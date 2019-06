‘MIB: Homens de Preto: Internacional’ e ‘Obsessão’, com Isabelle Huppert, estão entre as estreias da semana

MIB: Homens de Preto: Internacional

(Men in Black: International, Estados Unidos/2019, 115 min.) – Ficção científica. Dir. F. Gary Gray. Com Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson. Na agência Homens de Preto, responsável por proteger a Terra de ameaças alienígenas, os agentes M e H são selecionados para descobrir um traidor infiltrado entre eles. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Dor e Glória

(Dolor y Gloria, Espanha/2019, 113 min.) – Drama. Dir. Pedro Almodóvar. Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia. Salvador Mallo é um cineasta em declínio que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida – é quando seu passado volta à tona. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Eu Não Sou Uma Bruxa

(I Am Not a Witch, Reino Unido-França-Zâmbia/2019, 94 min.) – Drama. Dir. Rungano Nyoni. Com Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Gloria Huwiler. Após um incidente banal em sua vila, a menina de 8 anos Shula é acusada de bruxaria. Depois de um rápido julgamento, ela fica exilada em um campo de bruxas no meio do deserto, onde vive sob ameaças. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Fora de Série

(Booksmart, Estados Unidos/2019, 102 min.) – Comédia. Dir. Olivia Wilde. Com Beanie Feldstein, Kaitlyn Dever, Billie Lourd. Duas amigas conhecidas por serem os maiores prodígios da escola estão prestes a terminar o ensino médio. Arrependidas por terem estudado tanto, elas decidem recuperar o tempo perdido e se divertir em apenas uma noite. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

A Lenda de Golem

(The Golem, Israel/2019, 94 min.) – Terror. Dir. Doron Paz, Yoav Paz. Com Hani Furstenberg, Ishai Golan. Desde que perderam um bebê, o que Hanna e seu marido Benjamin mais querem é tentar ter outro filho. Para isso, ela conta com sua fé e estuda a Torá, mesmo que a prática seja restrita aos homens da comunidade. Quando uma epidemia assola a região, Hanna usa seu misticismo para convocar um Golem, sem saber o quanto a criatura é perigosa. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Obsessão

(Greta, Estados Unidos-Irlanda/2019, 98 min.) – Suspense. Dir. Neil Jordan. Com Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz. Ao se mudar para Manhattan, a jovem Frances faz amizade com a viúva Greta. Conforme se tornam melhores amigas, as atenções da mulher ficam cada vez mais sinistras. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

