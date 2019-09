Menu da temporada: confira as novidades em três restaurantes da cidade

+ A salada de beterraba assada com abóbora e amêndoas, servida com queijo de cabra morno, rúcula e bruschetta de shitake (R$ 52/R$ 64; foto), é uma das estreias no cardápio do Spot. Na seção de sobremesas, a novidade é o bolo de chocolate e brigadeiro (R$ 36), que traz um toque de café na massa e, para arrematar, pistache caramelizado e sorvete de creme. Al. Ministro Rocha Azevedo, 72, Cerqueira César, 3283-0946. 11h45/15h e 19h30/0h (5ª e 6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h30/1h; dom., 12h/17h e 19h30/0h).

+ Da entrada à sobremesa, o Satú também apresenta novas sugestões no menu. Para começar, há camarão crocante com salada de arroz negro e manga (R$ 36/R$ 72; foto). Entre os pratos principais, destaque para o fettuccine negro com frutos do mar e ao bife ancho ao molho de mostarda com batatas fritas (R$ 69, cada). Para encerrar, prove a cocada cremosa de forno com calda de maracujá (R$ 23). R. Ferreira de Araújo, 450, Pinheiros, 3032-1029. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h).

+ O ‘Chuletón al Fuego’ (foto), novo corte servido no Rubaiyat, chega à mesa suspenso sobre pedra quente e é flambado com conhaque à vista do cliente. Na sequência, a carne é cortada, separada do osso e servida na companhia de batata gratin. Com 1,2 quilo, a peça serve duas pessoas (R$ 278). Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.954, Jd. Paulistano, 3165-888. 12h/16h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h).