Montagem de obra de Nelson Rodrigues pela Cia OmondÉ é uma das estreias da semana

Ao longo de 1953, o dramaturgo Nelson Rodrigues publicou, sob encomenda do jornalista e empresário Samuel Wainer, um folhetim dividido em 18 capítulos no jornal A Última Hora. Sessenta e cinco anos depois, a obra ganha uma montagem homônima. Com direção e adaptação de Inez Viana, e encenação da Cia OmondÉ, a peça A Mentira chega, agora, aos palcos paulistanos.

Com temas usuais da obra de Nelson – como o retrato de cotidianos familiares do subúrbio carioca, envolto em questões como a sexualidade –, a peça revela a história de Lúcia, a caçula de uma família com quatro mulheres e um pai repressor. A descoberta da gravidez da garota, aos 14 anos, e as suspeitas quanto à paternidade mobilizam uma trama que põe em xeque a harmonia daquele lar.

Em cena, os sete atores do elenco – André Senna, Denise Stutz, Elisa Barbosa, Junior Dantas (que se alterna com Inez Viana), Leonardo Bricio, Lucas Lacerda e Zé Wendell – revezam-se no papel do narrador e dos diferentes personagens da história. Com cenário marcado por poucos elementos, a montagem busca, ainda, tornar a plateia cúmplice de suas reflexões atuais sobre machismo e aborto.

70 min. 14 anos. ONDE: Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000.

QUANDO: Estreia 6ª (9). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 2/12. QUANTO: R$ 9/R$ 30.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita

A peça refaz a trajetória da escritora, desde a infância pobre no interior de Minas até o seu começo na literatura. 60 min. 14 anos. Teatro Arthur Azevedo. Sala Multiuso (50 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2604-5558. Estreia 6ª (9), 20h. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 2/12.

O Eterno Retorno

Um ator se divide entre a vocação artística e sua necessidade de sobrevivência na obra de Samir Yazbek, dirigida por Sérgio Ferrara. Com Luciano Gatti, Helô Cintra e outros. 70 min. 14 anos. Sesc 24 de Maio (130 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Estreia 6ª (9), 21h. 6ª, 18h e 21h; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 2/12.

Jornada de um Imbecil até o Entendimento

A obra de Plínio Marcos ganha montagem dirigida por Helio Cicero. A encenação, com clowns e a linguagem do realismo fantástico, narra malandragens de seis amigos que sobrevivem de esmolas na cidade grande. 130 min. 14 anos. CCSP (130 lug.). R. Vergueiro, 100, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 6ª (9). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 16/12.

Três Pretos: Valor de uso

Nova criação da Sociedade Abolicionista de Teatro, a peça remete à alienação em relação às vidas negras, propondo reflexões sobre racismo na sociedade. 60 min. 12 anos. Sesc Pompeia. Teatro (302 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 5ª (15). 5ª, 6ª e Sáb., 21h; dom. e fer., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até 1º/12.

DANÇA

‘O Lago dos Cisnes’ ganha duas montagens

+ Com direção de Inês Bogéa, a São Paulo Companhia de Dança celebra seus dez anos com a encenação do clássico de Tchaikovski, cuja coreografia, imortalizada por Marius Petipa e Lev Ivanov, ganha versão assinada por Mario Galizzi. 150 min (com intervalo). Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso. (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia 4ª (14). 4ª, 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 18h. R$ 30/R$ 50. Até 2/12.

+ Após encenar ‘Romeu e Julieta’ e ‘Carmen’, o Balé Teatro Guaíra encerra sua ‘Trilogia do Amor Clássico’ com a montagem da célebre obra russa, cujo enredo traz a história de amor entre o príncipe Siegfried e Odette, transformada em cisne por um bruxo. A direção e a coreografia são de Luiz Fernando Bongiovanni. 90 min. Livre. Teatro Alfa (1.110 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (10), 20h; dom. (11), 18h. R$ 80.

Alla Prima

Dentro da programação da Ocupação Museu do Ipiranga, o Sesc Ipiranga leva ao local performance em que o coreógrafo Tiago Cadete aborda a representação do corpo na história da arte brasileira. 60 min. 16 anos. Pq. da Independência. Av. Nazareth, s/nº, Ipiranga, 3340-2000. Estreia sáb. (10). Sáb. e dom., 15h. R$ 6/R$ 20. Até 18/11.

E a Cor a Gente Imagina

Cego desde criança, Oscar Capucho apresenta espetáculo em parceria com o bailarino Victor Alves, com reflexões sobre memória e acessibilidade. 60 min. 12 anos. Centro de Referência da Dança (70 lug.). Baixos do Viaduto do Chá, s/nº, metrô Anhangabaú, Centro, 3241-3249. Sáb. (10), 19h. Grátis.

Romeu e Julieta

O Ballet Nacional da Rússia volta a apresentar o clássico. Serão dois atos e 30 bailarinos em cena recontando a história imortalizada por Shakespere. 60 min. Livre. Teatro Opus. Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 4003-1212. 6ª (9), 21h. R$ 180/R$ 300.