egressa da Geração 80, Karin Lambrecht ganha exposição no Instituto Tomie Ohtake, que dá sequência ao projeto de mostras individuais dedicadas a mulheres. Em suas pinturas, a artista explora aspectos transcendentais e espirituais. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 6ª (23). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 10/2/2019.

Ato Contínuo

O coletivo Em Branco, formado por Adriana Rocha, Ana Michaelis, Celso Orsini, Cris Rocha, Patricia Furlong e Reynaldo Candia, apresenta mostra com obras em diferentes suportes ligadas ao tema da memória. Casa do Tauapé. R. Guabiju, 49, Tatuapé, 2296-4330. Inauguração: sáb. (24), 11h/15h. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 23/11.

Eva Castiel

Na mostra ‘Em Si’, a artista apresenta projeções dos retratos que fez de mulheres nômades na Tunísia e no Marrocos, entre 2010 e 2017. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Inauguração: sáb. (24), 11h. 8h/19h. Grátis. Até 24/2/2019.

Gabriel Wickbold

O fotógrafo e galerista apresenta ‘I am Light – Você é Luz’, mostra em que destaca efeitos de luz e faz uso de pintura e aplicação de glitter nos modelos registrados. Gabriel Wickbold Studio & Gallery. R. Lourenço de Almeida, 167, V. Nova Conceição, 3051 4919. Inauguração: 6ª (23). 10h/18h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 31/1/2019.

Laercio Redondo: Relance

Com uma instalação que ocupa o Octógono da Pinacoteca e dá início a um percurso pela coleção presente no primeiro andar do prédio, o artista propõe novas possibilidades de interpretação da história do Brasil, contada pelas obras expostas. Dedicado a temas como memória coletiva, ele coloca displays com cartões de odores próximos a obras de nomes como Anita Malfatti e Almeida Júnior. A ideia é que o cheiro também faça parte das percepções dos espectadores. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (24), 11h. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 25/2/2019.

Manoel Fernandes

‘Heterônimos’ reúne monotipias, pinturas e colagens em que o artista segue diferentes técnicas, estilos e temáticas, sem uma unidade autoral. Espaço Contraponto. R. Medeiros de Albuquerque, 55, Jd. das Bandeiras, 3813-9738. Inauguração: sáb. (24). 10h/18h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 4/12.

Maquinações – Artistas, Máquinas e a Invenção do Cotidiano

A exposição reúne 13 artistas que usam aparatos tecnológicos para desenvolver novas possibilidades de uso dos materiais. Entre eles, Azucena Losana, Guto Lacaz e Abraham Palatnik. Sesc Carmo. R. do Carmo, 147, Centro, 3111-7000. Inauguração: 6ª (23). 9h30/19h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 15/2/2019.

Mariana Martins

Arquiteta de formação, a artista realiza, na mostra ‘Sessenta’, uma apropriação do espaço expositivo, intervindo diretamente sobre as paredes e outras superfícies. Além disso, propõe diálogos entre seus trabalhos de colagens e dioramas em miniatura. Choque Cultural. R. Medeiros de Albuquerque, 250, V. Madalena, 3061-4051. Inauguração: sáb. (24), 12h. 11h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 0/1/2019.

Martin Brausewetter

Em ‘No Fluxo Subterrâneo’, o austríaco apresenta pinturas e impressões inéditas para as quais lança mão de materiais orgânicos como cascas de eucalipto. Face Gabinete de Arte. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3813-7330. Inauguração: sáb. (24). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom e 2ª). Grátis. Até 23/2/2019.

Memória e Engajamento

A mostra, que marca a abertura do novo espaço da Galerie Brésil, reúne 12 nomes ligados à arte política. Entre eles, Claudio Tozzi e Nelson Leirner. A curadoria é de Adriana Rede. R. Fradique Coutinho, 1.399, Pinheiros, 3819-3111. Inauguração: sáb. (24). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 7/2/2019.

Paula Costa

A mostra estreia o projeto Emma Pop, que torna o mezanino da Emmathomas um espaço para experimentações. Na produção das colagens, esculturas e fotografias que compõem a mostra, a artista faz uso de agulha, fio de algodão e lã para alinhavar folhas e flores em seus diferentes ciclos. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0755. Inauguração: 6ª (23). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 21/12.

Rafael Alonso

A mostra ‘Emissário’ é composta por uma série de cerca 50 pinturas, em que determinada ideia de ‘realidade’ é posta em jogo. Para isso, ele une signos que vão desde conceitos associados aos trópicos até a história recente da arte brasileira. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. Inauguração: 3ª (27). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 20/12.

Vermelho

Na galeria, Fabio Morais apresenta a mostra ‘çonoplaztía’, que inclui textos com letras e números cujos tamanhos e posições determinam o ritmo de leitura. Já Carla Zaccagnini apresenta obras, em suportes variados, que abordam representações simbólicas de nações. Simultaneamente, Tania Candiani exibe seu novo filme, ‘El Principio, el Paréntesis y el Fin, el Telón’. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. Inauguração: 4ª (28). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom e 2ª). Grátis. Até 21/12.

Voz Urbs

A mostra traz reflexões sobre a assimilação de informações no cotidiano. Entre outras obras, Maiana Nussbacher apresenta um painel com 24 pinturas que remetem a uma biblioteca cheia de livros. Já Taly Cohen, inspirada na Teoria do Caos, exibe trabalho todo bordado a mão. Galeria Jô Slaviero & Guedes. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2.074, Jd. Paulistano, 3061-5283. Inauguração: 6ª (23). 10h/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 15/12.