Morrissey, Joss Stone e Adriana Calcanhotto estão entre os artistas que fazem shows em São Paulo

Adriana Calcanhotto

No show ‘A Mulher do Pau Brasil’, ela revê o País pelo filtro do modernismo. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª (30), 21h. R$ 60/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Boca Livre

O grupo vocal apresenta o show ‘Viola de Bem Querer’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (30) e sáb. (1º), 21h30. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bomba Estéreo

Reggae, rap e pop fazem parte do som da banda, que é a atração principal de noite que ainda conta com o duo Marginal Men e os DJs e produtores Dago Donato e Viní. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (30), 22h. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cacá Machado

O cantor e compositor apresenta seu segundo álbum, ‘Sibilina’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (30), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Chitãozinho & Xororó eBruno & Marrone

O encontro das duplas deu origem ao DVD ‘Clássico’, com sucessos da música sertaneja. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (30) e sáb. (1º), 22h; dom. (2), 20h. R$ 180/R$ 820. Cc.: todos. Cd.: todos.

Curumin

O cantor, compositor e multi-instrumentista apresenta as músicas do álbum ‘Boca’ (2017). Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (30), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Guilherme Arantes

Ele interpreta sucessos no lançamento do DVD ‘Uma Viajante Alma Paulistana’. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (30), 22h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jussara Silveira

Acompanhada por Luciano Bahia (violão) e Jelber Oliveira (piano e acordeon), a cantora relança o primeiro CD da carreira, de 1997. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (30), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Luiz Tatit

Em show com participação de Marcelo Jeneci, o compositor apresenta músicas gravadas no disco ‘Palavras e Sonhos’ (2016). Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (30), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (1º)

Biquini Cavadão

Celebrando 34 anos de carreira, a banda lança o álbum ‘Ilustre Guerreiro’, somente com músicas de Herbert Vianna. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (1º), 21h. R$ 60/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Boca Livre

Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone

Ednardo

O cantor e compositor cearense apresenta o repertório do LP ‘Romance do Pavão Mysteriozo’ (1974) na íntegra. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (1º), 21h; dom. (2), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gal Costa

A cantora estreia da turnê de ‘A Pele do Futuro’, álbum em que volta a gravar Gilberto Gil e Djavan e dá voz a nomes da música brasileira contemporânea, como Dani Black e Silva. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (1º), 22h. R$ 90/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karol Conka

Com produção de Boss in Drama, a cantora faz show do álbum ‘Ambulante’ com participação de Emicida. Drik Barbosa abre a apresentação, que faz parte do evento Nike Battle Force. Arca. Av. Manuel Bandeira, 360, V. Leopoldina. Sáb. (1º), 21h. Grátis.

Mônica Salmaso

Canções de Paulo César Pinheiro e Guinga dão o tom do DVD ‘Corpo de Baile’, derivado de CD lançado em 2014. A direção do registro audiovisual é de Walter Carvalho. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (1º), 21h; dom. (2), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Passo Torto e Ná Ozzetti

O grupo e a cantora apresentam as músicas do álbum ‘Thiago França’ (2015). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (1º), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Russ

Com 26 anos, o cantor, compositor e produtor se projetou por meio de plataformas da internet. O rapper americano destaca as músicas do álbum ‘Zoo’, lançado em setembro. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb; (1º), 20h. R$ 200/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Scalene

Destaque nacional da última edição do Rock in Rio, o grupo de Brasília faz o último show do álbum ‘Magnetite’ (2017) em São Paulo. A banda Codinome Winchester abre a noite. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (1º), 17h. R$ 35/R$ 90. Vendas pelo site: www.pixelticket.com.br

Domingo (2)

Chitãozinho & Xororó eBruno & Marrone

Ednardo

Ellen Oléria e Luedji Luna

As cantoras se encontram em show que versa sobre ancestralidade e negritude. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (2), 17h30. Grátis.

Ilú Obá De Min

O bloco afro formado por mulheres apresenta danças e cantos em iorubá. Instituto Moreira Salles (IMS). Térreo. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Dom. (2), 11h. Grátis.

L7 e Soul Asylum

Formada só por mulheres, a banda L7 volta ao Brasil em noite dividida com o Soul Asylum. Os grupos nacionais Deb and The Mentals e Pin Ups também se apresentam. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Dom. (2), 20h30 (abertura, 17h). R$ 130/R$ 400. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com.br

Mônica Salmaso

Morrissey

Ele faz show do CD ‘Low in High School’ (2017). Há também músicas do The Smiths, sua antiga banda. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (2), 20h30 (abertura, 19h). R$ 340/R$ 880. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quartabê

Depois de mergulhar no universo de Moacir Santos, o grupo apresenta músicas do disco ‘Lição #2: Dorival’, dedicado a Dorival Caymmi. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (2), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Skank

Atração principal da Festa Nova, a banda interpreta ‘Jackie Tequila’, a recente ‘Algo Parecido’, entre outras faixas. Está prevista a participação de convidados. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (2), 20h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (3)

Fito Paez

‘La Ciudad Liberada’ (2017), álbum do argentino, foi aclamado pela crítica. O repertório do disco é a base deste show. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 2ª (3), 21h. R$ 160/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (4)

Branford Marsalis

Com seu quarteto, o saxofonista de jazz encerra a temporada 2018 da série Concertos Internacionais, da Tucca. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (4), 21h. R$ 120/R$ 320. Vendas pelo site: www.tucca.byinti.com

