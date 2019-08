Montagem de obra de Camus e homenagem a Leonard Cohen estão entre as dicas de teatro e dança

+ Vera Holtz e Guilherme Leme Garcia dirigem Pedro Osório em A Peste (foto acima), montagem do romance de Albert Camus. A dramaturgia centra-se no personagem-narrador, o médico Bernard Rieux. 60 min. 16 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Estreia sáb. (31). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 8/12.

+ Sob direção de Cibele Forjaz, a Cia. Livre e a Cia. Oito Nova Dança apresentam Os Um e Os Outros (foto acima) espetáculo que aborda a resistência dos povos ameríndios, a partir da obra ‘Os Horácios e os Curiácios’, de Brecht. 150 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 5ª (5). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 22/9.

+ Marco Antonio Rodrigues dirige Erêndira – A Incrível e Triste História da Cândida Erêndira e Sua Avó Desalmada (foto acima), de Gabriel García Márquez, em versão de Augusto Boal. No elenco, Celso Frateschi, Giovana Cordeiro e outros. 120 min. 14 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. Estreia 5ª (5). 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva em: bit.ly/sesisp). Até 8/12.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

À Sombra dos Outros

O ator Pedro Cardoso estreia , monólogo interpretado e dirigido por ele, com texto originado de seus posts e discussões nas redes sociais. Em cena, esquetes bem-humoradas, em que interpreta personagens antigos e inéditos, e interação com a plateia. 60 min. 12 anos. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Estreia 5ª (5). 5ª, 21h. R$ 50. Até 3/10.

Barrela

Mário Bortolotto dirige montagem de texto escrito em 1958 por Plínio Marcos, sobre um garoto de Santos violentado na cela de uma prisão. Com Walter Figueiredo, Marcos Gomes e outros. 60 min. 16 anos. Teatro Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. Estreia 6ª (30). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 27/10.

Dolores

Sob direção de Fernando Vilela, a companhia Pravda! Pravda!! ITC encena texto do americano Edward Allan Baker, no qual é discutido o tema da violência contra a mulher. 40 min. 16 anos. Espaço Elevador (52 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, 3477-7732. Estreia sáb. (31). Sáb. e 2ª, 21h; dom., 20h. R$ 50. Até 9/9.

Inferno – Um Interlúdio Expressionista

A partir de texto de Tennessee Williams, a Cia. Triptal, sob direção de André Garolli, encena peça sobre um grupo de homens torturados em uma prisão americana, em agosto de 1938. 110 min. 16 anos. Teatro Municipal João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Estreia 6ª (30). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até 22/9.

Uma Lágrima Para Alfredo

Raphael Gama (texto) e Eduardo Martini (direção) atuam em comédia sobre o encontro cheio de reviravoltas de duas senhoras na sala de espera de um hospital. 90 min. 10 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Estreia 3ª (3). 3ª, 21h. R$ 50/R$ 60. Até 12/11.

Pés Descalços Não Fazem Barulho

Na peça do Coletivo Pés Descalços, a obra ‘Antígona’, de Sófocles, serve de inspiração para falar da procura por familiares desaparecidos na época da ditadura militar. 60 min. 16 anos. Estação Satyros (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Estreia sáb. (31). Sáb., 23h59. R$ 20. Até 28/9.

CONFIRA DICAS DE DANÇA PARA A SEMANA

Les Ballets Jazz de Montréal

A companhia canadense (foto acima) é a segunda atração da Temporada Alfa deste ano. Com música e vídeo em cena e unindo balé clássico e dança contemporânea, ‘Dance Me’ presta homenagem ao compositor Leonard Cohen, morto em 2016. A direção artística é de Louis Robitaille e a dramaturgia, de Eric Jean. 80 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 6ª (30), 20h30; sáb. (31), 20h; dom. (1º), 18h. R$ 75/R$ 210.

Aquilo que Foge

A coreógrafa e bailarina Babi Fontana apresenta espetáculo em que parte das memórias de sua avó, que perdeu a fala nos últimos anos de vida, e da obra ‘Eu Não’, de Samuel Beckett. A ideia é abordar a relação entre corpo, tempo e linguagem. 35 min. 16 anos. Centro de Referência da Dança (60 lug.). Baixos do Viaduto do Chá, s/nº, metrô Anhangabaú, 3214-3249. 5ª (5) e 6/9, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cria

A Cia. Suave apresenta espetáculo que explora aspectos como afeto e sensualidade a partir do entrelaçamento entre o funk e a dança contemporânea. 60 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (1º), 16h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

O Lugar Mais Escuro é Embaixo da Luz

A nova criação de João Saldanha reúne Elton Sacramento, Laura Samy e Maria Alice Poppe. Em cenário ora escuro, ora sombreado, o trabalho acompanha as percepções dos bailarinos e os vestígios de suas ações. 75 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Espaço Expositivo. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 3ª (3). 3ª, 4ª e 5ª, 21h. R$ 7,50/R$ 25. Até 12/9.

Semana Paulista de Dança

Com curadoria de Anselmo Zolla, o evento leva ao Masp trabalhos de diferentes companhias brasileiras. Entre os espetáculos desta semana, na 6ª (30), a Studio 3 Cia. de Dança apresenta ‘Depois’, espetáculo sobre os bastidores de um grupo de dança. No sábado (31), a São Paulo Companhia de Dança encena ‘Ngali’, ‘Fada do Amor’ e ‘Agora’, criações que abordam temas como o amor e o tempo. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 6ª (30) e sáb. (31), 20h; dom. (1º), 16h e 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Inf.: bit.ly/spdca19