4ª (5)

Juçara Marçal

Em show que celebra o Fundo Brasil de Direitos Humanos, a cantora tem a companhia de Thais Nicodemo (piano). Ela interpreta músicas sobre personagens compostas por Tom Zé, Itamar Assumpção, entre outros. A rapper Yzalú participa do show. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 4ª (5), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Joss Stone

Em show da turnê ‘Total World Tour’, ela apresenta os sucessos de sua carreira, calcada no soul e no R&B. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 4ª (5), 21h30. R$ 340/R$ 620. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Angra Fest

Em noite com participação das bandas Project46, Malta, Nervosa e Dr. Sin, o Angra faz o centésimo show da ‘Omni Tour’. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (1º), 17h. R$ 70/R$ 240. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Cancioneria

Juliano Gauche e Pélico, acompanhados pelo guitarrista Régis Damasceno, são a base do projeto, que recebe convidados. Josyara e Giovanni Cidreira fazem participações especiais no sábado (1º). Todos interpretam canções de suas carreiras em formato intimista. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (1º), 19h. Grátis.

Festival Música Estranha

Na sexta edição do evento, o destaque é o duo de clarinetes The International Nothing, baseado em Berlim. Michael Thieke e Kai Fagaschinski trabalham com sobreposições sonoras. Centro Cultural São Paulo. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (30), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Cc: todos. Cd.: todos.

Homenagem a Cartola

Elton Medeiros, Monarco, Adriana Moreira, Yvison Pessoa e Moisés da Rocha celebram o legado de Cartola. Músicas como ‘O Sol Nascerá’ e ‘Peito Vazio’ são interpretadas pelos artistas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (1º), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

No Ar Coquetel Molotov

O festival pernambucano faz sua primeira edição em São Paulo. Em três palcos, apresentam-se nomes fortes da música contemporânea, como Baco Exu do Blues (foto), às 23h59, e a banda Boogarins, às 19h. Há também um encontro entre Karina Buhr, Isaar e Alessandra Leão (21h). The Week. R. Guaicurus, 324, Água Branca. 6ª (30), 17h (abertura). R$ 25/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Playing For Change

O projeto multimídia reúne músicos de várias partes do planeta, entre eles Grandpa Elliot, cantor de rua de New Orleans. Músicas de John Lennon e U2 fazem parte do repertório. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (4) e 4ª (5), 22h (abertura, 21h). R$ 120/R$ 245. Cc.: todos. Cd: todos.

Primavera, Te Amo

Completando cinco anos, o evento faz uma maratona com 12 horas de show. Anelis Assumpção, Fióti, Luedji Luna, Otto e Tulipa Ruiz estão entre os artistas que se apresentam. Vila Dos Galpões. R. Palmorino Monaco, 540, Brás. Sáb. (1º), 15h. R$ 25/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Prudence Fest

Capital Inicial, Claudia Leitte, Maiara e Maraísa, Ludmilla e Kevinho participam do evento, que celebra o Dia Mundial de Luta Contra a Aids. Sambódromo do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana. Sáb. (1º), 16h (abertura dos portões). R$ 120/R$ 220. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

We Are One Tour

Comemorando 30 anos de carreira, a banda punk americana Pennywise é destaque do festival, que também conta com apresentações dos grupos canadenses Comeback Kid e Belvedere. Os nacionais Dead Fish, Garage Fuzz, Sugar Kane e Direction. Arena Barra Funda. Av. Nicolas Boer, 550, Barra Funda. Sáb. (1º), 14h. R$ 130/R$ 320. Vendas pelo site: www.pixelticket.com.br

Música Clássica

As Alegres Comadres de Windsor

A Academia de Ópera e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro apresentam a obra de Carl Otto Nicolai adaptada da comédia de William Shakespeare em versão pocket. A direção cênica é de Mauro Wrona e Norma Gabriel, e a regência do maestro convidado Gabriel Rhein-Schirato. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Sáb. (1º), 20h; dom. (2), 17h. R$ 15/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Escola do Auditório

Encerrando o ano letivo, as diversas formações da escola – Coro da Escola do Auditório, Orquestra Brasileira do Auditório (OBA), Orquestra Furiosa do Auditório (Furiosa) e Obinha – prestam homenagem ao Clube da Esquina. Ceumar, Tiganá Santana e Vanessa Moreno participam do concerto, que tem regência de Daniel Reginato, Debora Gurgel, Fi Maróstica e Nailor Proveta. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (1º) e dom. (2), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Maestro João Carlos Martins

Neste concerto, o maestro toca piano e rege a Camerata Bachiana. O jovem pianista Davi Campolongo participa. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (4), 21h. R$ 90/R$ 110. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Messias

Oratório que se tornou obra-prima de Händel, a obra ganha leitura da Orquestra Sinfônica Municipal e do Coral Paulistano. Roberto Minczuk e Naomi Munakata são os respectivos regentes dos grupos. No domingo (2), haverá o espetáculo ‘O Messias Cante Junto’, em que a plateia também pode cantar a composição. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Hoje (30), 20h; sáb. (1º) e dom. (2), 16h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Lindberg rege e toca

O trombonista Christian Lindberg comanda o concerto, que tem obras compostas por ele, Leonard Bernstein e Jean Sibelius. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (6) e 7/12, 20h30; 8/12, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.